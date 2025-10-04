Водій Mercedes, який до непритомності побив велосипедиста у Києві, пояснив втечу з місця злочину тим, що "дружині стало погано". ВIДЕО

Водій Mercedes-Benz, який у Києві на Подолі днями побив велосипедиста до втрати свідомості за зауваження про паркування та залишив його у небезпеці, пояснив, чому він поїхав з місця злочину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Під час засідання суду підозрюваний у побитті велосипедиста та залишенні його у небезпеці Олександр Хілик сказав, що його вагітній дружині стало погано, тому він був змушений їхати. Також його до цього нібито закликали свідки події.

"Жінка, яка була поруч, сказала: "Ви увозьте її звідси, уїжджайте, вам тут не треба"... Там було багато людей. Це був Божий день, тобто це був світлий день. Там було дуже тепло, була дуже гарна погода. І було біля нас, мені здається, чотири-п'ять осіб, які сказали, що вони викликають швидку. Дружина попросила, бо їй погано, і люди сказали: "Уїжджайте, вам це не треба",- сказав підозрюваний під час судового засідання 4 жовтня.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Раніше повідомлялося, що у Києві поліція затримала водія Mercedes, який тяжко побив велосипедиста.

"Українська правда" з посиланням на джерела у правоохоронних органах стверджує, що нападником був 44-річний Олександр Хілик, який є обвинуваченим у справі розтрати 25 мільйонів гривень на закупівлі зимової форми для Київської територіальної оборони.

2 жовтня водія Mercedes-Benz, який у Києві на Подолі днями побив велосипедиста до втрати свідомості за зауваження про паркування та залишив його у небезпеці, було затримано повторно у Білій Церкві. Йому повідомили про нову підозру.