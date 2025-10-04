Водитель Mercedes, избивший до потери сознания велосипедиста в Киеве, объяснил побег с места преступления тем, что "жене стало плохо". ВИДЕО
Водитель Mercedes-Benz, который в Киеве на Подоле на днях избил велосипедиста до потери сознания за замечание о парковке и оставил его в опасности, объяснил, почему он уехал с места преступления.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Во время заседания суда подозреваемый в избиении велосипедиста и оставлении его в опасности Александр Хилик сказал, что его беременной жене стало плохо, поэтому он был вынужден ехать. Также его к этому якобы призвали свидетели происшествия.
"Женщина, которая была рядом, сказала: "Вы увозите ее отсюда, уезжайте, вам здесь не надо"... Там было много людей. Это был Божий день, то есть это был светлый день. Там было очень тепло, была очень хорошая погода. И было возле нас, мне кажется, четыре-пять человек, которые сказали, что они вызывают скорую. Жена попросила, потому что ей плохо, и люди сказали: "Уезжайте, вам это не надо", - сказал подозреваемый во время судебного заседания 4 октября.
Ранее сообщалось, что в Киеве полиция задержала водителя Mercedes, который тяжело избил велосипедиста.
"Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах утверждает, что нападавшим был 44-летний Александр Хилик, который является обвиняемым по делу растраты 25 миллионов гривен на закупке зимней формы для Киевской территориальной обороны.
2 октября водитель Mercedes-Benz, который в Киеве на Подоле на днях избил велосипедиста до потери сознания за замечание о парковке и оставил его в опасности, был задержан повторно в Белой Церкви. Ему сообщили о новом подозрении.
Взагалі у чувирла самоповага відсутня..дружиною прикрився, бабів якихось у свідків записав..там ж камери..в тому уривку щось свідків не було..
Відпускайте його, а велосипедисту штраф випишіть. І велосипед конфіскуйье на користь держави. І зобов'яжіть вибачитися перед водієм мерседеса.