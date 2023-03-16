Льовочкін пропонує відкликати себе з оборонного комітет Ради

Проросійський депутат, голова виконкому забороненої партії ОПЗЖ Сергій Льовочкін пропонує відкликати його зі складу оборонного комітету Верховної Ради.

Відповідний проєкт постанови №9109 опублікований на сайті Верховної Ради, повідомляє Цензор.НЕТ.

Автори проєкту - Льовочкін і його соратник Михайло Папієв, нардеп під забороненої "ОПЗЖ", зараз - член депутатської групи "Платформа за життя і мир".

"Відкликати Льовочкіна Сергія Володимировича - народного депутата України, з посади члена Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки", - йдеться у документі.

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Раніше виключити Льовочкіна з комітету з питань оборони пропонували "слуги народу". Він тоді назвав цю ініціативу "безглуздою".

Нагадаємо, Сергій Льовочкін виїхав з України з початком повномасштабної агресії РФ. У 2022 році він пропустив всі засідання парламенту. Але нещодавно повернувся до Ради й проголосував за те, щоб позбавити мандатів однопартійців Волошина, Королевську й Солода.

Депутатська група "Платформа за життя та мир" утворена після призупинення існування фракції "Опозиційна платформа - За життя" в парламенті. До групи входять більшість депутатів із "ОПЗЖ".