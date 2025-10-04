УКР
Побиття велосипедиста у Києві
2 833 38

Водій Mercedes, який до непритомності побив велосипедиста у Києві, пояснив втечу з місця злочину тим, що "дружині стало погано". ВIДЕО

Водій Mercedes-Benz, який у Києві на Подолі днями побив велосипедиста до втрати свідомості за зауваження про паркування та залишив його у небезпеці, пояснив, чому він поїхав з місця злочину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Під час засідання суду підозрюваний у побитті велосипедиста та залишенні його у небезпеці Олександр Хілик сказав, що його вагітній дружині стало погано, тому він був змушений їхати. Також його до цього нібито закликали свідки події.

"Жінка, яка була поруч, сказала: "Ви увозьте її звідси, уїжджайте, вам тут не треба"... Там було багато людей. Це був Божий день, тобто це був світлий день. Там було дуже тепло, була дуже гарна погода. І було біля нас, мені здається, чотири-п'ять осіб, які сказали, що вони викликають швидку. Дружина попросила, бо їй погано, і люди сказали: "Уїжджайте, вам це не треба",- сказав підозрюваний під час судового засідання 4 жовтня.

Раніше повідомлялося, що у Києві поліція затримала водія Mercedes, який тяжко побив велосипедиста.

"Українська правда" з посиланням на джерела у правоохоронних органах стверджує, що нападником був 44-річний Олександр Хілик, який є обвинуваченим у справі розтрати 25 мільйонів гривень на закупівлі зимової форми для Київської територіальної оборони.

2 жовтня водія Mercedes-Benz, який у Києві на Подолі днями побив велосипедиста до втрати свідомості за зауваження про паркування та залишив його у небезпеці, було затримано повторно у Білій Церкві. Йому повідомили про нову підозру.

побиття (1011) Київ (20233) суд (11888) водії (442)
Топ коментарі
+27
А скижження 25 лямів на зимовій формі ЗСУ пояснив тим, шо дружині стало холодно?
04.10.2025 20:12 Відповісти
+8
Пояснив кому треба і пояснення були прийняті)
04.10.2025 20:18 Відповісти
+5
І пішли ********** історії Хілика - сльози душать
04.10.2025 20:23 Відповісти
Іменно
04.10.2025 20:15 Відповісти
Браво!!!!
04.10.2025 20:21 Відповісти
Стає соромно що нас ошукують такі довбойоби та їм все сходе з рук.
04.10.2025 20:31 Відповісти
Дозвольте трохи не погодитися з термінами. Чувак, який натирив бабла і успішно відкупився від судді аж ніяк не довбойоб. Підарас (в поганому сенсі) - так. Але недостатка клепки в нього нема.
04.10.2025 20:34 Відповісти
І почалися «портновські заробітки», у дивних осіб, під патронатом кривоОхоронних структур???
04.10.2025 20:43 Відповісти
Там скоріш за все дружині стало дуже добре - така перспективка - мальнька хіжіна в Італії.
04.10.2025 21:01 Відповісти
Ну вона ж вагітна!!

Взагалі у чувирла самоповага відсутня..дружиною прикрився, бабів якихось у свідків записав..там ж камери..в тому уривку щось свідків не було..
04.10.2025 21:14 Відповісти
Відмазка тухла, але пишуть шо відео бачив сам президент і цей придурок не відмажеться, команда пасадіть шоб інші, такі як він бачили!
04.10.2025 20:13 Відповісти
Відпустять під заставу ,бо оце його виборець )))
04.10.2025 20:26 Відповісти
... бика під суд.
04.10.2025 20:15 Відповісти
Мені бридко теке слухати. Доки пітухи будуть рулити в цій державі!
04.10.2025 20:16 Відповісти
Доки їх будуть вибирати!
04.10.2025 20:27 Відповісти
Судячи із його зачіски, він пі*арас. На зоні (якщо таке станеться) зустрінуть "з радістю"
04.10.2025 20:16 Відповісти
Яка "зона"?! Майбутній Зе- депутат або прокурор-інвалід...
04.10.2025 20:21 Відповісти
Подивіться на цю людину з іншого боку - ви всі бачите тільки побиття, розкрадання... Але ж не хочете бачити, що під час війни він не втік з країни, не ліз через кущі десь на Закарпатті, як сцикло останнє. Лишився, підтримував економіку. Сміливо пересувався по вулицях, а не сидів у погребі під спідницею - значить не тремтів від думки про ТЦК, як ухилєси, яких мами й жінки годують.
04.10.2025 20:17 Відповісти
Вже час бухати а ти тут дурню мелеш
04.10.2025 20:22 Відповісти
Перетер, заплатив, порішав. З баблом це все рішається.
04.10.2025 20:22 Відповісти
Ох! ))
04.10.2025 20:35 Відповісти
Купив бронь й залишився на потоках. Красти, красти, красти..
04.10.2025 21:16 Відповісти
Просто сущее воплощение любви и доброты к людям.Ему махали руками, выражая поддержку.
04.10.2025 20:17 Відповісти
ну, все зрозуміло- треба відпускати! Вибачитись і відпустити...
04.10.2025 20:19 Відповісти
Спочатку коли він начеб то скиздив лями на одязі їй стало дуже гарно, до тої миті коли він напав на лісапєдіста й вона зрозуміла що йому прийдеться за все відповісти.
04.10.2025 20:20 Відповісти
І пішли ********** історії Хілика - сльози душать
04.10.2025 20:23 Відповісти
Кончена волохата істота разом із своєю вагітною мавпою.
04.10.2025 20:24 Відповісти
Люли сказали, уїджайте, і він уїхав, а лісапєдіст коли сказав уїджай він його відгамселив, де логіка, НЕ ВІРЮ.
04.10.2025 20:24 Відповісти
Традиційно відмажеться. В Штатах його вже б голубив в душі чорношкірий Джо.
04.10.2025 20:24 Відповісти
Дружина дві години як вагітна.Суддя також жінка і віднесеться з розумінням....Після того як перерахує гроші.
04.10.2025 20:27 Відповісти
Аве Цезарь, люди його проводжали оваціями, плакали й махали руками услід, а якщо б вони як у Римі повернули кулаки великим пальцем донизу, він би це сприйняв як добро на добиття чоловіка який лежав без тями?
04.10.2025 20:28 Відповісти
Віримо.

Відпускайте його, а велосипедисту штраф випишіть. І велосипед конфіскуйье на користь держави. І зобов'яжіть вибачитися перед водієм мерседеса.
04.10.2025 20:30 Відповісти
І штраф за моральні збитки водятлу й вагітній самці.
04.10.2025 21:18 Відповісти
Таке враження, що воно і жінку вагітну, хотів вбити! Жінці погано, а ця п'яна поросяпсина, бійку починає!!!
04.10.2025 20:48 Відповісти
Тепер у жінки почнуться проблеми з виношуванням дитини, потім дороговартісне лікування, і велосипедисту доведеться компенсувати всі витрати. Ось така країнонька.
04.10.2025 20:49 Відповісти
Це навіть не бангладешець, а тупо кадировець. Куди треба вибачитись на камеру, щоб дон-дон зацінив потужність. ****, а ви, хохли, пердуйте, відбивайте життєвий простір муслімам.
04.10.2025 20:56 Відповісти
Надія що Карма воздасть цьому пихатому йолопу сповна ..на людський суд надії мало...бабло рішає все .
04.10.2025 21:01 Відповісти
Во как всего лишь 5 ударов могут изменить твою богатую жизнь на 180
04.10.2025 21:02 Відповісти
Якіж судді в Україні ссучені - людина присмерті - нічний домашній арест підозрюванному.
04.10.2025 21:03 Відповісти
 
 