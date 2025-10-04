Водія Mercedes, який до непритомності побив велосипедиста у Києві, взяли під варту на 30 днів без права внесення застави (доповнено)
Подільський райсуд Києва обрав запобіжний захід Олександру Хілику - водію Mercedes-Benz, який побив велосипедиста до втрати свідомості. Чоловіка взяли під варту на 30 днів без права на внесення застави.
Про це повідомляє "Суспільне" із зали суду, інформує Цензор.НЕТ.
Доповнена інформація
У Київській міській прокуратурі уточнили, що повідомили, що термін дії запобіжного заходу - до 31 жовтня 2025 року.
3 жовтня затриманому повідомили про підозру за ч.3 ст. 135 КК України, а саме у завідомому залишенні без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані.
Раніше дії водія кваліфікували як умисне завдання велосипедисту тяжких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 121 КК України).
Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 8 років позбавлення волі.
Старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні є керівник Подільської окружної прокуратури міста Києва Дмитро Кутовий. Досудове розслідування триває.
Раніше повідомлялося, що у Києві поліція затримала водія Mercedes, який тяжко побив велосипедиста.
"Українська правда" з посиланням на джерела у правоохоронних органах стверджує, що нападником був 44-річний Олександр Хілик, який є обвинуваченим у справі розтрати 25 мільйонів гривень на закупівлі зимової форми для Київської територіальної оборони.
2 жовтня водія Mercedes-Benz, який у Києві на Подолі днями побив велосипедиста до втрати свідомості за зауваження про паркування та залишив його у небезпеці, було затримано повторно у Білій Церкві. Йому повідомили про нову підозру.
І шукати ті 25 лямів на форму військових..
через тиждень відпустять і змиється за кордон
Непорядок...
спалять його на вогнищі класової ненависті
....Дебіл розтрощив череп велосипедисту через зауваження про порушення ПДД, а після побиття просто відтягнув тіло вбік і звалив.
Дійсно, що ж ненормального в людині з проломленою скроневою кісткою і забиттям мозку, яка лежить на асфальті практично непритомна? Цілковито нормальна, просто за підручником реакція. І відео з камер підтверджує...
Зеленський з оточенням, уперто готують ВсеУкраїнську ВРАДІЇВКУ!?!?