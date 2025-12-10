Нетверезий чоловік поранив ножем військовослужбовця в Івано-Франківську: нападнику оголосили підозру. ФОТОрепортаж
В Івано-Франківську нетверезий 59-річний місцевий мешканець поранив ножем військовослужбовця Нацгвардії.
Про це повідомила обласна поліція, передає Цензор.НЕТ.
За даними слідства, ввечері 8 грудня близько 20:20 правоохоронці отримали повідомлення від перехожого про бійку в магазині на вулиці Довженка. Між двома чоловіками раптово виник конфлікт, у ході якого нападник завдав 33-річному постраждалому кілька ударів у голову, а потім дістав ніж і вдарив його у ділянку щоки.
Медики, яких викликали очевидці, госпіталізували пораненого. "Якби не байдужі громадяни, то ми б втратили цього громадянина простого, який також є військовослужбовцем", - зазначили під час оперативної наради міської влади.
Як повідомив "Укрінформ", поранений виявився військовим Нацгвардії, який був у відпустці. За даними поліції, нападник має психічні розлади, а також перебуває під судом у справі про крадіжку.
Чоловіку оголосили підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство, що передбачає до 7 років позбавлення волі.
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