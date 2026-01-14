Будут судить водителя Mercedes, который на Подоле избил велосипедиста и оставил без сознания у дороги. ФОТОрепортаж

Прокурорами Подольской окружной прокуратуры города Киева направлено в суд обвинительный акт в отношении водителя Мерседеса, который избил велосипедиста за замечание о неправильной парковке на полосе для движения велосипедистов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр прокуратуры Киева.

Детали дела

Установлено, что в сентябре 2025 года 44-летний житель Белой Церкви припарковал автомобиль Mercedes Gelandewagen на велодорожке. Между водителем и 40-летним велосипедистом, который сделал ему замечание, возник словесный конфликт. В результате конфликта водитель нанес велосипедисту четыре удара по голове, а затем оставил без сознания на обочине дороги. Пострадавший получил перелом височной кости черепа и другие травмы.

Что грозит?

Действия обвиняемого квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • умышленное тяжкое телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения (ч. 1 ст. 121 УК Украины);
  • заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии (ч. 3 ст. 135 УК Украины).

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Во время досудебного расследования обвиняемый находился под стражей, однако впоследствии суд смягчил ему меру пресечения, определив залог в размере почти 2 млн гривен, который мужчина внес.

Что известно об избиении велосипедиста на дороге

Ранее сообщалось, что в Киеве полиция задержала водителя Mercedes, который тяжело избил велосипедиста.

"Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщила, что нападавшим был 44-летний Александр Хилык, который является обвиняемым по делу растраты 25 миллионов гривен на закупку зимней формы для Киевской территориальной обороны.

2 октября водитель Mercedes-Benz, который в Киеве на Подоле на днях избил велосипедиста до потери сознания за замечание о парковке и оставил его в опасности, был задержан повторно в Белой Церкви. Ему сообщили о новом подозрении.

4 октября Подольский райсуд Киева избрал меру пресечения Александру Хилыку - водителю Mercedes-Benz, который избил велосипедиста до потери сознания. Мужчину взяли под стражу на 30 дней без права на внесение залога.

13 октября Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения водителю Mercedes Александру Хилыку, которого подозревают в избиении велосипедиста. Ему назначили содержание под стражей на два месяца с возможностью внести 5 млн гривен залога.

їдь назад на вятку
пошукай другі сторони у вашого героїчного земляка
коміна олександра миколайовича
14.01.2026 14:03 Ответить
тоість від окопу він відмазався
14.01.2026 13:48 Ответить
хочеш теж так само відмазатися ?
14.01.2026 13:51 Ответить
ну ти ж так відмазався ?
14.01.2026 13:57 Ответить
То есть человек на Гелендвагене не имел до того очень серьезной бумаги? Ты сам в это веришь? У него наверняка бронь от военного кладбища например.
14.01.2026 13:53 Ответить
Або від виробника Фламінго
14.01.2026 13:56 Ответить
Чувак заробив тільки на одній справі 25 мільйонів, так що ваші 5 мільйонів застави -- це ніщо. Третьої застави вже не буде і буде цей мажорчик-вбивця в "батальйоні Монако".
14.01.2026 14:44 Ответить
чувак рішив зекономити.

факт в тому, що його зараз в окоп не заберуть.

лайтфак
14.01.2026 15:04 Ответить
Попався "недоговороспособний" прокурор-інвалід...
14.01.2026 13:55 Ответить
Два чобота пара, або обидва рябі:
-Лицьова сторона медалі - зробив зауваження за стоянку на велодоріжці, після чого водій збирався від'їхати.
- Зворотня сторона медалі - обізвав жінку водія "******", за що і отримав по пиці!
14.01.2026 13:57 Ответить
їдь назад на вятку
пошукай другі сторони у вашого героїчного земляка
коміна олександра миколайовича
14.01.2026 14:03 Ответить
Пане, Ви невіга!
Звертатися на "ти" до людини, з якою не пили на брудершафт, не принято в пристойному товаристві!
Це перше, а друге те, що підручник з української мови Ви "замочили в сортире", оскільки наробили купу помилок у свому коментарі.
14.01.2026 16:11 Ответить
Бачу, до суті тексту в Пана зауважень не має
15.01.2026 06:34 Ответить
цю тварину треба було знищити коли затримували
14.01.2026 14:36 Ответить
Це звичайно мешканець Білої Церкви тепер, але не корінний, він переселенець з Домбасу
14.01.2026 15:02 Ответить
8 років...і все???
14.01.2026 17:52 Ответить
 
 