Утікач Льовочкін повернувся до Ради. Голосував за позбавлення однопартійців мандатів, - ЧЕСНО
Голова виконкому забороненої партії ОПЗЖ Сергій Льовочкін з’явився у Верховній Раді в річницю повномасштабного вторгнення Росії та голосував за позбавлення мандатів своїх однопартійців - Волошина, Королевської та Солода.
Про це повідомляє рух ЧЕСНО, інформує Цензор.НЕТ.
Льовочкін вперше був присутній та голосував за під час розгляду постанов про дострокове позбавлення мандатів депутатів від забороненої ОПЗЖ - Олега Волошина, Наталії Королевської та Юрія Солода.
На попередніх голосуваннях за дострокове припинення повноважень депутатів Льовочкін був відсутній - як і загалом на засіданнях ВР під час дії воєнного стану.
Напередодні повномасштабного вторгнення Росії він утік з України. Крім того, Льовочкін став фігурантом розслідування УП про "Батальйон Монако" і, за даними видання, проживає неподалік від Ніцци в муніципалітеті Сен-Жан-Кап-Ферра.
Раніше Рух ЧЕСНО писав про те, що ОПЗЖ є конгломератом двох груп впливу. Лідери однієї групи - Юрій Бойко та Сергій Льовочкін, лідери іншої - Віктор Медведчук і Вадим Рабінович. Обидві групи контролювали низку телеканалів, котрі забезпечували "Опозиційній платформі" медіапідтримку.
Фактично саме родини Льовочкіних, Суркісів, Козаків та Шуфрич профінансували виборчу кампанію партії. Загалом ОПЗЖ зібрала на парламентські вибори 65,6 млн гривень, витратила - 60,3 млн гривень.
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Народные избранники из запрещенной ОПЗЖ в Верховной Раде сотрудничают с президентской политсилой Слуга народа.
Об этом рассказала https://nv.ua/ukraine/politics/glava-slugi-naroda-prokommentirovala-sluhi-ob-otstavke-shmygalya-i-vliyanii-nikolaya-tishchenko-na-op-nv-50271715.html в интервью НВ глава партии СН Елена Шуляк.
«Я могу говорить за ту часть представителей ОПЗЖ, которые работают в нашем комитете [по вопросам государственной власти]. Они работают очень конструктивно, поддерживают все инициативы монобольшинства», - заявила Шуляк.
«Кстати, мне не очень нравится, что бывшие представители ОПЗЖ использовали такое хорошее название для формирования своей группы. Но на сегодняшний день, возможно, не нужно обращать внимание на названия, а нужно смотреть на то, какие те или иные народные депутаты принимают участие в голосованиях», - отметила Шуляк.
Она также добавила, что в настоящее время к представителей ОПЗЖ нельзя лишить мандата, потому что это будет противоречить законодательству и Конституции.
Є ще якийсь запитання ??
З телеграмм-каналу Гончаренко:
Вчора на Банковій відбувся селектор, де думали-гадали, що робити з депутатами, які відвідують міжнародні зустрічі. Вирішили ось що: заборонити народним депутатам відвідувати міжнародні зустрічі без супроводу (!) співробітника СБУ чи посольства.
Зрадники та колаборанти досі в ВР...рік кривавої війни...яка ганьба...!
"Сергій Льовочкін був тісно пов'язаний з Віктором Медведчуком і йому було відомо про російське вторгнення, оскільки він незадолго до вторгнення покинув Україну. Правоохоронні органи вже могли ним зацікавитися."
Кремль не може собі дозволити відізвати спаленого агента льовочкіна. Політичній життєздатності льовочкіна сприяють його зв'язки, набуті під час роботи на посаді глави адміністрації януковича.