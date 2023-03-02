Утікач Льовочкін повернувся до Ради. Голосував за позбавлення однопартійців мандатів, - ЧЕСНО

Голова виконкому забороненої партії ОПЗЖ Сергій Льовочкін з’явився у Верховній Раді в річницю повномасштабного вторгнення Росії та голосував за позбавлення мандатів своїх однопартійців - Волошина, Королевської та Солода.

Про це повідомляє рух ЧЕСНО, інформує Цензор.НЕТ.

Льовочкін вперше був присутній та голосував за під час розгляду постанов про дострокове позбавлення мандатів депутатів від забороненої ОПЗЖ - Олега Волошина, Наталії Королевської та Юрія Солода.

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На попередніх голосуваннях за дострокове припинення повноважень депутатів Льовочкін був відсутній - як і загалом на засіданнях ВР під час дії воєнного стану.

Напередодні повномасштабного вторгнення Росії він утік з України. Крім того, Льовочкін став фігурантом розслідування УП про "Батальйон Монако" і, за даними видання, проживає неподалік від Ніцци в муніципалітеті Сен-Жан-Кап-Ферра.

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Раніше Рух ЧЕСНО писав про те, що ОПЗЖ є конгломератом двох груп впливу. Лідери однієї групи - Юрій Бойко та Сергій Льовочкін, лідери іншої - Віктор Медведчук і Вадим Рабінович. Обидві групи контролювали низку телеканалів, котрі забезпечували "Опозиційній платформі" медіапідтримку.

Фактично саме родини Льовочкіних, Суркісів, Козаків та Шуфрич профінансували виборчу кампанію партії. Загалом ОПЗЖ зібрала на парламентські вибори 65,6 млн гривень, витратила - 60,3 млн гривень.