Водитель Mercedes, избивший до потери сознания велосипедиста в Киеве, объяснил побег с места преступления тем, что "жене стало плохо". ВИДЕО

Водитель Mercedes-Benz, который в Киеве на Подоле на днях избил велосипедиста до потери сознания за замечание о парковке и оставил его в опасности, объяснил, почему он уехал с места преступления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Во время заседания суда подозреваемый в избиении велосипедиста и оставлении его в опасности Александр Хилик сказал, что его беременной жене стало плохо, поэтому он был вынужден ехать. Также его к этому якобы призвали свидетели происшествия.

"Женщина, которая была рядом, сказала: "Вы увозите ее отсюда, уезжайте, вам здесь не надо"... Там было много людей. Это был Божий день, то есть это был светлый день. Там было очень тепло, была очень хорошая погода. И было возле нас, мне кажется, четыре-пять человек, которые сказали, что они вызывают скорую. Жена попросила, потому что ей плохо, и люди сказали: "Уезжайте, вам это не надо", - сказал подозреваемый во время судебного заседания 4 октября.

Ранее сообщалось, что в Киеве полиция задержала водителя Mercedes, который тяжело избил велосипедиста.

"Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах утверждает, что нападавшим был 44-летний Александр Хилик, который является обвиняемым по делу растраты 25 миллионов гривен на закупке зимней формы для Киевской территориальной обороны.

2 октября водитель Mercedes-Benz, который в Киеве на Подоле на днях избил велосипедиста до потери сознания за замечание о парковке и оставил его в опасности, был задержан повторно в Белой Церкви. Ему сообщили о новом подозрении.