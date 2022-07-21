Левочкин впервые после 24 февраля посетил Украину, но снова уехал. Его видели на футболе в Польше, - СМИ. ФОТОрепортаж

Народный депутат Сергей Левочкин, избранный от ОПЗЖ в Верховную Раду, в июле посетил Украину впервые с начала полномасштабного вторжения российских войск, но снова покинул страну.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные журналистов "Схем", в Украине Левочкин пробыл всего неделю и уже 20 июля был замечен в польском городе Лодзь на футбольном матче с участием "Динамо".

Народный депутат, который до сих пор публично не высказался по поводу агрессии РФ, покинул страну еще 10 февраля и, вероятно, проживает на семейной вилле на юге Франции, вместе с сестрой, народным депутатом Юлией Левочкиной.

Как сообщают журналисты программы "Схемы" (Радио Свобода) со ссылкой на несколько независимых друг от друга источников с доступом к базе пересечения границы, в Украине Левочкин провел неделю в июле и снова уехал за границу вместе с депутатами Григорием Суркисом и Александром Пузановым, также избранными от ОПЗЖ в парламент.

В их компании 20 июля Левочкин был замечен в польском городе Лодзь на футбольном матче с участием "Динамо".

По данным источников "Схем", Сергей Левочкин въехал в Украину днем 6 июля (это произошло впервые после 24 февраля): народный депутат пересек границу в пункте пропуска "Краковец" на автомобиле Land Rover.

Вместе с ним в Украину прибыли депутаты Григорий Суркис и Александр Пузанов, также избранные в ВР от ОПЗЖ.

Официально Государственная пограничная служба не комментирует такую информацию.

Согласно данным электронной системы поименного голосования Верховной Рады, депутаты Левочкин, Суркис и Пузанов посетили в Киеве пленарные заседания парламента 8 и 9 июля и участвовали в голосованиях.

Уже 13 июля съемочная группа "Схем" зафиксировала, как кортеж депутата Григория Суркиса покидал территорию столичного учебно-тренировочного комплекса "Динамо".

После этого бронированный Maybach – в сопровождении еще двух авто – выехал из Киева на трассу в направлении Запада Украины.

Как сообщили "Схемам" источники, имеющие доступ к базе пересечения границы, в этот день Сергей Левочкин вместе с Григорием Суркисом и Александром Пузановым выехал за пределы Украины, пересек государственную границу с Республикой Польша.

Таким образом, за время полномасштабной войны России против Украины депутат Левочкин пробыл в стране неполных 8 дней.

Сергей Левочкин – один из самых богатых украинских политиков, сохранявших существенное влияние на государственное управление при разной власти, полностью исчез из информационного пространства и до сих пор не выступил с публичными заявлениями по поводу российской агрессии, отмечают журналисты "Схем".

Учитывая военное положение в Украине и объявленную мобилизацию, вероятно, выехать за пределы страны 49-летнему Левочкину помог статус народного депутата.

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Журналисты "Схем" обратились к нему с просьбой прокомментировать причины длительного отсутствия в Украине, обстоятельства выезда в июле и отсутствие публичной позиции по агрессии РФ против Украины. Редакция ожидает ответа. (Предыдущий подобный запрос редакции с начала мая Левочкин оставил без ответа).

Журналисты "Схем" также обратили внимание на фоторепортаж с матча "Динамо"-"Фенербахче" в рамках квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу, который прошел в польском городе Лодзь 20 июля. На трибунах присутствовало сразу несколько народных депутатов Украины.

Матч посетили народные депутаты Григорий Суркис, Сергей Левочкин, Александр Пузанов, Александр Герега. Вместе с ними также находился президент киевского "Динамо" Игорь Суркис.

В Государственной пограничной службе Украины "Схемам" подтвердили, что согласно законодательству к народным депутатам применяются исключения относительно выезда.

В частности, закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" (ст.23 ч.1 п. 13) освобождает народных депутатов от мобилизации, а постановление Кабинета Министров Украины №57 (п.2-6) содержит правила пересечения государственной границы гражданами Украины.

"Депутаты подпадают под исключения, согласно этому постановлению, ведь при введении в Украине чрезвычайного или военного положения, право на пересечение государственной границы, в частности, имеют военнообязанные лица, не подлежащие призыву на военную службу во время мобилизации. Они подпадают под исключения, кто может пересечь границу на выезд", – объяснил журналистам спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

В то же время, опрошенные "Схемами" юристы утверждают, что вопрос выезда народных депутатов за границу в украинском законодательстве окончательно не урегулирован.

"Существует ряд законов и нормативно-правовых актов, которые действительно оставляют место для различных трактовок относительно того, могут ли депутаты свободно выезжать за пределы Украины без каких-либо сопроводительных документов, кроме загранпаспорта. Однозначного и простого ответа нет. В целом депутаты имеют право на выезд, однако вопрос – в том, нужны ли им сопроводительные документы. Сейчас его предлагают урегулировать и упростить депутатам, которые планируют выехать по дипломатическому паспорту, процедуру выезда", – говорит адвокат Miller law firm Андрей Новак.

"Схемы" также обратились за разъяснениями относительно процедуры выезда народных депутатов за границу к руководству Верховной Рады и ожидают ответа.

Как сообщали "Схемы" в мае, депутаты-миллионеры Юлия и Сергей Левочкины вылетели из Украины до начала полномасштабного вторжения России и публично не высказывались по поводу войны России против Украины.