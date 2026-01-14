Будут судить водителя Mercedes, который на Подоле избил велосипедиста и оставил без сознания у дороги. ФОТОрепортаж

Прокурорами Подольской окружной прокуратуры города Киева направлено в суд обвинительный акт в отношении водителя Мерседеса, который избил велосипедиста за замечание о неправильной парковке на полосе для движения велосипедистов.

Детали дела

Установлено, что в сентябре 2025 года 44-летний житель Белой Церкви припарковал автомобиль Mercedes Gelandewagen на велодорожке. Между водителем и 40-летним велосипедистом, который сделал ему замечание, возник словесный конфликт. В результате конфликта водитель нанес велосипедисту четыре удара по голове, а затем оставил без сознания на обочине дороги. Пострадавший получил перелом височной кости черепа и другие травмы.













Что грозит?

Действия обвиняемого квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

умышленное тяжкое телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения (ч. 1 ст. 121 УК Украины);

заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии (ч. 3 ст. 135 УК Украины).

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Во время досудебного расследования обвиняемый находился под стражей, однако впоследствии суд смягчил ему меру пресечения, определив залог в размере почти 2 млн гривен, который мужчина внес.

Что известно об избиении велосипедиста на дороге

Ранее сообщалось, что в Киеве полиция задержала водителя Mercedes, который тяжело избил велосипедиста.

"Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщила, что нападавшим был 44-летний Александр Хилык, который является обвиняемым по делу растраты 25 миллионов гривен на закупку зимней формы для Киевской территориальной обороны.

2 октября водитель Mercedes-Benz, который в Киеве на Подоле на днях избил велосипедиста до потери сознания за замечание о парковке и оставил его в опасности, был задержан повторно в Белой Церкви. Ему сообщили о новом подозрении.

4 октября Подольский райсуд Киева избрал меру пресечения Александру Хилыку - водителю Mercedes-Benz, который избил велосипедиста до потери сознания. Мужчину взяли под стражу на 30 дней без права на внесение залога.

13 октября Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения водителю Mercedes Александру Хилыку, которого подозревают в избиении велосипедиста. Ему назначили содержание под стражей на два месяца с возможностью внести 5 млн гривен залога.