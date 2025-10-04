РУС
Водитель Mercedes, избивший до потери сознания велосипедиста в Киеве, объяснил побег с места преступления тем, что "жене стало плохо". ВИДЕО

Водитель Mercedes-Benz, который в Киеве на Подоле на днях избил велосипедиста до потери сознания за замечание о парковке и оставил его в опасности, объяснил, почему он уехал с места преступления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Во время заседания суда подозреваемый в избиении велосипедиста и оставлении его в опасности Александр Хилик сказал, что его беременной жене стало плохо, поэтому он был вынужден ехать. Также его к этому якобы призвали свидетели происшествия.

"Женщина, которая была рядом, сказала: "Вы увозите ее отсюда, уезжайте, вам здесь не надо"... Там было много людей. Это был Божий день, то есть это был светлый день. Там было очень тепло, была очень хорошая погода. И было возле нас, мне кажется, четыре-пять человек, которые сказали, что они вызывают скорую. Жена попросила, потому что ей плохо, и люди сказали: "Уезжайте, вам это не надо", - сказал подозреваемый во время судебного заседания 4 октября.

Ранее сообщалось, что в Киеве полиция задержала водителя Mercedes, который тяжело избил велосипедиста.

"Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах утверждает, что нападавшим был 44-летний Александр Хилик, который является обвиняемым по делу растраты 25 миллионов гривен на закупке зимней формы для Киевской территориальной обороны.

2 октября водитель Mercedes-Benz, который в Киеве на Подоле на днях избил велосипедиста до потери сознания за замечание о парковке и оставил его в опасности, был задержан повторно в Белой Церкви. Ему сообщили о новом подозрении.

избиение Киев суд водители
+28
А скижження 25 лямів на зимовій формі ЗСУ пояснив тим, шо дружині стало холодно?
04.10.2025 20:12 Ответить
+8
Пояснив кому треба і пояснення були прийняті)
04.10.2025 20:18 Ответить
+6
І пішли ********** історії Хілика - сльози душать
04.10.2025 20:23 Ответить
А скижження 25 лямів на зимовій формі ЗСУ пояснив тим, шо дружині стало холодно?
04.10.2025 20:12 Ответить
Іменно
04.10.2025 20:15 Ответить
Пояснив кому треба і пояснення були прийняті)
04.10.2025 20:18 Ответить
Браво!!!!
04.10.2025 20:21 Ответить
Стає соромно що нас ошукують такі довбойоби та їм все сходе з рук.
04.10.2025 20:31 Ответить
Дозвольте трохи не погодитися з термінами. Чувак, який натирив бабла і успішно відкупився від судді аж ніяк не довбойоб. Підарас (в поганому сенсі) - так. Але недостатка клепки в нього нема.
04.10.2025 20:34 Ответить
І почалися «портновські заробітки», у дивних осіб, під патронатом кривоОхоронних структур???
04.10.2025 20:43 Ответить
Там скоріш за все дружині стало дуже добре - така перспективка - мальнька хіжіна в Італії.
04.10.2025 21:01 Ответить
Ну вона ж вагітна!!

Взагалі у чувирла самоповага відсутня..дружиною прикрився, бабів якихось у свідків записав..там ж камери..в тому уривку щось свідків не було..
04.10.2025 21:14 Ответить
Відмазка тухла, але пишуть шо відео бачив сам президент і цей придурок не відмажеться, команда пасадіть шоб інші, такі як він бачили!
04.10.2025 20:13 Ответить
Відпустять під заставу ,бо оце його виборець )))
04.10.2025 20:26 Ответить
... бика під суд.
04.10.2025 20:15 Ответить
Суд Українців, буде набагато справедливим щодо цього виродка, ніж отих «портновських з доброчесністю»!!
04.10.2025 21:23 Ответить
Мені бридко теке слухати. Доки пітухи будуть рулити в цій державі!
04.10.2025 20:16 Ответить
Доки їх будуть вибирати!
04.10.2025 20:27 Ответить
Судячи із його зачіски, він пі*арас. На зоні (якщо таке станеться) зустрінуть "з радістю"
04.10.2025 20:16 Ответить
Яка "зона"?! Майбутній Зе- депутат або прокурор-інвалід...
04.10.2025 20:21 Ответить
Подивіться на цю людину з іншого боку - ви всі бачите тільки побиття, розкрадання... Але ж не хочете бачити, що під час війни він не втік з країни, не ліз через кущі десь на Закарпатті, як сцикло останнє. Лишився, підтримував економіку. Сміливо пересувався по вулицях, а не сидів у погребі під спідницею - значить не тремтів від думки про ТЦК, як ухилєси, яких мами й жінки годують.
04.10.2025 20:17 Ответить
Вже час бухати а ти тут дурню мелеш
04.10.2025 20:22 Ответить
Перетер, заплатив, порішав. З баблом це все рішається.
04.10.2025 20:22 Ответить
Ох! ))
04.10.2025 20:35 Ответить
Купив бронь й залишився на потоках. Красти, красти, красти..
04.10.2025 21:16 Ответить
Просто сущее воплощение любви и доброты к людям.Ему махали руками, выражая поддержку.
04.10.2025 20:17 Ответить
ну, все зрозуміло- треба відпускати! Вибачитись і відпустити...
04.10.2025 20:19 Ответить
Спочатку коли він начеб то скиздив лями на одязі їй стало дуже гарно, до тої миті коли він напав на лісапєдіста й вона зрозуміла що йому прийдеться за все відповісти.
04.10.2025 20:20 Ответить
І пішли ********** історії Хілика - сльози душать
04.10.2025 20:23 Ответить
Кончена волохата істота разом із своєю вагітною мавпою.
04.10.2025 20:24 Ответить
Люли сказали, уїджайте, і він уїхав, а лісапєдіст коли сказав уїджай він його відгамселив, де логіка, НЕ ВІРЮ.
04.10.2025 20:24 Ответить
Традиційно відмажеться. В Штатах його вже б голубив в душі чорношкірий Джо.
04.10.2025 20:24 Ответить
Дружина дві години як вагітна.Суддя також жінка і віднесеться з розумінням....Після того як перерахує гроші.
04.10.2025 20:27 Ответить
Аве Цезарь, люди його проводжали оваціями, плакали й махали руками услід, а якщо б вони як у Римі повернули кулаки великим пальцем донизу, він би це сприйняв як добро на добиття чоловіка який лежав без тями?
04.10.2025 20:28 Ответить
Віримо.

Відпускайте його, а велосипедисту штраф випишіть. І велосипед конфіскуйье на користь держави. І зобов'яжіть вибачитися перед водієм мерседеса.
04.10.2025 20:30 Ответить
І штраф за моральні збитки водятлу й вагітній самці.
04.10.2025 21:18 Ответить
Таке враження, що воно і жінку вагітну, хотів вбити! Жінці погано, а ця п'яна поросяпсина, бійку починає!!!
04.10.2025 20:48 Ответить
Тепер у жінки почнуться проблеми з виношуванням дитини, потім дороговартісне лікування, і велосипедисту доведеться компенсувати всі витрати. Ось така країнонька.
04.10.2025 20:49 Ответить
Це навіть не бангладешець, а тупо кадировець. Куди треба вибачитись на камеру, щоб дон-дон зацінив потужність. ****, а ви, хохли, пердуйте, відбивайте життєвий простір муслімам.
04.10.2025 20:56 Ответить
Надія що Карма воздасть цьому пихатому йолопу сповна ..на людський суд надії мало...бабло рішає все .
04.10.2025 21:01 Ответить
Во как всего лишь 5 ударов могут изменить твою богатую жизнь на 180
04.10.2025 21:02 Ответить
Якіж судді в Україні ссучені - людина присмерті - нічний домашній арест підозрюванному.
04.10.2025 21:03 Ответить
 
 