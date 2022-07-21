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Льовочкін уперше після 24 лютого відвідав Україну, але знову поїхав. Його бачили на футболі в Польщі, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

льовочкін

Народний депутат Сергій Льовочкін, обраний від ОПЗЖ до Верховної Ради, у липні відвідав Україну вперше від початку повномасштабного вторгнення російських військ, але знов залишив країну.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на дані журналістів "Схем", в Україні Льовочкін пробув лише тиждень і вже 20 липня був помічений у польському місті Лодзь на футбольному матчі за участі "Динамо".

Народний депутат, який досі публічно не висловився щодо агресії РФ, залишив країну ще 10 лютого і, ймовірно, проживає на родинній віллі на півдні Франції, разом із сестрою, народною депутаткою Юлією Льовочкіною.

Як повідомляють журналісти програми "Схеми" (Радіо Свобода) з посиланням на кілька незалежних одне від одного джерел з доступом до бази перетину кордону, в Україні Льовочкін провів тиждень у липні і знову виїхав за кордон разом з депутатами Григорієм Суркісом та Олександром Пузановим, також обраними від ОПЗЖ до парламенту.

У їхній компанії 20 липня Льовочкін був помічений у польському місті Лодзь на футбольному матчі за участі "Динамо".

За даними джерел "Схем", Сергій Льовочкін заїхав в Україну вдень 6 липня (це сталось вперше після 24 лютого): народний депутат перетнув кордон у пункті пропуску "Краковець"на автомобілі Land Rover.

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Разом з ним в Україну прибули депутати Григорій Суркіс та Олександр Пузанов, також обрані до ВР від ОПЗЖ.

Офіційно Державна прикордонна служба не коментує такої інформації.

Згідно з даними електронної системи поіменного голосування Верховної Ради, депутати Льовочкін, Суркіс та Пузанов відвідали у Києві пленарні засідання парламенту 8 та 9 липня та брали участь у голосуваннях.

Уже 13 липня знімальна група "Схем" зафіксувала як кортеж депутата Григорія Суркіса залишив територію столичного навчально-тренувального комплексу "Динамо".

Льовочкін уперше після 24 лютого відвідав Україну, але знову поїхав. Його бачили на футболі в Польщі, - ЗМІ 01

Після цього броньований Maybach – у супроводі ще двох авто – виїхав з Києва на трасу у напрямку Заходу України.

Льовочкін уперше після 24 лютого відвідав Україну, але знову поїхав. Його бачили на футболі в Польщі, - ЗМІ 02

Як повідомили "Схемам" джерела, які мають доступ до бази перетину кордону, у цей день Сергій Льовочкін разом з Григорієм Суркісом та Олександром Пузановим виїхали за межі України, перетнувши державний кордон з Республікою Польща.

Таким чином за час повномасштабної війни Росії проти України депутат Льовочкін пробув у країні неповних 8 днів.

Льовочкін уперше після 24 лютого відвідав Україну, але знову поїхав. Його бачили на футболі в Польщі, - ЗМІ 03

Сергій Льовочкін – один із найбагатших українських політиків, які зберігали суттєвий вплив на державне управління за різної влади, повністю зник з інформаційного простору і досі не виступив з публічними заявами щодо російської агресії, зазначають журналісти "Схем".

Зважаючи на воєнний стан в Україні та оголошену мобілізацію, вірогідно, виїхати за межі країни 49-річному Льовочкіну допоміг статус народного депутата.

Журналісти "Схем" звернулись до нього з проханням прокоментувати причини тривалої відсутності в Україні, обставин виїзду у липні та відсутність публічної позиції стосовно агресії РФ проти України. Редакція очікує на відповідь. (Попередній подібний запит редакції від початку травня Льовочкін залишив без відповіді).

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Журналісти "Схем" також звернули увагу на фоторепортаж з матчу "Динамо"-"Фенербахче" в межах кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів з футболу, який відбувся в польському місті Лодзь 20 липня. На трибунах були присутні відразу кілька народних депутатів України.

Льовочкін уперше після 24 лютого відвідав Україну, але знову поїхав. Його бачили на футболі в Польщі, - ЗМІ 04

Матч відвідали народні депутати Григорій Суркіс, Сергій Льовочкін, Олександр Пузанов, Олександр Герега. Разом з ними також був президент київського "Динамо" Ігор Суркіс.

Льовочкін уперше після 24 лютого відвідав Україну, але знову поїхав. Його бачили на футболі в Польщі, - ЗМІ 05

У Державній прикордонній службі України "Схемам" підтвердили, що, відповідно до законодавства, до народних депутатів застосовуються винятки щодо виїзду.

Зокрема, закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" (ст.23 ч.1 п. 13) звільняє народних депутатів від мобілізації, а постанова Кабінету міністрів України №57 (п.2-6) містить правила перетину державного кордону громадянами України.

"Депутати підпадають під винятки, згідно з цією постановою, адже під час введення в Україні надзвичайного або воєнного стану, право на перетин державного кордону, зокрема, мають військовозобов’язані особи, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Вони підпадають під винятки, хто може перетнути кордон на виїзд", – пояснив журналістам речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

Водночас опитані "Схемами" юристи стверджують, що питання виїзду народних депутатів за кордон в українському законодавстві остаточно не врегульоване.

"Існує низка законів та нормативно-правових актів, які насправді залишають місце для різних трактувань щодо того, чи можуть депутати вільно виїжджати за межі України без будь-яких супровідних документів, крім закордонного паспорту. Однозначної і простої відповіді немає. Загалом депутати мають право на виїзд, однак питання – у тому, чи потрібні їм супровідні документи. Наразі його пропонують врегулювати та спростити депутатам, які планують виїхати за дипломатичним паспортом, процедуру виїзду", – каже адвокат Miller law firm Андрій Новак.

"Схеми" також звернулися за роз’ясненнями щодо процедури виїзду народних депутатів за кордон до керівництва Верховної Ради та очікують на відповідь.

Як повідомляли "Схеми" у травні, депутати-мільйонери Юлія та Сергій Львочкіни вилетіли з України до початку повномасштабного вторгнення Росії та публічно не висловлювались стосовно війни Росії проти України.

Автор: 

Льовочкін Сергій (159) футбол (1581) воєнний стан (574)


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Топ коментарі
+27
Підараси!
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21.07.2022 17:51
+17
гнида.
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21.07.2022 17:52
+12
хлопці гинуть, а ці тварі їздять
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21.07.2022 18:02
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Підараси!
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21.07.2022 17:51 Відповісти
Однозначно!
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21.07.2022 19:09 Відповісти
Зелёный поддермачно-подхуйловный СПРУТ цирк с Порошенко на границе устраивал ,не выпуская его на саммит НАТО , а тут пожалуйста пособников Гитлера№ 2 ОПЗЖопников -миллиардеров с почестями впускают и выпускают 👺******** зелёные
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21.07.2022 23:24 Відповісти
гнида.
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21.07.2022 17:52 Відповісти
<*********....очень важное занятие.... ДА простят меня любители наблюдать как 22 бугая бигають по полю за мьячиком... чому воно ***** не в окопе с одним патроном и прикованное к мине цепью?????
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21.07.2022 18:05 Відповісти
ты просто мудак тупой не трогай футбол своими вонючими руками
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21.07.2022 18:09 Відповісти
Ати віруєш в святий м'яч?
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21.07.2022 18:30 Відповісти
А ты ЗЕбил поддерьмачный , пасть закрой , дело не в футболе , а в том ,что зеИУДА , В ТО ВРЕМЯ , когда лучшие люди отдают свои жизни и проливают кровь занимается схематозом с олигархами и тотальной брехней с продажей интересов Украины‼️
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21.07.2022 23:28 Відповісти
Кортежі з броньованим Майбахом... М-да, гарно жити не заборониш навіть під час війни.

Та кому він треба той Льовочкін, що його так охороняють. Всім просто начхати на нього. Вдягнувся б в джинси, футболку і кепку на голову. Хрін би хто впізнав. А так, понти наше всьо. Феее
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21.07.2022 17:56 Відповісти
Обыватели да. Но враги его вполне могут пасти.
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21.07.2022 17:58 Відповісти
А хто в нього вороги? "Нацикі" там різні, "біндєравци"?
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21.07.2022 21:03 Відповісти
да не бєндєровци !!!
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21.07.2022 23:20 Відповісти
Дети , пенсионеры последние деньги из небольшой пенсии отдают , а эти хитродупые мрази , приведшие войну в Украину и обобравшие ее ,ВООБЩЕ НЕ ПОмогают Левочкины мразины ,Суркисы туда-сюда мотаются , перевозят миллионы , а Ванька баканов ещё их поместья "Альфой ,охранял ‼️Б ЗРАДА и беспредел во всем

не помогают даже сейчас ,
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21.07.2022 23:55 Відповісти
Це снайпер їх на трибуні розглядає?
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21.07.2022 18:00 Відповісти
хлопці гинуть, а ці тварі їздять
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21.07.2022 18:02 Відповісти
так 95 квартал ездит артисты-шмуртисты тоже свалили, гордоны -гандоны туда же
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21.07.2022 18:10 Відповісти
На ЗЕ дружбанів виїзд за кордон не є проблема я так розумію
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21.07.2022 18:05 Відповісти
****.. у них все пучком, у державы к ним претензий нет, кому футбол а, холопам война. пздц с такими депутатами в ЕС мы будет идти вечно.
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21.07.2022 18:10 Відповісти
А Порошенко не був депутатом, коли його не випускали на з'їзд Європейської народної партії?
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21.07.2022 18:20 Відповісти
Порошенко на той час мав посвідчення про відрядження на сесію ПА НАТО як представник від Верховної Ради.
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21.07.2022 18:31 Відповісти
Стосовно Суркісів там все зрозуміло, одному за 60, другому за 70 - мають право виїзду. Які права мають Пузанов і Льовочкін?
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21.07.2022 18:30 Відповісти
Для мене більш важливе питання не те, чому суркіса випустили, а чому воно їде на броньованому майбаху до франції, а ми скидаємось по копійці хлопцям на передову?! Пора хапуг до стінки ставити.
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21.07.2022 23:24 Відповісти
В перый выездСуркисы вывозили своих деток призывного возроста и миллионы , с драгоценностями
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22.07.2022 01:45 Відповісти
Просто цікаво.

Льовочкіна обмеження щодо виїзду за кордон не стосуються тому, що ОПЗЖ зараз єдині з СН, чи це чиста квота Татарова?
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21.07.2022 18:49 Відповісти
Скоро всё опзж приедет, кто их арестует, ермак, татаров?
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21.07.2022 18:51 Відповісти
З розблокуванням зерна раша виговорила дозвіл повернути в раду зрадників.
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21.07.2022 19:11 Відповісти
Раша к этому не причём , они с первых дней войны мотались туда-сюда , вывозя миллионы под покровительством режима зеленского Баканова и их послушных прихвостней погранцов
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22.07.2022 01:50 Відповісти
Заїхали в Україну за черговими чемоданами з готівкою живуть вони там а косять долари тут.
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21.07.2022 19:15 Відповісти
василь слушно підмітив, приїхали конверти забирати. А Суркіси до літінанта.Але вітюшу таки не витягнули.
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21.07.2022 19:36 Відповісти
Тю, так він же невиїздний..
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21.07.2022 19:44 Відповісти
Війна та заборона виїзду -то для кріпацького бидла
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21.07.2022 19:45 Відповісти
Льовочкін, мля...
У Польщеньці його бачили.
На футболоньці...
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21.07.2022 20:18 Відповісти
Це Петра і мера Чернігова можна не випускати за кордон. Російським посіпакам все можна. Для Блазня вони свої.
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21.07.2022 20:39 Відповісти
ВЛАСТИ ТОЖЕ ********. ЭТО ДЕРЬМО ЯВЛЯЕТСЯ ВОЕННООБЯЗАННЫМ
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21.07.2022 21:42 Відповісти
Рыба гниёт с головы… да Зеля? Это что за такие поблажки рашистскимватникам???
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21.07.2022 22:58 Відповісти
Чому зелений цих довбойобів не трогає?
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21.07.2022 22:58 Відповісти
И вообще, почему они до сих пор депутаты? Вот это для меня полная загадка???
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21.07.2022 23:02 Відповісти
Поки така нечисть паклюжить українську землю, до тих пір і гинутимуть наші хлопці.
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21.07.2022 23:20 Відповісти
Где ракета?
Суки кацапские,почему вы не дохлые?
Твари путинские.
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22.07.2022 02:58 Відповісти
на гілляку тварюку !!!!
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22.07.2022 07:04 Відповісти
Приезжал проверить свои и фирташа банки, через которые вся Украина платит за якобы транспортировку газа и членограй в теме...
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22.07.2022 08:08 Відповісти
 
 