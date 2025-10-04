Водитель Mercedes, избивший до потери сознания велосипедиста в Киеве, взят под стражу на 30 дней без права внесения залога (дополнено)

Подольский райсуд Киева избрал меру пресечения Александру Хилику - водителю Mercedes-Benz, который избил велосипедиста до потери сознания. Мужчину взяли под стражу на 30 дней без права на внесение залога.

Об этом сообщает "Суспільне" из зала суда, информирует Цензор.НЕТ.

Дополненная информация

В Киевской городской прокуратуре уточнили, что срок действия меры пресечения – до 31 октября 2025 года.

3 октября задержанному сообщили о подозрении по ч.3 ст. 135 УК Украины, а именно в заведомом оставлении без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии.

Ранее действия водителя квалифицировали как умышленное нанесение велосипедисту тяжких телесных повреждений (ч. 1 ст. 121 УК Украины).

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет лишения свободы.

Старшим группы прокуроров в уголовном производстве является руководитель Подольской окружной прокуратуры города Киева Дмитрий Кутовой. Досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Киеве полиция задержала водителя Mercedes, который тяжело избил велосипедиста.

"Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах утверждает, что нападавшим был 44-летний Александр Хилик, который является обвиняемым по делу растраты 25 миллионов гривен на закупке зимней формы для Киевской территориальной обороны.

2 октября водитель Mercedes-Benz, который в Киеве на Подоле на днях избил велосипедиста до потери сознания за замечание о парковке и оставил его в опасности, был задержан повторно в Белой Церкви. Ему сообщили о новом подозрении.

