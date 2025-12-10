Бывшая жена Левочкина заявила, что он угрожает ей и влияет на службу ее нынешнего возлюбленного-военного

Бывшая гражданская жена экс-главы Администрации президента Сергея Левочкина, художница Зинаида Кубар (в прошлом Лихачева) заявила, что он преследует ее и угрожает, а также именно он стоит за внезапным переводом ее любимого-военного в другое подразделение.

"Мне очень горько это писать, но я имею основания заявить публично: решения о месте службы военнослужащего, с которым я нахожусь в отношениях, принимаются под влиянием Левочкина, бывшего главы Администрации президента времен Януковича. Формально — приказом главы ГПСУ Сергея Дейнека. И я уверена в том, что говорю", — написала она.

Контекст ситуации

Для объяснения ситуации она отметила, что должна "раскрыть контекст".

"Не секрет, что долгие годы я провела вместе с Сергеем Левочкиным, у нас есть общие дети. Отношения с Сергеем были одной большой ошибкой, но из таких ошибок и складывается жизнь. Мы с Сергеем давно не вместе, и путь, по которому я иду сегодня, определен работой с военными, ветеранами, волонтерством и художественными проектами в поддержку тех, кто защищает Украину. Об этом, в частности, мой проект Art Rehub, который был основан в 2015 году", - рассказала Кубар.

Левочкин присылал сообщения с угрозами

Также она отметила, что неоднократно получала от Левочкина угрозы.

"Сергей не понял и не принял, что я не его собственность. В течение длительного времени я получала от Левочкина сообщения с угрозами, унижениями и прямыми намеками на то, что моего партнера могут "наказать службой", что и произошло. Он позволял себе угрозы и в отношении меня, и в отношении моего партнера, а также решил заказать слежку за мной. Может, я задела его мужское эго. Я не знаю. Я блокировала эти сообщения, потому что не хотела делать это публичным. Но есть предел, за которым молчание становится опасным", - добавила она.

Решение о переводе пришло "с самого верха"

По ее словам, Левочкин угрожал женщине, что у ее любимого будут большие проблемы по службе и даже описывал, какие именно.

"Я не верила - думала, что сейчас не те времена и это пустые разговоры. А оказалось, что нет. Моего любимого, военного, внезапно без его присутствия и запроса переводят в другое подразделение. Решения приняты в тени, без объяснения. Решение пришло "с самого верха". Командиры были в шоке! Это абсолютно точно не случайность, любимый никуда не планировал переводиться, его командиры им довольны. Сверху такие решения просто так не прилетают. Моему любимому мужу честь защищать Украину. Он не боится вызовов. И этот пост не о месте службы, а о самом факте, что маргинальный пророссийский политик до сих пор может влиять на решения в Силах обороны Украины", - подчеркнула Кубар.

Поэтому женщину интересуют, в частности, такие вопросы:

Кто влияет на кадровые решения в ГПСУ?

Допускается ли влияние политиков, связанных с прошлыми пророссийскими режимами?

Кто пользуется рычагами власти, чтобы вмешиваться в частную жизнь человека?

"Я знаю, что этот пост вызовет волну критики. Но моя личная жизнь не является темой этого поста. Тема — защита прав военнослужащих. Ведь люди, которые встали на защиту Украины, имеют бесспорное право быть свободными от грязного и коррупционного влияния, от системы взяток, которые некоторые готовы раздавать генералам, чтобы управлять судьбой живых людей! Для разглашения", - заявила бывшая гражданская жена Левочкина.