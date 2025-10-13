Водієві Mercedes, який побив велосипедиста в Києві, суд змінив запобіжний захід на тримання під вартою з можливістю внести 5 млн грн застави

У понеділок, 13 жовтня, Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід водію Mercedes Олександру Хілику, якого підозрюють в побитті велосипедиста. Йому призначили тримання під вартою на два місяці з можливістю внести 5 млн гривень застави.

Підозрюваний просив зробити засідання закритим через "вибіркове висвітлення інформації в медіа".

"Ніхто в ютубі не показав об'єктивно подію, як це було. Мене виставили людиною, яка зловживає усіма правами",- сказав він.

Однак суддя відхилив це прохання, оскільки засідання транслювалося онлайн. Також сьогодні в суді переглядали два відео: з дорожніх камер спостереження та відео дружини водія під час конфлікту.

"Після перегляду обох відео можемо об'єктивно говорити про події. Бачимо, що він пробував уникнути конфлікту. Намагалися зв'язатися з адвокатами потерпілого, аби дізнатися про його стан та процес лікування. Нам повідомили, що після виписки із лікарні вони будуть готові до певного діалогу", - заявила адвокатка підозрюваного Олена Кононець.

Апеляційний суд змінив Хілику запобіжний захід за умисне тяжке тілесне ушкодження із нічного домашнього арешту на тримання під вартою на 60 діб з можливістю внести 5 мільйонів гривень застави.

Адвокатка підозрюваного каже, що в чоловіка "немає таких коштів на заставу".

Натомість прокурор зауважив, що на триманні під вартою наполягали раніше. Також він прокоментував відео, яке надав захист.

"На думку обвинувачення, співмірність дій підозрюваного перевищує те, що застосовував потерпілий в цій ситуації", — сказав прокурор Олександр Свербиус.

Раніше повідомлялося, що у Києві поліція затримала водія Mercedes, який тяжко побив велосипедиста.

"Українська правда" з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомила, що нападником був 44-річний Олександр Хілик, який є обвинуваченим у справі розтрати 25 мільйонів гривень на закупівлі зимової форми для Київської територіальної оборони.

2 жовтня водія Mercedes-Benz, який у Києві на Подолі днями побив велосипедиста до втрати свідомості за зауваження про паркування та залишив його у небезпеці, було затримано повторно у Білій Церкві. Йому повідомили про нову підозру.

4 жовтня Подільський райсуд Києва обрав запобіжний захід Олександру Хілику - водію Mercedes-Benz, який побив велосипедиста до втрати свідомості. Чоловіка взяли під варту на 30 днів без права на внесення застави.

