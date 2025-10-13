УКР
Новини Побиття велосипедиста у Києві
1 573 9

Водієві Mercedes, який побив велосипедиста в Києві, суд змінив запобіжний захід на тримання під вартою з можливістю внести 5 млн грн застави

підозрюваний

У понеділок, 13 жовтня, Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід водію Mercedes Олександру Хілику, якого підозрюють в побитті велосипедиста. Йому призначили тримання під вартою на два місяці з можливістю внести 5 млн гривень застави.

Про це повідомило "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

Підозрюваний просив зробити засідання закритим через "вибіркове висвітлення інформації в медіа".

"Ніхто в ютубі не показав об'єктивно подію, як це було. Мене виставили людиною, яка зловживає усіма правами",- сказав він.

Однак суддя відхилив це прохання, оскільки засідання транслювалося онлайн. Також сьогодні в суді переглядали два відео: з дорожніх камер спостереження та відео дружини водія під час конфлікту.

"Після перегляду обох відео можемо об'єктивно говорити про події. Бачимо, що він пробував уникнути конфлікту. Намагалися зв'язатися з адвокатами потерпілого, аби дізнатися про його стан та процес лікування. Нам повідомили, що після виписки із лікарні вони будуть готові до певного діалогу", - заявила адвокатка підозрюваного Олена Кононець.

Апеляційний суд змінив Хілику запобіжний захід за умисне тяжке тілесне ушкодження із нічного домашнього арешту на тримання під вартою на 60 діб з можливістю внести 5 мільйонів гривень застави.

Адвокатка підозрюваного каже, що в чоловіка "немає таких коштів на заставу".

Натомість прокурор зауважив, що на триманні під вартою наполягали раніше. Також він прокоментував відео, яке надав захист.

"На думку обвинувачення, співмірність дій підозрюваного перевищує те, що застосовував потерпілий в цій ситуації", — сказав прокурор Олександр Свербиус.

Раніше повідомлялося, що у Києві поліція затримала водія Mercedes, який тяжко побив велосипедиста.

"Українська правда" з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомила, що нападником був 44-річний Олександр Хілик, який є обвинуваченим у справі розтрати 25 мільйонів гривень на закупівлі зимової форми для Київської територіальної оборони.

2 жовтня водія Mercedes-Benz, який у Києві на Подолі днями побив велосипедиста до втрати свідомості за зауваження про паркування та залишив його у небезпеці, було затримано повторно у Білій Церкві. Йому повідомили про нову підозру.

4 жовтня Подільський райсуд Києва обрав запобіжний захід Олександру Хілику - водію Mercedes-Benz, який побив велосипедиста до втрати свідомості. Чоловіка взяли під варту на 30 днів без права на внесення застави.

застава (712) побиття (1018) Київ (20289) суд (11901) запобіжний захід (557)
Взяли без внесення застави - тепер вже 5 лямів - ше трохи пересидить і піде до жінки на поруки
показати весь коментар
13.10.2025 17:34 Відповісти
Він взагалі то вкрав шахрайським методом 25 лямів із бюджету України на зимову форму для військових.
Я думаю 5 лямів на заставу і 5 лямів на втечу з України воно якось знайде.
показати весь коментар
13.10.2025 19:15 Відповісти
Реформована судова система діє. Дірку у кордоні вже визначили? І орден,коли ж дадуть орден?
показати весь коментар
13.10.2025 17:36 Відповісти
от і все. Бик бикуватиме із натхненням і новими силами?
показати весь коментар
13.10.2025 17:38 Відповісти
Кажуть він вкрав 80 мільйонів. То він може ще п'ятнадцятьох так побити.
показати весь коментар
13.10.2025 17:41 Відповісти
5 лімонів для нього - то "кишенькові кошти"....
показати весь коментар
13.10.2025 17:43 Відповісти
А хтось вірив що це падло посадять? Зараз ще й застава смішна чуть більше 100тис доларів як ціна його авто. А потім зійдуться на десяти тисячах і відпустять під нічний домашній арешт поки хайп не вляжеться. І це при тому що воно вже тікало від правосуддя. Це вам не ухилянт яких наша держава прирівнює до тособливо небезпечних злочинців і на яких цілі облави організовують
показати весь коментар
13.10.2025 18:10 Відповісти
Може суд йому абонемент випише - внеси 25 мільйонів і пи*дь 5 велосипедистів і ще одного пішохода в подарунок!
показати весь коментар
13.10.2025 18:11 Відповісти
Из ситуации можно сделать такой вывод. Чел, на которого было заведено уголовное дело фактически за расхищение денег из бюджета воюющей страны так уверенно себя чувствовал в этой стране, что не то чтобы не прятался и старался лишний раз не отскакивать, а считал себя хозяином жизни, которому позволено все. Второе. Когда ситуация приобрела резонанс его всё-таки закрыли. Ну и третье - резонанс спадет и он выйдет на свободу. Такие вот реалии сьгодення
показати весь коментар
13.10.2025 18:35 Відповісти
 
 