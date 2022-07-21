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Левочкин впервые после 24 февраля посетил Украину, но снова уехал. Его видели на футболе в Польше, - СМИ. ФОТОрепортаж

льовочкін

Народный депутат Сергей Левочкин, избранный от ОПЗЖ в Верховную Раду, в июле посетил Украину впервые с начала полномасштабного вторжения российских войск, но снова покинул страну.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные журналистов "Схем", в Украине Левочкин пробыл всего неделю и уже 20 июля был замечен в польском городе Лодзь на футбольном матче с участием "Динамо".

Народный депутат, который до сих пор публично не высказался по поводу агрессии РФ, покинул страну еще 10 февраля и, вероятно, проживает на семейной вилле на юге Франции, вместе с сестрой, народным депутатом Юлией Левочкиной.

Как сообщают журналисты программы "Схемы" (Радио Свобода) со ссылкой на несколько независимых друг от друга источников с доступом к базе пересечения границы, в Украине Левочкин провел неделю в июле и снова уехал за границу вместе с депутатами Григорием Суркисом и Александром Пузановым, также избранными от ОПЗЖ в парламент.

В их компании 20 июля Левочкин был замечен в польском городе Лодзь на футбольном матче с участием "Динамо".

По данным источников "Схем", Сергей Левочкин въехал в Украину днем 6 июля (это произошло впервые после 24 февраля): народный депутат пересек границу в пункте пропуска "Краковец" на автомобиле Land Rover.

Вместе с ним в Украину прибыли депутаты Григорий Суркис и Александр Пузанов, также избранные в ВР от ОПЗЖ.

Официально Государственная пограничная служба не комментирует такую информацию.

Согласно данным электронной системы поименного голосования Верховной Рады, депутаты Левочкин, Суркис и Пузанов посетили в Киеве пленарные заседания парламента 8 и 9 июля и участвовали в голосованиях.

Уже 13 июля съемочная группа "Схем" зафиксировала, как кортеж депутата Григория Суркиса покидал территорию столичного учебно-тренировочного комплекса "Динамо".

Левочкин впервые после 24 февраля посетил Украину, но снова уехал. Его видели на футболе в Польше, - СМИ 01

После этого бронированный Maybach – в сопровождении еще двух авто – выехал из Киева на трассу в направлении Запада Украины.

Левочкин впервые после 24 февраля посетил Украину, но снова уехал. Его видели на футболе в Польше, - СМИ 02

Как сообщили "Схемам" источники, имеющие доступ к базе пересечения границы, в этот день Сергей Левочкин вместе с Григорием Суркисом и Александром Пузановым выехал за пределы Украины, пересек государственную границу с Республикой Польша.

Таким образом, за время полномасштабной войны России против Украины депутат Левочкин пробыл в стране неполных 8 дней.

Левочкин впервые после 24 февраля посетил Украину, но снова уехал. Его видели на футболе в Польше, - СМИ 03

Сергей Левочкин – один из самых богатых украинских политиков, сохранявших существенное влияние на государственное управление при разной власти, полностью исчез из информационного пространства и до сих пор не выступил с публичными заявлениями по поводу российской агрессии, отмечают журналисты "Схем".

Учитывая военное положение в Украине и объявленную мобилизацию, вероятно, выехать за пределы страны 49-летнему Левочкину помог статус народного депутата.

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Журналисты "Схем" обратились к нему с просьбой прокомментировать причины длительного отсутствия в Украине, обстоятельства выезда в июле и отсутствие публичной позиции по агрессии РФ против Украины. Редакция ожидает ответа. (Предыдущий подобный запрос редакции с начала мая Левочкин оставил без ответа).

Журналисты "Схем" также обратили внимание на фоторепортаж с матча "Динамо"-"Фенербахче" в рамках квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу, который прошел в польском городе Лодзь 20 июля. На трибунах присутствовало сразу несколько народных депутатов Украины.

Левочкин впервые после 24 февраля посетил Украину, но снова уехал. Его видели на футболе в Польше, - СМИ 04

Матч посетили народные депутаты Григорий Суркис, Сергей Левочкин, Александр Пузанов, Александр Герега. Вместе с ними также находился президент киевского "Динамо" Игорь Суркис.

Левочкин впервые после 24 февраля посетил Украину, но снова уехал. Его видели на футболе в Польше, - СМИ 05

В Государственной пограничной службе Украины "Схемам" подтвердили, что согласно законодательству к народным депутатам применяются исключения относительно выезда.

В частности, закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" (ст.23 ч.1 п. 13) освобождает народных депутатов от мобилизации, а постановление Кабинета Министров Украины №57 (п.2-6) содержит правила пересечения государственной границы гражданами Украины.

"Депутаты подпадают под исключения, согласно этому постановлению, ведь при введении в Украине чрезвычайного или военного положения, право на пересечение государственной границы, в частности, имеют военнообязанные лица, не подлежащие призыву на военную службу во время мобилизации. Они подпадают под исключения, кто может пересечь границу на выезд", – объяснил журналистам спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

В то же время, опрошенные "Схемами" юристы утверждают, что вопрос выезда народных депутатов за границу в украинском законодательстве окончательно не урегулирован.

"Существует ряд законов и нормативно-правовых актов, которые действительно оставляют место для различных трактовок относительно того, могут ли депутаты свободно выезжать за пределы Украины без каких-либо сопроводительных документов, кроме загранпаспорта. Однозначного и простого ответа нет. В целом депутаты имеют право на выезд, однако вопрос – в том, нужны ли им сопроводительные документы. Сейчас его предлагают урегулировать и упростить депутатам, которые планируют выехать по дипломатическому паспорту, процедуру выезда", – говорит адвокат Miller law firm Андрей Новак.

"Схемы" также обратились за разъяснениями относительно процедуры выезда народных депутатов за границу к руководству Верховной Рады и ожидают ответа.

Как сообщали "Схемы" в мае, депутаты-миллионеры Юлия и Сергей Левочкины вылетели из Украины до начала полномасштабного вторжения России и публично не высказывались по поводу войны России против Украины.

Автор: 

Левочкин Сергей (556) футбол (3586) военное положение (512)


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Топ комментарии
+27
Підараси!
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21.07.2022 17:51
+17
гнида.
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21.07.2022 17:52
+12
хлопці гинуть, а ці тварі їздять
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21.07.2022 18:02
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Підараси!
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21.07.2022 17:51 Ответить
Однозначно!
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21.07.2022 19:09 Ответить
Зелёный поддермачно-подхуйловный СПРУТ цирк с Порошенко на границе устраивал ,не выпуская его на саммит НАТО , а тут пожалуйста пособников Гитлера№ 2 ОПЗЖопников -миллиардеров с почестями впускают и выпускают 👺******** зелёные
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21.07.2022 23:24 Ответить
гнида.
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21.07.2022 17:52 Ответить
<*********....очень важное занятие.... ДА простят меня любители наблюдать как 22 бугая бигають по полю за мьячиком... чому воно ***** не в окопе с одним патроном и прикованное к мине цепью?????
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21.07.2022 18:05 Ответить
ты просто мудак тупой не трогай футбол своими вонючими руками
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21.07.2022 18:09 Ответить
Ати віруєш в святий м'яч?
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21.07.2022 18:30 Ответить
А ты ЗЕбил поддерьмачный , пасть закрой , дело не в футболе , а в том ,что зеИУДА , В ТО ВРЕМЯ , когда лучшие люди отдают свои жизни и проливают кровь занимается схематозом с олигархами и тотальной брехней с продажей интересов Украины‼️
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21.07.2022 23:28 Ответить
Кортежі з броньованим Майбахом... М-да, гарно жити не заборониш навіть під час війни.

Та кому він треба той Льовочкін, що його так охороняють. Всім просто начхати на нього. Вдягнувся б в джинси, футболку і кепку на голову. Хрін би хто впізнав. А так, понти наше всьо. Феее
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21.07.2022 17:56 Ответить
Обыватели да. Но враги его вполне могут пасти.
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21.07.2022 17:58 Ответить
А хто в нього вороги? "Нацикі" там різні, "біндєравци"?
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21.07.2022 21:03 Ответить
да не бєндєровци !!!
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21.07.2022 23:20 Ответить
Дети , пенсионеры последние деньги из небольшой пенсии отдают , а эти хитродупые мрази , приведшие войну в Украину и обобравшие ее ,ВООБЩЕ НЕ ПОмогают Левочкины мразины ,Суркисы туда-сюда мотаются , перевозят миллионы , а Ванька баканов ещё их поместья "Альфой ,охранял ‼️Б ЗРАДА и беспредел во всем

не помогают даже сейчас ,
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21.07.2022 23:55 Ответить
Це снайпер їх на трибуні розглядає?
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21.07.2022 18:00 Ответить
хлопці гинуть, а ці тварі їздять
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21.07.2022 18:02 Ответить
так 95 квартал ездит артисты-шмуртисты тоже свалили, гордоны -гандоны туда же
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21.07.2022 18:10 Ответить
На ЗЕ дружбанів виїзд за кордон не є проблема я так розумію
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21.07.2022 18:05 Ответить
****.. у них все пучком, у державы к ним претензий нет, кому футбол а, холопам война. пздц с такими депутатами в ЕС мы будет идти вечно.
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21.07.2022 18:10 Ответить
А Порошенко не був депутатом, коли його не випускали на з'їзд Європейської народної партії?
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21.07.2022 18:20 Ответить
Порошенко на той час мав посвідчення про відрядження на сесію ПА НАТО як представник від Верховної Ради.
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21.07.2022 18:31 Ответить
Стосовно Суркісів там все зрозуміло, одному за 60, другому за 70 - мають право виїзду. Які права мають Пузанов і Льовочкін?
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21.07.2022 18:30 Ответить
Для мене більш важливе питання не те, чому суркіса випустили, а чому воно їде на броньованому майбаху до франції, а ми скидаємось по копійці хлопцям на передову?! Пора хапуг до стінки ставити.
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21.07.2022 23:24 Ответить
В перый выездСуркисы вывозили своих деток призывного возроста и миллионы , с драгоценностями
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22.07.2022 01:45 Ответить
Просто цікаво.

Льовочкіна обмеження щодо виїзду за кордон не стосуються тому, що ОПЗЖ зараз єдині з СН, чи це чиста квота Татарова?
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21.07.2022 18:49 Ответить
Скоро всё опзж приедет, кто их арестует, ермак, татаров?
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21.07.2022 18:51 Ответить
З розблокуванням зерна раша виговорила дозвіл повернути в раду зрадників.
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21.07.2022 19:11 Ответить
Раша к этому не причём , они с первых дней войны мотались туда-сюда , вывозя миллионы под покровительством режима зеленского Баканова и их послушных прихвостней погранцов
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22.07.2022 01:50 Ответить
Заїхали в Україну за черговими чемоданами з готівкою живуть вони там а косять долари тут.
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21.07.2022 19:15 Ответить
василь слушно підмітив, приїхали конверти забирати. А Суркіси до літінанта.Але вітюшу таки не витягнули.
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21.07.2022 19:36 Ответить
Тю, так він же невиїздний..
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21.07.2022 19:44 Ответить
Війна та заборона виїзду -то для кріпацького бидла
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21.07.2022 19:45 Ответить
Льовочкін, мля...
У Польщеньці його бачили.
На футболоньці...
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21.07.2022 20:18 Ответить
Це Петра і мера Чернігова можна не випускати за кордон. Російським посіпакам все можна. Для Блазня вони свої.
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21.07.2022 20:39 Ответить
ВЛАСТИ ТОЖЕ ********. ЭТО ДЕРЬМО ЯВЛЯЕТСЯ ВОЕННООБЯЗАННЫМ
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21.07.2022 21:42 Ответить
Рыба гниёт с головы… да Зеля? Это что за такие поблажки рашистскимватникам???
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21.07.2022 22:58 Ответить
Чому зелений цих довбойобів не трогає?
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21.07.2022 22:58 Ответить
И вообще, почему они до сих пор депутаты? Вот это для меня полная загадка???
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21.07.2022 23:02 Ответить
Поки така нечисть паклюжить українську землю, до тих пір і гинутимуть наші хлопці.
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21.07.2022 23:20 Ответить
Где ракета?
Суки кацапские,почему вы не дохлые?
Твари путинские.
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22.07.2022 02:58 Ответить
на гілляку тварюку !!!!
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22.07.2022 07:04 Ответить
Приезжал проверить свои и фирташа банки, через которые вся Украина платит за якобы транспортировку газа и членограй в теме...
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22.07.2022 08:08 Ответить
 
 