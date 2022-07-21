Льовочкін уперше після 24 лютого відвідав Україну, але знову поїхав. Його бачили на футболі в Польщі, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

Народний депутат Сергій Льовочкін, обраний від ОПЗЖ до Верховної Ради, у липні відвідав Україну вперше від початку повномасштабного вторгнення російських військ, але знов залишив країну.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на дані журналістів "Схем", в Україні Льовочкін пробув лише тиждень і вже 20 липня був помічений у польському місті Лодзь на футбольному матчі за участі "Динамо".

Народний депутат, який досі публічно не висловився щодо агресії РФ, залишив країну ще 10 лютого і, ймовірно, проживає на родинній віллі на півдні Франції, разом із сестрою, народною депутаткою Юлією Льовочкіною.

Як повідомляють журналісти програми "Схеми" (Радіо Свобода) з посиланням на кілька незалежних одне від одного джерел з доступом до бази перетину кордону, в Україні Льовочкін провів тиждень у липні і знову виїхав за кордон разом з депутатами Григорієм Суркісом та Олександром Пузановим, також обраними від ОПЗЖ до парламенту.

У їхній компанії 20 липня Льовочкін був помічений у польському місті Лодзь на футбольному матчі за участі "Динамо".

За даними джерел "Схем", Сергій Льовочкін заїхав в Україну вдень 6 липня (це сталось вперше після 24 лютого): народний депутат перетнув кордон у пункті пропуску "Краковець"на автомобілі Land Rover.

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Разом з ним в Україну прибули депутати Григорій Суркіс та Олександр Пузанов, також обрані до ВР від ОПЗЖ.

Офіційно Державна прикордонна служба не коментує такої інформації.

Згідно з даними електронної системи поіменного голосування Верховної Ради, депутати Льовочкін, Суркіс та Пузанов відвідали у Києві пленарні засідання парламенту 8 та 9 липня та брали участь у голосуваннях.

Уже 13 липня знімальна група "Схем" зафіксувала як кортеж депутата Григорія Суркіса залишив територію столичного навчально-тренувального комплексу "Динамо".

Після цього броньований Maybach – у супроводі ще двох авто – виїхав з Києва на трасу у напрямку Заходу України.

Як повідомили "Схемам" джерела, які мають доступ до бази перетину кордону, у цей день Сергій Льовочкін разом з Григорієм Суркісом та Олександром Пузановим виїхали за межі України, перетнувши державний кордон з Республікою Польща.

Таким чином за час повномасштабної війни Росії проти України депутат Льовочкін пробув у країні неповних 8 днів.

Сергій Льовочкін – один із найбагатших українських політиків, які зберігали суттєвий вплив на державне управління за різної влади, повністю зник з інформаційного простору і досі не виступив з публічними заявами щодо російської агресії, зазначають журналісти "Схем".

Зважаючи на воєнний стан в Україні та оголошену мобілізацію, вірогідно, виїхати за межі країни 49-річному Льовочкіну допоміг статус народного депутата.

Журналісти "Схем" звернулись до нього з проханням прокоментувати причини тривалої відсутності в Україні, обставин виїзду у липні та відсутність публічної позиції стосовно агресії РФ проти України. Редакція очікує на відповідь. (Попередній подібний запит редакції від початку травня Льовочкін залишив без відповіді).

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Журналісти "Схем" також звернули увагу на фоторепортаж з матчу "Динамо"-"Фенербахче" в межах кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів з футболу, який відбувся в польському місті Лодзь 20 липня. На трибунах були присутні відразу кілька народних депутатів України.

Матч відвідали народні депутати Григорій Суркіс, Сергій Льовочкін, Олександр Пузанов, Олександр Герега. Разом з ними також був президент київського "Динамо" Ігор Суркіс.

У Державній прикордонній службі України "Схемам" підтвердили, що, відповідно до законодавства, до народних депутатів застосовуються винятки щодо виїзду.

Зокрема, закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" (ст.23 ч.1 п. 13) звільняє народних депутатів від мобілізації, а постанова Кабінету міністрів України №57 (п.2-6) містить правила перетину державного кордону громадянами України.

"Депутати підпадають під винятки, згідно з цією постановою, адже під час введення в Україні надзвичайного або воєнного стану, право на перетин державного кордону, зокрема, мають військовозобов’язані особи, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Вони підпадають під винятки, хто може перетнути кордон на виїзд", – пояснив журналістам речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

Водночас опитані "Схемами" юристи стверджують, що питання виїзду народних депутатів за кордон в українському законодавстві остаточно не врегульоване.

"Існує низка законів та нормативно-правових актів, які насправді залишають місце для різних трактувань щодо того, чи можуть депутати вільно виїжджати за межі України без будь-яких супровідних документів, крім закордонного паспорту. Однозначної і простої відповіді немає. Загалом депутати мають право на виїзд, однак питання – у тому, чи потрібні їм супровідні документи. Наразі його пропонують врегулювати та спростити депутатам, які планують виїхати за дипломатичним паспортом, процедуру виїзду", – каже адвокат Miller law firm Андрій Новак.

"Схеми" також звернулися за роз’ясненнями щодо процедури виїзду народних депутатів за кордон до керівництва Верховної Ради та очікують на відповідь.

Як повідомляли "Схеми" у травні, депутати-мільйонери Юлія та Сергій Львочкіни вилетіли з України до початку повномасштабного вторгнення Росії та публічно не висловлювались стосовно війни Росії проти України.