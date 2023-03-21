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Льовочкіна виключили з комітету Ради з нацбезпеки

льовочкін

Нардепа групи "Платформа за життя та мир" рішенням Верховної Ради виключено зі складу комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Про це повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що "за" проголосували 236 депутатів.

Раніше Льовочкін разом з однопартійцем Михайлом Папієвим зареєстрував проєкт постанови про відкликання себе з оборонного комітету ВР.

Від початку виключити Льовочкіна з комітету з питань оборони пропонували "слуги народу". Він тоді назвав цю ініціативу "безглуздою".

Також читайте: Утікач Льовочкін повернувся до Ради. Голосував за позбавлення однопартійців мандатів, - ЧЕСНО

Нагадаємо, Сергій Льовочкін виїхав з України з початком повномасштабної агресії РФ. У 2022 році він пропустив всі засідання парламенту. Але нещодавно повернувся до Ради й проголосував за те, щоб позбавити мандатів однопартійців Волошина, Королевську й Солода.

Автор: 

ВР (14941) Льовочкін (159)


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Топ коментарі
+13
а шо так рано?
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21.03.2023 15:48
+5
так-минув лише рік повномасштабної війни не кажучи про гібридну...
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21.03.2023 15:51
+4
І це тільки тому, шо воно саме написало заяву о складі повномочий. Так корисна людина пішла. Скіки вони разом з дерьмаком злили інфи у гру рф. Але просто пішов. Ні рослідування його діяльності, нічого. Зрадник, зраднику ока не вийме.
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21.03.2023 16:08
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а шо так рано?
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21.03.2023 15:48 Відповісти
так-минув лише рік повномасштабної війни не кажучи про гібридну...
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21.03.2023 15:51 Відповісти
Не на часі ! Тре було після перемоги !
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21.03.2023 17:31 Відповісти
мабуть, такі умови були - ви мені кількадесят лямів на телеканал, а я вам вийду з комітету, а то невідомо кому та що я про ці засідання розповідаю...
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21.03.2023 15:51 Відповісти
ничесе якi "моторнi" слоупоки
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21.03.2023 15:51 Відповісти
не минуло й два роки
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21.03.2023 15:56 Відповісти
на гіляку його давно пора разом з бенею к., ахметовим, пашкою мерседесом, тощо ...
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21.03.2023 15:57 Відповісти
Недобитки ''ригоАналівські'' вам на нари всім пора!
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21.03.2023 16:02 Відповісти
льова виключився сам ,шо за туман в очі !
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21.03.2023 16:02 Відповісти
Подякувати не забули йому за умілий підрив національної безпеки і оборони протягом багатьох років? Може зробити на нього подання Зелі, щоб орденом нагородив?
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21.03.2023 16:04 Відповісти
Подання Зелі мабуть вже зробив Путлер.
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21.03.2023 17:30 Відповісти
Кажуть, що він теж з Фірташем зустрічався в 2014 Випадково, в одному готелі
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21.03.2023 16:07 Відповісти
І це тільки тому, шо воно саме написало заяву о складі повномочий. Так корисна людина пішла. Скіки вони разом з дерьмаком злили інфи у гру рф. Але просто пішов. Ні рослідування його діяльності, нічого. Зрадник, зраднику ока не вийме.
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21.03.2023 16:08 Відповісти
Всі баклановивільні(((((
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21.03.2023 22:45 Відповісти
Чому цей підор взагалі ще дихає повітрям ?!!!
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21.03.2023 16:16 Відповісти
Прямо зе-турборежим якийсь.
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21.03.2023 16:26 Відповісти
А чому Героя не присвоїли як бойку, недоработка якась, панове депутати...!
бамбас же порожняк не гонит.
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21.03.2023 16:35 Відповісти
И Левочкина и Папиева надо в кандалы и на фронт копать траншее!!Гниды пророссийские!!
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21.03.2023 17:09 Відповісти
Льовочкін не в одну корзину складував політичні яйця,тому має надію на підтримку багатьох як партій,так і посадовців...Зокрема ВО Свободи,яку він фінансово взростив на самому початку...Про це багато ЗМІ писали,зрештою слід грошей в наш час не вивітрюється і не пропадає...
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21.03.2023 17:26 Відповісти
Ну добре, Єрмак-друг шмарклі, а Левочкін чий друг, що його до цьог часу не зняли ?
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21.03.2023 17:28 Відповісти
Невже Не пройшло і…..
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21.03.2023 18:03 Відповісти
10 років !
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21.03.2023 20:00 Відповісти
А чого так оперативно? Чотири роки сидів, все слухав, все доповідав, що СБУ і ГРУ цього не знали? А, забувся, головний ворог був не Льовочкін і все ОПЗЖ і осколки від них (наш край, опоблок, наші....), а ЄС і проукраїнський Порошенко. А це і вказує на основні цілі спецслужб, яким ставив задасі Найголовніший.
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21.03.2023 20:46 Відповісти
 
 