Чоловік напав у Києві на військовослужбовця заради його кросівок – побитий воїн помер

Прокурорами Шевченківської окружної прокуратури Києва скеровано до суду обвинувальний акт щодо 27-річного мешканця Черкащини, який поблизу столичного залізничного вокзалу вчинив розбійний напад на військовослужбовця. Згодом військовий помер від травм у лікарні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Що відомо?

Встановлено, що у квітні 2025 року чоловік познайомився з військовим неподалік станції метро "Вокзальна". Згодом обвинувачений почав сварку, під час якої побив військового, а коли той впав на землю та знепритомнів, зняв із потерпілого кросівки, взув їх та втік з місця злочину. Своє взуття нападник залишив біля потерпілого військового. Згодом побитий чоловік помер у медичному закладі.

Арешт чоловіка

  • Обвинувачений перебуває під вартою без права внесення застави. За вчинене йому загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У прокуратурі зазначили, що відносно цього ж чоловіка у жовтні 2025 року Шевченківським районним судом Києва ухвалено рішення про застосування примусових заходів медичного характеру за вбивство собаки (ч. 3 ст. 299 КК України).

У Києві чоловік побив військового: його арештували
побиття (1043) Київ (20615) напад (1217) прокуратура (3718) військовослужбовці (5126)
Топ коментарі
+20
Звірина
19.01.2026 16:45 Відповісти
+20
Вбив людину з корисних міркувань - стаття від 8 років.
Тому й безладдя в країні.
19.01.2026 16:50 Відповісти
+15
Це називаэться не бухай на вокзалі і автовокзалі..а тим більше з ким попало..дешевої гопоти валом (що набивається в друзі) ..циган в прифронтових місцях аж кишить..житла не мена від слова зовсім, гостиниці забиті...військові вештаються по станціям..там заходять до генделиків..нажираются до поросячого визгу особливо покоління 50+..ну і наривається на ******* всіх мастей
19.01.2026 17:48 Відповісти
Звірина
19.01.2026 16:45 Відповісти
Продовжуй, не сци.
19.01.2026 16:49 Відповісти
А треба б в деактив.
19.01.2026 16:52 Відповісти
і ця потвора має право на життя ?
19.01.2026 18:47 Відповісти
Ти порівнюєш -"замерзання у власній квартирі" та вбивство військового заради кросовок?це одне і теж?
19.01.2026 17:00 Відповісти
А диванним військам це не цікаво, бо це ж не на владу лаяти.
19.01.2026 16:47 Відповісти
Ну не всім же прцювати за гроші на фсб і кругом сувати " теиу тцк', правда?
19.01.2026 18:49 Відповісти
19.01.2026 16:50 Відповісти
Більше. Під час дії воєнного стану+військовослужбовець. До довічного..
19.01.2026 17:15 Відповісти
від 8 до 15 років позбавлення волі .... за людське життя !!!

за вбивство вйськового під час війни...

"пробзділось щось в ЗЄльоном королівстві !"

.
20.01.2026 00:28 Відповісти
Тварина, ****.
19.01.2026 16:51 Відповісти
Нелюд.
19.01.2026 16:59 Відповісти
ПЗДЦ біосміття...
19.01.2026 17:06 Відповісти
Злочини проти військових, вчинені військовими під час воєнного стану мають розглядатись військовими судами.
19.01.2026 17:08 Відповісти
До чого тут військові прокурори і судді? Це центральний вокзал, на вокзалі купа мєнтів, контроль на вході, а біля вокзалу там таке постійно і місцевій п'яній гопоті пофігу, хто перед ними
19.01.2026 17:31 Відповісти
Та там нарків дофіга, й ще навіть дітей що клей нюхають..
19.01.2026 17:42 Відповісти
Їм пофігу, бо їх судять цивільні. А ось коли за злочин проти військового судитимуть військові -буде не пофігу.
19.01.2026 17:56 Відповісти
Я Вам чесно скажу. Дешевше ту всю гопоту передушити по тихому. Це ж не перший раз, коли військові там страждають.
19.01.2026 18:25 Відповісти
Так вони ж морду того урода не показують... зате фото кросівок збільшене в 10 раз.... на фіга?????
20.01.2026 00:09 Відповісти
Такий же убивця-маняк, як і оті ********* з московії!!
Їх вішати треба, щоб було дієвим покарання, а так, родичі убитих ними Українців, ще і утримують їх до обміну на московію!!!! Вони ж убивають Українців, а не привладних з Урядового кварталу від ригоАНАЛЬНИХ!!!
Стефанчуки- зеленський, саботують уже більше 4 років, внесення відповідних змін до законодавства!
19.01.2026 17:13 Відповісти
Рашковани всіх своїх мерзотників утілізували на війні, а в Україні будуть 8-10 років витрачати державні кошти на молодого, здорового хлопа.
19.01.2026 17:17 Відповісти
На уранові копальні...з користю для суспільства. Та й не довго протянуть.
19.01.2026 18:26 Відповісти
На уранових копальнях нормальні люди працюють..стаж пільговий..з зубами проблема..там своя зуборвалка на підприємстві...в нас сапери працювали до війни підривниками породи..на пенсію пішли в 50 років..якщо не помиляюсь 12 років потрібно відробити
19.01.2026 20:10 Відповісти
Ні..нехай сросісяни працюють.
19.01.2026 20:13 Відповісти
Так розумію що вісім років то лише за вкрадені кросівки.
19.01.2026 17:21 Відповісти
цюПАДАЛЬ і судити не треба: віддайте цю тварь-його побратимам
19.01.2026 17:21 Відповісти
Там таке ссуче місце.... І жодного патруля....
19.01.2026 17:33 Відповісти
Бо хтось кришує..там з початку 90х опа повна..
19.01.2026 17:44 Відповісти
Як Омельченко скінчився - вокзал знову бомжатник((((
19.01.2026 20:33 Відповісти
Так й при Омелі вокзал був бомжатником..а плитку зять клав.
19.01.2026 21:22 Відповісти
Але чистенько було...
20.01.2026 01:41 Відповісти
Та да..і туалети навіть стерильні..
20.01.2026 03:49 Відповісти
Реальний клоун, чим за 50 доларів мотати строк по важкій статті, то краще дійсно в ЗСУ записатись.
19.01.2026 17:35 Відповісти
19.01.2026 17:48 Відповісти
Не знаю як зараз, у 14, як тільки ото почалось, військовим дозволяли спати у залах очікування. Чому знаю - я тоді через Піццо-ветерано туди періодично замовляла піцци хлопцям..щоб не голодні були..
19.01.2026 18:30 Відповісти
Павлоград вокзал розбитий, автостанція маленька там не поспиш...Синельникове обидва вокзали в хлам...житло не знімеш, в навколишніх селах теж..люди живуть в гаражах та сараях, що офіцери, що солдати...в клубах, школах, дитсадках краще взагалі не соватись..прилітає аж бігом, ждунів *******...всі в цивільному розсереджені..і все одно військових видно легко..як то кажуть на лиці написано
19.01.2026 18:56 Відповісти
19.01.2026 19:05 Відповісти
Так, винен тут військовий.
Треба стягнути з нього кошти на користь цивільного.
Розпиття напоїв на вокзалі це кримінальний злочин
22.02.2026 04:43 Відповісти
Не злочин, а порушення дисципліни...+наражання себе на небезпеку
22.02.2026 07:00 Відповісти
Від 8 до 15...
путіна якщо колись зловлять - той буде вимагати суду в Україні.
19.01.2026 17:52 Відповісти
на кол
19.01.2026 18:17 Відповісти
а мусора где были? ухылянтов ловили?
19.01.2026 21:52 Відповісти
Це мабуть від покращеного зелею життя
19.01.2026 21:56 Відповісти
На палю.
19.01.2026 22:23 Відповісти
Поясни для чого?
20.01.2026 04:26 Відповісти
я так розумію , що родина воїна не отримає компенсації за втрату годувальника ? тож пропоную розібрати падаль на органи які продати , а отримані гроші виплатити родині воїна .
19.01.2026 23:07 Відповісти
Треба вводити у вироках - довічне утримання сім'ї вбитого.
20.01.2026 03:54 Відповісти
Насправді життя має цілком точне вираження у грошах.
Очікувана залишкова тривалість життя, середній заробіток середня податкові надходження.....
Воно цинічно, але економічно.
20.01.2026 04:28 Відповісти
 
 