Беглец Левочкин вернулся в Раду. Голосовал за лишение однопартийцев мандатов, - ЧЕСТНО
Глава исполкома запрещенной партии ОПЗЖ Сергей Левочкин появился в Верховной Раде в годовщину полномасштабного вторжения России и голосовал за лишение мандатов своих однопартийцев - Волошина, Королевской и Солода.
Об этом сообщает движение ЧЕСТНО, передает Цензор.НЕТ.
Левочкин впервые присутствовал и голосовал за рассмотрение постановлений о досрочном лишении мандатов депутатов от запрещенной ОПЗЖ - Олега Волошина, Наталии Королевской и Юрия Солода.
На предварительных голосованиях за досрочное прекращение полномочий депутатов Левочкин отсутствовал – как и в целом на заседаниях ВР во время действия военного положения.
В преддверии полномасштабного вторжения России он бежал из Украины. Кроме того, Левочкин стал фигурантом расследования УП о "Батальоне Монако" и, по данным издания, проживает неподалеку от Ниццы в муниципалитете Сен-Жан-Кап-Ферра.
Ранее Движение ЧЕСТНО писало о том, что ОПЗЖ является конгломератом двух групп влияния. Лидеры одной группы – Юрий Бойко и Сергей Левочкин, лидеры другой – Виктор Медведчук и Вадим Рабинович. Обе группы контролировали ряд телеканалов, которые обеспечивали "Оппозиционной платформе" медиаподдержку.
Фактически именно семьи Левочкиных, Суркисов, Казаков и Шуфрич профинансировали избирательную кампанию партии. В целом ОПЗЖ собрала на парламентские выборы 65,6 млн гривен, потратила – 60,3 млн гривен.
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Народные избранники из запрещенной ОПЗЖ в Верховной Раде сотрудничают с президентской политсилой Слуга народа.
Об этом рассказала https://nv.ua/ukraine/politics/glava-slugi-naroda-prokommentirovala-sluhi-ob-otstavke-shmygalya-i-vliyanii-nikolaya-tishchenko-na-op-nv-50271715.html в интервью НВ глава партии СН Елена Шуляк.
«Я могу говорить за ту часть представителей ОПЗЖ, которые работают в нашем комитете [по вопросам государственной власти]. Они работают очень конструктивно, поддерживают все инициативы монобольшинства», - заявила Шуляк.
«Кстати, мне не очень нравится, что бывшие представители ОПЗЖ использовали такое хорошее название для формирования своей группы. Но на сегодняшний день, возможно, не нужно обращать внимание на названия, а нужно смотреть на то, какие те или иные народные депутаты принимают участие в голосованиях», - отметила Шуляк.
Она также добавила, что в настоящее время к представителей ОПЗЖ нельзя лишить мандата, потому что это будет противоречить законодательству и Конституции.
Є ще якийсь запитання ??
З телеграмм-каналу Гончаренко:
Вчора на Банковій відбувся селектор, де думали-гадали, що робити з депутатами, які відвідують міжнародні зустрічі. Вирішили ось що: заборонити народним депутатам відвідувати міжнародні зустрічі без супроводу (!) співробітника СБУ чи посольства.
Зрадники та колаборанти досі в ВР...рік кривавої війни...яка ганьба...!
"Сергій Льовочкін був тісно пов'язаний з Віктором Медведчуком і йому було відомо про російське вторгнення, оскільки він незадолго до вторгнення покинув Україну. Правоохоронні органи вже могли ним зацікавитися."
Кремль не може собі дозволити відізвати спаленого агента льовочкіна. Політичній життєздатності льовочкіна сприяють його зв'язки, набуті під час роботи на посаді глави адміністрації януковича.