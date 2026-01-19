Чоловік напав у Києві на військовослужбовця заради його кросівок – побитий воїн помер

Прокурорами Шевченківської окружної прокуратури Києва скеровано до суду обвинувальний акт щодо 27-річного мешканця Черкащини, який поблизу столичного залізничного вокзалу вчинив розбійний напад на військовослужбовця. Згодом військовий помер від травм у лікарні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Що відомо?

Встановлено, що у квітні 2025 року чоловік познайомився з військовим неподалік станції метро "Вокзальна". Згодом обвинувачений почав сварку, під час якої побив військового, а коли той впав на землю та знепритомнів, зняв із потерпілого кросівки, взув їх та втік з місця злочину. Своє взуття нападник залишив біля потерпілого військового. Згодом побитий чоловік помер у медичному закладі.

Арешт чоловіка

Обвинувачений перебуває під вартою без права внесення застави. За вчинене йому загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У прокуратурі зазначили, що відносно цього ж чоловіка у жовтні 2025 року Шевченківським районним судом Києва ухвалено рішення про застосування примусових заходів медичного характеру за вбивство собаки (ч. 3 ст. 299 КК України).

