Беглец Левочкин вернулся в Раду. Голосовал за лишение однопартийцев мандатов, - ЧЕСТНО

Глава исполкома запрещенной партии ОПЗЖ Сергей Левочкин появился в Верховной Раде в годовщину полномасштабного вторжения России и голосовал за лишение мандатов своих однопартийцев - Волошина, Королевской и Солода.

Об этом сообщает движение ЧЕСТНО, передает Цензор.НЕТ.

Левочкин впервые присутствовал и голосовал за рассмотрение постановлений о досрочном лишении мандатов депутатов от запрещенной ОПЗЖ - Олега Волошина, Наталии Королевской и Юрия Солода.

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На предварительных голосованиях за досрочное прекращение полномочий депутатов Левочкин отсутствовал – как и в целом на заседаниях ВР во время действия военного положения.

В преддверии полномасштабного вторжения России он бежал из Украины. Кроме того, Левочкин стал фигурантом расследования УП о "Батальоне Монако" и, по данным издания, проживает неподалеку от Ниццы в муниципалитете Сен-Жан-Кап-Ферра.

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Ранее Движение ЧЕСТНО писало о том, что ОПЗЖ является конгломератом двух групп влияния. Лидеры одной группы – Юрий Бойко и Сергей Левочкин, лидеры другой – Виктор Медведчук и Вадим Рабинович. Обе группы контролировали ряд телеканалов, которые обеспечивали "Оппозиционной платформе" медиаподдержку.

Фактически именно семьи Левочкиных, Суркисов, Казаков и Шуфрич профинансировали избирательную кампанию партии. В целом ОПЗЖ собрала на парламентские выборы 65,6 млн гривен, потратила – 60,3 млн гривен.