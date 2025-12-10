Ексдружина Льовочкіна заявила, що він погрожує їй та впливає на службу її нинішнього коханого-військового (оновлено)

Колишня цивільна дружина ексголови Адміністрації президента Сергія Льовочкіна, художниця Зінаїда Кубар (в минулому Ліхачова) заявила, що він переслідує її та погрожує, а також саме він стоїть за раптовим переведенням її коханого-військового до іншого підрозділу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Кубар написала на своїй фейсбук-сторінці.

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"Мені дуже гірко це писати, але я маю підстави заявити публічно: рішення щодо місця служби військовослужбовця, з яким я перебуваю у стосунках, ухвалюються під впливом Льовочкіна, колишнього глави Адміністрації президента часів Януковича. Формально — наказом голови ДПСУ Сергія Дейнека. І я впевнена в тому, що кажу", - написала вона.

Контекст ситуації

Для пояснення ситуації вона зазначила, що має "розкрити контекст".

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"Не секрет, що довгі роки я провела разом із Сергієм Льовочкіним, у нас є спільні діти. Стосунки з Сергієм були однією великою помилкою, але з таких помилок і складається життя. Ми з Сергієм давно не разом, і шлях, яким я йду сьогодні, визначений роботою з військовими, ветеранами, волонтерством і мистецькими проєктами на підтримку тих, хто захищає Україну. Про це зокрема мій проєкт Art Rehub, який був заснований у 2015 році", - розповіла Кубар.

Льовочкін надсилав повідомлення з погрозами

Також вона зазначила, що неодноразово отримувала від Льовочкіна погрози.

"Сергій не зрозумів і не прийняв, що я не його власність. Упродовж тривалого часу я отримувала від Льовочкіна повідомлення з погрозами, приниженням і прямими натяками на те, що мого партнера можуть "покарати службою", що і сталося. Він дозволяв собі погрози і щодо мене, і щодо мого партнера, а також вирішив замовити стеження за мною. Може, я зачепила його чоловіче его. Я не знаю. Я блокувала ці повідомлення, бо не хотіла робити це публічним. Але є межа, за якою мовчання стає небезпечним", - додала вона.

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Рішення про переведення прийшло "з самого верху"

За її словами, Льовочкін погрожував жінці, що в її коханого будуть великі проблеми по службі і навіть описував, які саме.

"Я не вірила - думала, що зараз не ті часи і це пусті балачки. А виявилося, що ні. Мого коханого, військового, раптово без його присутності та запиту переводять в інший підрозділ. Рішення ухвалені в тіні, без пояснення. Рішення прийшло "з самого верху". Командири були в шоці! Це абсолютно точно не випадковість, коханий нікуди не планував переводитися, його командири ним задоволені. Згори такі рішення просто так не прилітають. Моєму коханому чоловікові за честь захищати Україну. Він не боїться викликів. І цей допис не про місце служби, а про сам факт, що маргінальний проросійський політик досі може впливати на рішення в Силах оборони України", - наголосила Кубар.

Тож жінку цікавлять зокрема такі питання:

Хто впливає на кадрові рішення в ДПСУ?

Чи допускається вплив політиків, пов’язаних із минулими проросійськими режимами?

Хто користується важелями влади, щоб втручатися в приватне життя людини?

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"Я знаю, що цей допис викличе хвилю критики. Але моє особисте життя не є темою цього допису. Тема — захист прав військовослужбовців. Адже люди, які стали на захист України, мають беззаперечне право бути вільними від брудного і корупційного впливу, від системи хабарів, які дехто ладен роздавати генералам, щоб керувати долею живих людей! Для розголосу", - заявила колишня цивільна дружина Льовочкіна.

У Льовочкіна зробили заяву

Своєю чергою у пресслужбі народного депутата Сергія Льовочкіна запевняють, що заява його колишньої цивільної дружини Зінаїди Кубар щодо погроз і переслідування, а також щодо впливу на службу її коханого-військового, не відповідає дійсності.

"Інформація, викладена у заяві Зінаїди Кубар, не відповідає дійсності. Із сумом маємо повідомити, що Зінаїда тривалий час перебуває у важкому психологічному стані, що, на жаль, має тепер і публічні прояви", - розповіли представники Льовочкіна у коментарі УП.

На цю заяву Льовочкіна Кубар відповіла: "Не дивно... Так, дійсно на мене відбувається тиск від нього, тому я засмучена, але якщо є сумніви - готова пройти обстеження".

Коментар ДПСУ

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко у відповідь на запит Цензор.НЕТ прокоментував звинувачення ексдружини Львочкіна, що народний депутат стоїть за переведенням її коханого-військового в інший підрозділ.

"Проходження служби в підрозділах відомства визначається нормами законодавства, зокрема і Положенням про проходження громадянами України військової служби в Державній прикордонній службі України", - заявив Демченко.

Він зазначив, що кожен військовослужбовець може бути переміщений на різні напрямки, призначений на посади в інші підрозділи в залежності від необхідності забезпечення завдань відомством. За його словами, це відбувається щоденно.

"Щодо даного військовослужбовця, він був призначений на іншу посаду в межах підрозділів одного прикордонного загону і це було викликано службовою необхідністю. До того ж, це рішення начальника прикордонного загону. Можу запевнити, все інше, про що пишуть, зокрема, про якийсь вплив на керівництво відомства, не відповідає дійсності", - заявив Демченко.