РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8196 посетителей онлайн
Новости Избиение велосипедиста в Киеве
872 7

Водителю Mercedes, который избил велосипедиста в Киеве, суд изменил меру пресечения на содержание под стражей с возможностью внести 5 млн грн залога

подозреваемый

В понедельник, 13 октября, Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения водителю Mercedes Александру Хилику, которого подозревают в избиении велосипедиста. Ему назначили содержание под стражей на два месяца с возможностью внести 5 млн гривен залога.

Об этом сообщило "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

Подозреваемый просил сделать заседание закрытым из-за "выборочного освещения информации в медиа".

"Никто в ютубе не показал объективно событие, как это было. Меня выставили человеком, который злоупотребляет всеми правами",- сказал он.

Однако судья отклонил эту просьбу, поскольку заседание транслировалось онлайн. Также сегодня в суде просматривали два видео: с дорожных камер наблюдения и видео жены водителя во время конфликта.

"После просмотра обоих видео можем объективно говорить о событиях. Видим, что он пробовал избежать конфликта. Пытались связаться с адвокатами потерпевшего, чтобы узнать о его состоянии и процессе лечения. Нам сообщили, что после выписки из больницы они будут готовы к определенному диалогу", - заявила адвокат подозреваемого Елена Кононец.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Апелляционный суд изменил Хилику меру пресечения за умышленное тяжкое телесное повреждение с ночного домашнего ареста на содержание под стражей на 60 суток с возможностью внести 5 миллионов гривен залога.

Адвокат подозреваемого говорит, что у мужчины "нет таких средств на залог".

Зато прокурор отметил, что на содержании под стражей настаивали ранее. Также он прокомментировал видео, которое предоставила защита.

"По мнению обвинения, соразмерность действий подозреваемого превышает то, что применял потерпевший в этой ситуации", - сказал прокурор Александр Свербиус.

Смотрите также: Водитель Mercedes, который до потери сознания избил велосипедиста в Киеве, объяснил побег с места преступления тем, что "жене стало плохо". ВИДЕО

Ранее сообщалось, что в Киеве полиция задержала водителя Mercedes, который тяжело избил велосипедиста.

"Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщила, что нападавшим был 44-летний Александр Хилик, который является обвиняемым по делу растраты 25 миллионов гривен на закупке зимней формы для Киевской территориальной обороны.

2 октября водитель Mercedes-Benz, который в Киеве на Подоле на днях избил велосипедиста до потери сознания за замечание о парковке и оставил его в опасности, был задержан повторно в Белой Церкви. Ему сообщили о новом подозрении.

4 октября Подольский райсуд Киева избрал меру пресечения Александру Хилику - водителю Mercedes-Benz, который избил велосипедиста до потери сознания. Мужчину взяли под стражу на 30 дней без права на внесение залога.

Читайте также: Водителя Mercedes, который до потери сознания избил велосипедиста в Киеве, взяли под стражу на 30 дней без права внесения залога (дополнено)

Автор: 

залог (536) избиение (9880) Киев (26229) суд (25258) мера пресечения (525)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Взяли без внесення застави - тепер вже 5 лямів - ше трохи пересидить і піде до жінки на поруки
показать весь комментарий
13.10.2025 17:34 Ответить
Реформована судова система діє. Дірку у кордоні вже визначили? І орден,коли ж дадуть орден?
показать весь комментарий
13.10.2025 17:36 Ответить
от і все. Бик бикуватиме із натхненням і новими силами?
показать весь комментарий
13.10.2025 17:38 Ответить
Кажуть він вкрав 80 мільйонів. То він може ще п'ятнадцятьох так побити.
показать весь комментарий
13.10.2025 17:41 Ответить
5 лімонів для нього - то "кишенькові кошти"....
показать весь комментарий
13.10.2025 17:43 Ответить
А хтось вірив що це падло посадять? Зараз ще й застава смішна чуть більше 100тис доларів як ціна його авто. А потім зійдуться на десяти тисячах і відпустять під нічний домашній арешт поки хайп не вляжеться. І це при тому що воно вже тікало від правосуддя. Це вам не ухилянт яких наша держава прирівнює до тособливо небезпечних злочинців і на яких цілі облави організовують
показать весь комментарий
13.10.2025 18:10 Ответить
Може суд йому абонемент випише - внеси 25 мільйонів і пи*дь 5 велосипедистів і ще одного пішохода в подарунок!
показать весь комментарий
13.10.2025 18:11 Ответить
 
 