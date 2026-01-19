Чоловік напав у Києві на військовослужбовця заради його кросівок – побитий воїн помер
Прокурорами Шевченківської окружної прокуратури Києва скеровано до суду обвинувальний акт щодо 27-річного мешканця Черкащини, який поблизу столичного залізничного вокзалу вчинив розбійний напад на військовослужбовця. Згодом військовий помер від травм у лікарні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.
Що відомо?
Встановлено, що у квітні 2025 року чоловік познайомився з військовим неподалік станції метро "Вокзальна". Згодом обвинувачений почав сварку, під час якої побив військового, а коли той впав на землю та знепритомнів, зняв із потерпілого кросівки, взув їх та втік з місця злочину. Своє взуття нападник залишив біля потерпілого військового. Згодом побитий чоловік помер у медичному закладі.
Арешт чоловіка
- Обвинувачений перебуває під вартою без права внесення застави. За вчинене йому загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
У прокуратурі зазначили, що відносно цього ж чоловіка у жовтні 2025 року Шевченківським районним судом Києва ухвалено рішення про застосування примусових заходів медичного характеру за вбивство собаки (ч. 3 ст. 299 КК України).
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тому й безладдя в країні.
за вбивство вйськового під час війни...
"пробзділось щось в ЗЄльоном королівстві !"
Їх вішати треба, щоб було дієвим покарання, а так, родичі убитих ними Українців, ще і утримують їх до обміну на московію!!!! Вони ж убивають Українців, а не привладних з Урядового кварталу від ригоАНАЛЬНИХ!!!
Стефанчуки- зеленський, саботують уже більше 4 років, внесення відповідних змін до законодавства!
Треба стягнути з нього кошти на користь цивільного.
Розпиття напоїв на вокзалі це кримінальний злочин
путіна якщо колись зловлять - той буде вимагати суду в Україні.
Очікувана залишкова тривалість життя, середній заробіток середня податкові надходження.....
Воно цинічно, але економічно.