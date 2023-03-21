Льовочкіна виключили з комітету Ради з нацбезпеки
Нардепа групи "Платформа за життя та мир" рішенням Верховної Ради виключено зі складу комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
Про це повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що "за" проголосували 236 депутатів.
Раніше Льовочкін разом з однопартійцем Михайлом Папієвим зареєстрував проєкт постанови про відкликання себе з оборонного комітету ВР.
Від початку виключити Льовочкіна з комітету з питань оборони пропонували "слуги народу". Він тоді назвав цю ініціативу "безглуздою".
Нагадаємо, Сергій Льовочкін виїхав з України з початком повномасштабної агресії РФ. У 2022 році він пропустив всі засідання парламенту. Але нещодавно повернувся до Ради й проголосував за те, щоб позбавити мандатів однопартійців Волошина, Королевську й Солода.
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