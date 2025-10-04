УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6559 відвідувачів онлайн
Новини Побиття велосипедиста у Києві
2 723 19

Водія Mercedes, який до непритомності побив велосипедиста у Києві, взяли під варту на 30 днів без права внесення застави (доповнено)

підозрюваний

Подільський райсуд Києва обрав запобіжний захід Олександру Хілику - водію Mercedes-Benz, який побив велосипедиста до втрати свідомості. Чоловіка взяли під варту на 30 днів без права на внесення застави.

Про це повідомляє "Суспільне" із зали суду, інформує Цензор.НЕТ.

Доповнена інформація

У Київській міській прокуратурі уточнили, що повідомили, що термін дії запобіжного заходу - до 31 жовтня 2025 року.

3 жовтня затриманому повідомили про підозру за ч.3 ст. 135 КК України, а саме у завідомому залишенні без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані.

Раніше дії водія кваліфікували як умисне завдання велосипедисту тяжких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 121 КК України).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 8 років позбавлення волі.

Старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні є керівник Подільської окружної прокуратури міста Києва Дмитро Кутовий. Досудове розслідування триває.

Раніше повідомлялося, що у Києві поліція затримала водія Mercedes, який тяжко побив велосипедиста.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Українська правда" з посиланням на джерела у правоохоронних органах стверджує, що нападником був 44-річний Олександр Хілик, який є обвинуваченим у справі розтрати 25 мільйонів гривень на закупівлі зимової форми для Київської територіальної оборони.

2 жовтня водія Mercedes-Benz, який у Києві на Подолі днями побив велосипедиста до втрати свідомості за зауваження про паркування та залишив його у небезпеці, було затримано повторно у Білій Церкві. Йому повідомили про нову підозру.

Дивіться також: Водій Mercedes, який до непритомності побив велосипедиста у Києві, пояснив втечу з місця злочину тим, що "дружині стало погано". ВIДЕО

Автор: 

побиття (1012) Київ (20233) суд (11888) запобіжний захід (552)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
його потрібно лишити не тільки свободи та й лишити водійських прав - нехай ходить пішки, навіть у метро його не пускати
показати весь коментар
04.10.2025 22:22 Відповісти
+10
Конфіскація майна,штраф,срок,а після сроку чурку з дружиною нахєр з України!!!!Яка нафіг допомога?То черті крім себе інших за людей не вважають.
показати весь коментар
04.10.2025 22:33 Відповісти
+10
Погорів на велосипедистові а так би й 25 лямів спустили на тормозах
показати весь коментар
04.10.2025 22:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
його потрібно лишити не тільки свободи та й лишити водійських прав - нехай ходить пішки, навіть у метро його не пускати
показати весь коментар
04.10.2025 22:22 Відповісти
Садюга))) й призначити - пересуватись тільки великом!
показати весь коментар
04.10.2025 22:25 Відповісти
Веліком, але без крісла 😉
показати весь коментар
04.10.2025 23:16 Відповісти
можуть же коли захочуть!
показати весь коментар
04.10.2025 22:22 Відповісти
Рахунки сімейні та будь яке майно під арешт. Вагітній дружині - ото державну допомогу, якщо вже строк підійшов..цікаво, працювала/працює, чи ні?

І шукати ті 25 лямів на форму військових..
показати весь коментар
04.10.2025 22:24 Відповісти
Конфіскація майна,штраф,срок,а після сроку чурку з дружиною нахєр з України!!!!Яка нафіг допомога?То черті крім себе інших за людей не вважають.
показати весь коментар
04.10.2025 22:33 Відповісти
Ні..допомога нехай буде. Повинні проникнутись життям простих українціа.
показати весь коментар
04.10.2025 23:43 Відповісти
українців*
показати весь коментар
04.10.2025 23:44 Відповісти
Украдені гроші у військових компенсує, чи подаруєм на круті тачки?
показати весь коментар
04.10.2025 22:34 Відповісти
Погорів на велосипедистові а так би й 25 лямів спустили на тормозах
показати весь коментар
04.10.2025 22:37 Відповісти
Тому, що жадібний баран, який вирішив - що все дозволено. Якщо маєш купу спіж****го бабла.
показати весь коментар
04.10.2025 23:45 Відповісти
Показуха для відвертання уваги
через тиждень відпустять і змиється за кордон
показати весь коментар
04.10.2025 22:44 Відповісти
Ну то потім вийде.Медійна складова пройде і все.
показати весь коментар
04.10.2025 22:58 Відповісти
а чому рило обличчя не замилили?
Непорядок...
показати весь коментар
04.10.2025 23:04 Відповісти
8 років цьому неадеквату буде, мабуть, недостатньо, щоб прийти до тями.
показати весь коментар
04.10.2025 23:13 Відповісти
схоже що він винний апріорі як власник мерседеса
спалять його на вогнищі класової ненависті
показати весь коментар
04.10.2025 23:15 Відповісти
До чого всратий мерседес чи не мерседес, просто за кермом гівно: Порушник припаркувався на велосипедній смузі, чим заблокував рух власнику двоколісного транспорту. Велосипедист зробив зауваження водієві, однак, той у відповідь декілька разів вдарив чоловіка у голову, від чого він впав на землю та втратив свідомість. Після скоєного фігурант відтягнув непритомного чоловіка на узбіччя дороги й поїхав з місця події.

....Дебіл розтрощив череп велосипедисту через зауваження про порушення ПДД, а після побиття просто відтягнув тіло вбік і звалив.
Дійсно, що ж ненормального в людині з проломленою скроневою кісткою і забиттям мозку, яка лежить на асфальті практично непритомна? Цілковито нормальна, просто за підручником реакція. І відео з камер підтверджує...
показати весь коментар
04.10.2025 23:31 Відповісти
Мабуть, з шуфричем перекантується, а там, і патіхаму в лєс!!??
Зеленський з оточенням, уперто готують ВсеУкраїнську ВРАДІЇВКУ!?!?
показати весь коментар
04.10.2025 23:19 Відповісти
Дякуючи Яніні Соколовій цьому півню не вдалося відмазатися . А чортило , як і більшість таких , ще й жлоб рідкісний - замість того , щоб намагатися якось задобрити потерпілого , мурло почало придумувати казочки . Судячи по фото , де рило в асфальті , воно ще й перед мєнтами бикувало . Закликаю всіх небайдужих не давати зам'яти цю справу . А потерпілому треба порадити хорошого адвоката - і велосипедисту нормальні гроші допоможе відсудити , і юрист щось заробить . А чортилу за це пару років скосять .
показати весь коментар
05.10.2025 00:11 Відповісти
 
 