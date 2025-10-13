Водителю Mercedes, который избил велосипедиста в Киеве, суд изменил меру пресечения на содержание под стражей с возможностью внести 5 млн грн залога

В понедельник, 13 октября, Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения водителю Mercedes Александру Хилику, которого подозревают в избиении велосипедиста. Ему назначили содержание под стражей на два месяца с возможностью внести 5 млн гривен залога.

Об этом сообщило "Суспільне".

Подозреваемый просил сделать заседание закрытым из-за "выборочного освещения информации в медиа".

"Никто в ютубе не показал объективно событие, как это было. Меня выставили человеком, который злоупотребляет всеми правами",- сказал он.

Однако судья отклонил эту просьбу, поскольку заседание транслировалось онлайн. Также сегодня в суде просматривали два видео: с дорожных камер наблюдения и видео жены водителя во время конфликта.

"После просмотра обоих видео можем объективно говорить о событиях. Видим, что он пробовал избежать конфликта. Пытались связаться с адвокатами потерпевшего, чтобы узнать о его состоянии и процессе лечения. Нам сообщили, что после выписки из больницы они будут готовы к определенному диалогу", - заявила адвокат подозреваемого Елена Кононец.

Апелляционный суд изменил Хилику меру пресечения за умышленное тяжкое телесное повреждение с ночного домашнего ареста на содержание под стражей на 60 суток с возможностью внести 5 миллионов гривен залога.

Адвокат подозреваемого говорит, что у мужчины "нет таких средств на залог".

Зато прокурор отметил, что на содержании под стражей настаивали ранее. Также он прокомментировал видео, которое предоставила защита.

"По мнению обвинения, соразмерность действий подозреваемого превышает то, что применял потерпевший в этой ситуации", - сказал прокурор Александр Свербиус.

Ранее сообщалось, что в Киеве полиция задержала водителя Mercedes, который тяжело избил велосипедиста.

"Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщила, что нападавшим был 44-летний Александр Хилик, который является обвиняемым по делу растраты 25 миллионов гривен на закупке зимней формы для Киевской территориальной обороны.

2 октября водитель Mercedes-Benz, который в Киеве на Подоле на днях избил велосипедиста до потери сознания за замечание о парковке и оставил его в опасности, был задержан повторно в Белой Церкви. Ему сообщили о новом подозрении.

4 октября Подольский райсуд Киева избрал меру пресечения Александру Хилику - водителю Mercedes-Benz, который избил велосипедиста до потери сознания. Мужчину взяли под стражу на 30 дней без права на внесение залога.

