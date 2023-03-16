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Льовочкін пропонує відкликати себе з оборонного комітет Ради

льовочкін

Проросійський депутат, голова виконкому забороненої партії ОПЗЖ Сергій Льовочкін пропонує відкликати його зі складу оборонного комітету Верховної Ради.

Відповідний проєкт постанови №9109 опублікований на сайті Верховної Ради, повідомляє Цензор.НЕТ.

Автори проєкту - Льовочкін і його соратник Михайло Папієв, нардеп під забороненої "ОПЗЖ", зараз - член депутатської групи "Платформа за життя і мир".

"Відкликати Льовочкіна Сергія Володимировича - народного депутата України, з посади члена Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки", - йдеться у документі.

Читайте: Раді пропонують виключити Льовочкіна з комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки

Раніше виключити Льовочкіна з комітету з питань оборони пропонували "слуги народу". Він тоді назвав цю ініціативу "безглуздою".

Нагадаємо, Сергій Льовочкін виїхав з України з початком повномасштабної агресії РФ. У 2022 році він пропустив всі засідання парламенту. Але нещодавно повернувся до Ради й проголосував за те, щоб позбавити мандатів однопартійців Волошина, Королевську й Солода.

Депутатська група "Платформа за життя та мир" утворена після призупинення існування фракції "Опозиційна платформа - За життя" в парламенті. До групи входять більшість депутатів із "ОПЗЖ".

Автор: 

ВР (15073) Льовочкін Сергій (159) Папієв Михайло (25) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (492)


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Топ коментарі
+8
Боже.., какое позорище в ВР..Это уже даже не смешно..Уроды
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16.03.2023 11:17 Відповісти
+4
потихоньку готовится уйти в лес.
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16.03.2023 11:08 Відповісти
+4
Його не відкликати треба, а на нари скотиняку!
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16.03.2023 11:21 Відповісти
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потихоньку готовится уйти в лес.
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16.03.2023 11:08 Відповісти
Обещал отзываться 😂😂
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16.03.2023 11:37 Відповісти
Так візьми та вийди сам та припини косити під дуріка...
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16.03.2023 11:12 Відповісти
Отозвать его фамилию из списков и перенести на гранитный памятник на кладбище.
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16.03.2023 11:14 Відповісти
Боже.., какое позорище в ВР..Это уже даже не смешно..Уроды
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16.03.2023 11:17 Відповісти
А це як назвати?
/Депутатська група "Платформа за життя та мир" утворена після призупинення існування фракції "Опозиційна платформа - За життя" в парламенті. До групи входять більшість депутатів із "ОПЗЖ"/
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16.03.2023 11:36 Відповісти
Тобто, як обороняти Україну зараз вирішує "льовочкін" і іже с нім"...
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16.03.2023 11:19 Відповісти
Його не відкликати треба, а на нари скотиняку!
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16.03.2023 11:21 Відповісти
там ще шуфріч є, ссучєна свиня стіфанчюк руліт.
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16.03.2023 11:31 Відповісти
А що там Шуфріч? Ще керує "свободою слова"?

Хоча, якщо вже Дубінського на "єдиному аналі" розкручують як волонтера-патріота, то дивуватись нема чому.

А нє, є! Чергова маячня від "Центру Разумкова": ЗСУ довіряють 95%, але Залужного немає в першій п'ятірці рейтингів. Зате там є Подоляк і Притула! Це як?
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16.03.2023 11:32 Відповісти
мабуть всі таємниці продав а більше не доступні
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16.03.2023 11:33 Відповісти
Льовочнин з Каськівим обікрали державу на сотні мільйонів і так ні за що не відповіли. І це тільки один епізод.
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16.03.2023 11:39 Відповісти
його Подоляк інкарнував, замовив словечко перед дуетом.
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16.03.2023 11:40 Відповісти
Ну, що, сімдесят три прАцентіка? Як вам ваші слуги?
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16.03.2023 11:52 Відповісти
Вопрос какой диб-л и предатель позволил ему туда пролезть и работать? Наверно тот же, который не преследует опзж и прорашенских телеведущих. И позволяет им выезжать в рашку и ЕС.
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16.03.2023 12:56 Відповісти
Позволив там бути Льовочкіну ОСЕЛ ОМАНСЬКИЙ.
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16.03.2023 13:38 Відповісти
..не смішно..
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17.03.2023 00:44 Відповісти
 
 