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Новини Фото Напад на військовослужбовців
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Нетверезий чоловік поранив ножем військовослужбовця в Івано-Франківську: нападнику оголосили підозру. ФОТОрепортаж

В Івано-Франківську нетверезий 59-річний місцевий мешканець поранив ножем військовослужбовця Нацгвардії.

Про це повідомила обласна поліція, передає Цензор.НЕТ.

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П’яний чоловік поранив ножем військового у Франківську

За даними слідства, ввечері 8 грудня близько 20:20 правоохоронці отримали повідомлення від перехожого про бійку в магазині на вулиці Довженка. Між двома чоловіками раптово виник конфлікт, у ході якого нападник завдав 33-річному постраждалому кілька ударів у голову, а потім дістав ніж і вдарив його у ділянку щоки.

Медики, яких викликали очевидці, госпіталізували пораненого. "Якби не байдужі громадяни, то ми б втратили цього громадянина простого, який також є військовослужбовцем", - зазначили під час оперативної наради міської влади.

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нацпол
нацпол

Як повідомив "Укрінформ", поранений виявився військовим Нацгвардії, який був у відпустці. За даними поліції, нападник має психічні розлади, а також перебуває під судом у справі про крадіжку.

Чоловіку оголосили підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство, що передбачає до 7 років позбавлення волі.

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Автор: 

Івано-Франківськ (423) напад (1327) військовослужбовці (5321) Івано-Франківська область (960) Івано-Франківський район (60)
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Топ коментарі
+7
Чувак ножем хотів вбити потерпілого, серйозно його поранив, а пишуть "***********"
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10.12.2025 18:13 Відповісти
+7
Все закономірно. Мене тут один Вільний Українець проклинав, сказав що аби не такі як я- то і війни б ніякої не було б і він уже давно жив би в ;нормальній; країні. Я навіть не образився. Людина чотири роки замкнута в квартирі живе, як зек.
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10.12.2025 18:24 Відповісти
+6
блін, ну не можна ж так підставлятися усіляким психам. ну має ж якось інстинкт самозбереження працювати.
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10.12.2025 18:08 Відповісти

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