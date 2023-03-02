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Утікач Льовочкін повернувся до Ради. Голосував за позбавлення однопартійців мандатів, - ЧЕСНО

льовочкін

Голова виконкому забороненої партії ОПЗЖ Сергій Льовочкін з’явився у Верховній Раді в річницю повномасштабного вторгнення Росії та голосував за позбавлення мандатів своїх однопартійців - Волошина, Королевської та Солода.

Про це повідомляє рух ЧЕСНО, інформує Цензор.НЕТ.

Льовочкін вперше був присутній та голосував за під час розгляду постанов про дострокове позбавлення мандатів депутатів від забороненої ОПЗЖ - Олега Волошина, Наталії Королевської та Юрія Солода.

Читайте: Заяви Королевської та Солода на складання мандатів надійшли до Ради, очікуємо на заяви інших втікачів, - Стефанчук

Утікач Льовочкін повернувся до Ради. Голосував за позбавлення однопартійців мандатів, - ЧЕСНО 01

На попередніх голосуваннях за дострокове припинення повноважень депутатів Льовочкін був відсутній - як і загалом на засіданнях ВР під час дії воєнного стану.

Напередодні повномасштабного вторгнення Росії він утік з України. Крім того, Льовочкін став фігурантом розслідування УП про "Батальйон Монако" і, за даними видання, проживає неподалік від Ніцци в муніципалітеті Сен-Жан-Кап-Ферра.

Також читайте: Раді пропонують виключити Льовочкіна з комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки

Раніше Рух ЧЕСНО писав про те, що ОПЗЖ є конгломератом двох груп впливу. Лідери однієї групи - Юрій Бойко та Сергій Льовочкін, лідери іншої - Віктор Медведчук і Вадим Рабінович. Обидві групи контролювали низку телеканалів, котрі забезпечували "Опозиційній платформі" медіапідтримку.

Утікач Льовочкін повернувся до Ради. Голосував за позбавлення однопартійців мандатів, - ЧЕСНО 02

Фактично саме родини Льовочкіних, Суркісів, Козаків та Шуфрич профінансували виборчу кампанію партії. Загалом ОПЗЖ зібрала на парламентські вибори 65,6 млн гривень, витратила - 60,3 млн гривень.

Автор: 

Льовочкін Сергій (159) ЧЕСНО (111) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (492)


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Топ коментарі
+28
Что за чудеса творятся под зеленым небом...
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02.03.2023 16:04
+28
Если вернулся ,значит власть дала гарантии.......
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02.03.2023 16:05
+27
Уже можно смеяться или еще подождать? Передайте это кто-нибудь Безмозглой
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02.03.2023 16:03
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Уже можно смеяться или еще подождать? Передайте это кто-нибудь Безмозглой
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02.03.2023 16:03 Відповісти
чому не можно дозволити вбивати таких? от з }{yйовочкіна та підорокаклети можно і почати
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02.03.2023 17:31 Відповісти
Что за чудеса творятся под зеленым небом...
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02.03.2023 16:04 Відповісти
Ніяких чудес - чого йому боятися якщо жидобільшовики захопилм владу?
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02.03.2023 16:07 Відповісти
Владу ему отдали 73% либо малоросов либо просто полезных идиотов.И не стоит глупого ЗЕ с Ульяновым сравнивать Хотя при желании конечно можно найти сходство.....один подписал позорный брестский мир...... а второй сдал все левобережье без боя....вместе с водичкой в Крым.
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02.03.2023 16:19 Відповісти
Та й Брестський мир незабаром буде.
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02.03.2023 16:50 Відповісти
Таки да...поэтому и сравнение чтоесть подозрение....просто не хочется в это верить....надежда на гражданскую и хаос в самой роССии (
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02.03.2023 17:03 Відповісти
папрікольниє 73%підори бігли сімьями як лайно іпучє
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02.03.2023 17:33 Відповісти
Ага. У Ульянова-Бланка був керівником агент німецького генерального штабу Парвус, а Зє керують агент патрушєва єрмак і Бєня який в розшуку ФБР...
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02.03.2023 18:02 Відповісти
Если вернулся ,значит власть дала гарантии.......
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02.03.2023 16:05 Відповісти
Она их и не забирала.

Народные избранники из запрещенной ОПЗЖ в Верховной Раде сотрудничают с президентской политсилой Слуга народа.

Об этом рассказала https://nv.ua/ukraine/politics/glava-slugi-naroda-prokommentirovala-sluhi-ob-otstavke-shmygalya-i-vliyanii-nikolaya-tishchenko-na-op-nv-50271715.html в интервью НВ глава партии СН Елена Шуляк.

«Я могу говорить за ту часть представителей ОПЗЖ, которые работают в нашем комитете [по вопросам государственной власти]. Они работают очень конструктивно, поддерживают все инициативы монобольшинства», - заявила Шуляк.

«Кстати, мне не очень нравится, что бывшие представители ОПЗЖ использовали такое хорошее название для формирования своей группы. Но на сегодняшний день, возможно, не нужно обращать внимание на названия, а нужно смотреть на то, какие те или иные народные депутаты принимают участие в голосованиях», - отметила Шуляк.

Она также добавила, что в настоящее время к представителей ОПЗЖ нельзя лишить мандата, потому что это будет противоречить законодательству и Конституции.
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02.03.2023 16:12 Відповісти
да ладна отєта ніажиданасть (для тупих сарказм)
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02.03.2023 17:34 Відповісти
Статья за Левочкина ,а не за фракцию .Насколько я умею читать. Ее и комментирую. Надо быть лаконичным ,а не перепрыгивать с темы на тему .Если быть кратким ,отвечу вам ,зеленые ,это половина ОПСЖ ,или сочувствующие, да и сам презик с командой ,не так давно.
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02.03.2023 18:24 Відповісти
Коли ви собі писали свої правила, ще не було війни, ********. І гадаю, що закони военного часу повинні діяти також стосовно представників вищого ешелону влади, а не тільки воїнів ЗСУ, котрі дійсно захищають Україну. Маю сумнів, що такі як левочкин і іже з ним не те, що підуть зі зброєю боронити Батьківщину, а відмовляться тягти з цієї Батьківщини останні жили, тобіш, гроші. Що цікаве усіх, так званих, народних депутатів? Гроші, панове, банальні гроші. Зробіть депутатам мінімальну зарплатню і введіть вищу міру за корупцію, за невиконання своїх обіцянок... і, можливо, у політику підуть тільки обдаровані фахівці... хоча... кум, сват, брат, друг дитинства, подруга, коханка... куди їх подінеш, усі бажають місця під сонцем і у кормушки. А що люди, їх же багато і вони чужі, їм же в очі не подивишся, та й сором не йме тих, у кого в очах гроши.
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02.03.2023 22:04 Відповісти
Та влада така сама. Продажні поци та олігофрени
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02.03.2023 16:21 Відповісти
отримав індульгенцію від хєрмака, "за небольшую мзду"
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02.03.2023 16:05 Відповісти
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02.03.2023 16:05 Відповісти
Пздц. Еще война не закончилась а прокацапленные до костей твари начинают возвращаться. Ета гнида правая рука Януковоща по економическим вопросам. И он до сих пор ведет дела и общак Януковоща.
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02.03.2023 16:06 Відповісти
Вас после выбора 2019 что-то ещё удивляет....О(
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02.03.2023 16:21 Відповісти
Меня и до выборов 2019 ничего не удивляло. Или что то было по другому?
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02.03.2023 16:26 Відповісти
А для меня было ТОЧНО по другому....Армия Мова Вера. И это было очевидно а не пустые слова. При Порошенко лапти бы даже не дернулись зная что заминировано... арта была постоянно в режиме ожидания ....и ракетную программу бы в асфальт Порох с Турчиновым не закопали точно. Да и оружие бы Запад давал не как сегодня...примите за мнение личное и без спора даже.( Удачи без сдачи.
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02.03.2023 16:55 Відповісти
У вас было большое вторжение и сотни тысяч жертв? У вас ракеты над головой летали и бомбы в дома падали, а вы сидели по подвалам и бомбоубежищам? У вас миллионы людей покинули свои дома и сбежали от войны в Европу? Ну-ну.
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02.03.2023 16:59 Відповісти
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02.03.2023 16:07 Відповісти
Арахамія носить окуляри, а я чомусь раніше не помічав.
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02.03.2023 21:44 Відповісти
Всі втікачі, після останніх виборів презедента, у яких виникло бажання повернутись, не мають ніяких проблем. Навіть при владі теплі і керівні посади дістали.
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02.03.2023 16:07 Відповісти
А чого та прокацапська зараза в парламенті а не в буцигарні??!!!! Ау, 'сбу', виконуйте свої обов'язки , а не захцянки ''зелених д'єрмаків''!!!
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02.03.2023 16:07 Відповісти
Слу́жба безпе́ки України (СБУ) - державний орган спеціального призначення ... який забезпечує державну безпеку України. Підпорядкований Президенту України!
Є ще якийсь запитання ??
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02.03.2023 20:48 Відповісти
Тому, шо "ворон ворону глаз нє виклюєт". Ви ж бачите з 19-го року чиі інтереси захищає ця зелена наволоч. Вони ж--"слуги" не украінського народу.
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02.03.2023 21:11 Відповісти
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02.03.2023 16:08 Відповісти
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02.03.2023 16:11 Відповісти
Ось вони вороги які сидять ВР ,добавим сюди третину слуг та частина з олігахічних груп і ось реальна ситуація під час війни в українському парламенті.
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02.03.2023 16:15 Відповісти
"...добавим сюди третину слуг..." Та ви, батечку мій, оптимістичний оптіміст. Додаєте всього третину "слуг". 73 % беріть, не менше!
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02.03.2023 16:28 Відповісти
........дивіться замість того щоб саджати зрадників ЗЕ-влада повернула їх до парламенту .......А ЧОМУ.....ЯКЩО ПЕРЕСАДЖАТИ ОПЕЗЕЖОПЦІВ ТО НЕ БУДЕ БІЛЬШОСТІ В ПРИЙНЯТТІ ЗЛОЧИННИХ ЗАКОНІВ ПРОТИ НАРОДУ ....ЯК СЬОГОДНІ ЗАКОН ПРО ЕНЕРГОАТОМ КРАЇНИ....І ПРЕЗИДЕНТ ПІДПИШЕ ТОМУ ЩО КЕРУЮТЬ ОЛІГАРХИ БЄНЯ ...БОЙКО ...ФІРТАШ...РАБІНОВІЧ....ОТ ТАК ДОЛАЄ..Я НЕ ЛОХ ....ОЛІГАРХІВ.
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02.03.2023 16:21 Відповісти
Вспомните как этот крот вёл себя во время Революции Достоинства. Сразу отмежевался от своих соратников и корчил иза себя целку. Только ситуация устаканилась примкнул обратно к своим. Это у них такая фсбэшная тактика...
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02.03.2023 16:29 Відповісти
Ukrainian


З телеграмм-каналу Гончаренко:

Вчора на Банковій відбувся селектор, де думали-гадали, що робити з депутатами, які відвідують міжнародні зустрічі. Вирішили ось що: заборонити народним депутатам відвідувати міжнародні зустрічі без супроводу (!) співробітника СБУ чи посольства.
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02.03.2023 16:31 Відповісти
Юрій Павленко колишній помаранчевий міністр, радник Ющенка і двоюрідний брат Марічки Бурмаки перебіг до банди януковича. Яка гидота...
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02.03.2023 16:33 Відповісти
А народу он не хочет объяснить почему он не встал на защиту Украины (которую со своими друзьями ограбил до нитки) и убежал в Ниццу в роскошный дворец. Зачем нам такой депутат?
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02.03.2023 16:35 Відповісти
Шаоави. Цілуйте у жідівське смерлюче зелайно. і юуде вам щастя
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02.03.2023 16:37 Відповісти
И Иуда Павленко там же. Какой-то гребаный сюр.
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02.03.2023 16:45 Відповісти
А где эта ФСБ-шная гнида Виктор Черный, который организовывал по всей стране и руководил охранными отрядами Медведчука для встречи "русских освободителей"? Сидит в Верховной раде, у СБУ нет вопросов?
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02.03.2023 16:51 Відповісти
Чому не сидить, чому ще живий?
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02.03.2023 17:08 Відповісти
**** год войны уже тысячи убитых ****** ТЫ ***** ЗЕЛЕНСКИЙ НУ НЕ ** ТВАЮ МАТЬ ****!!!!
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02.03.2023 17:18 Відповісти
Ну зачем же так грубо, можно просто жид порхатый !
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02.03.2023 17:41 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Вениславский ,так и сказал, что Безуглая -зто угроза нацбезопасности, а левочкин-конструктив . Безуглая безропотный добросовестный исполнитель- "под козырек" Новые реалии требуют талейранов, и, судя по всему ,он не заставил себя ждать
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02.03.2023 17:36 Відповісти
Ну що ще можна сказати про теперішню владу...?!
Зрадники та колаборанти досі в ВР...рік кривавої війни...яка ганьба...!
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02.03.2023 18:11 Відповісти
Злітаються стерв'ятники зранену Україну докльовувати.Звісно ж з надією на те,що серед "мудрого" наріду і їм містечко знайдеться.
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02.03.2023 18:33 Відповісти
Ото "мудрий нарід" вибрав у 2019 році, курва, я ваш вирок-казав Зеленський, всі подумали, що то до олігархів, ворогів, і Порошенка, а він звертався до всієї України
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02.03.2023 18:41 Відповісти
«Потрібно позбавляти мандатів депутатів від колишньої ОПЖ не тільки у Верховній Раді, а й у місцевих радах. Також необхідно усунути представників колишньої ОПЖ з виборчих комісій, судів тощо".

"Сергій Льовочкін був тісно пов'язаний з Віктором Медведчуком і йому було відомо про російське вторгнення, оскільки він незадолго до вторгнення покинув Україну. Правоохоронні органи вже могли ним зацікавитися."
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02.03.2023 19:16 Відповісти
Не треба нікого позбавляти; треба просто нанизувати на вила.
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02.03.2023 21:32 Відповісти
Останнім часом в Україні засвітилося багато російський козачків в уряді і ВР і хоча їх не посадили і не погнали, активність цих козачків зараз обмежена, за ними стали спостерігати.

Кремль не може собі дозволити відізвати спаленого агента льовочкіна. Політичній життєздатності льовочкіна сприяють його зв'язки, набуті під час роботи на посаді глави адміністрації януковича.
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02.03.2023 19:47 Відповісти
Всі ці людішки на схемі «орбіти впливу» мають бути покарані, бо вони вс робили все проти України!!!
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02.03.2023 20:36 Відповісти
Левочкин бывший глава ОП при Януковиче а также завхоз Януковича Андрей Кравец сын которого Андрей Кравец зам главы земельной комиссии в Киевраде и распоряжается нашей землей пока наши пацаны обороняют каждый метр, а также Кушнир глава Киевгорстроя и Вадим Столар который вывел кучу денег через строительные фонды под прикрытием СБУ и благодаря содействию главы НКЦПФР Магомедову (поза штатный помощник Ермака) а сейчас в строительные фонды Столара зашел фунт Ермака Артем Колюбаев через которого Ермак уже на выводил кэша на квартиру в Лондоне, ну а вы незламни стали какие то не такие единые как раньше, пока клоун пилит видосы ларечник крышует ОПЗЖ и пилит бюджеты, гуманитарка, асфальт и яйца Резникова с профитом в 150 млн долларов это только эпизоды которые всплыли в массы, сейчас на подходе 30 млрд гривен на производство беспилотников 10 млрд уже выделили а также 1 трлн гривен только на ЗСУ на 2023 год, ларечник у которого официальный доход за 2019 год 225000 грн. ни кого с регионалов в обиду не даст и всем поможет ну и себя с клоуном не обидит
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02.03.2023 20:49 Відповісти
"Елітні" неофеодали повернулися із "реформаторів"-прихватизаторів - ну, зараз "реформи" аля судова, єврокастрація та Україна не в Нато по по новому. Ну,ну...
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02.03.2023 23:02 Відповісти
Одне точно знаю, що Сашко Фельдман за партію « бізнес» бо людина він не погана,релігійна, хто звертається до нього, усім допомагає. У нього завжди були важки стосунки з гепою( Кернес). У Харкові його поважають.
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03.03.2023 05:21 Відповісти
 
 