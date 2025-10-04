РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9177 посетителей онлайн
Новости Избиение велосипедиста в Киеве
1 345 9

Водитель Mercedes, избивший до потери сознания велосипедиста в Киеве, взят под стражу на 30 дней без права внесения залога (дополнено)

подозреваемый

Подольский райсуд Киева избрал меру пресечения Александру Хилику - водителю Mercedes-Benz, который избил велосипедиста до потери сознания. Мужчину взяли под стражу на 30 дней без права на внесение залога.

Об этом сообщает "Суспільне" из зала суда, информирует Цензор.НЕТ.

Дополненная информация

В Киевской городской прокуратуре уточнили, что срок действия меры пресечения – до 31 октября 2025 года.

3 октября задержанному сообщили о подозрении по ч.3 ст. 135 УК Украины, а именно в заведомом оставлении без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии.

Ранее действия водителя квалифицировали как умышленное нанесение велосипедисту тяжких телесных повреждений (ч. 1 ст. 121 УК Украины).

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет лишения свободы.

Старшим группы прокуроров в уголовном производстве является руководитель Подольской окружной прокуратуры города Киева Дмитрий Кутовой. Досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Киеве полиция задержала водителя Mercedes, который тяжело избил велосипедиста.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

"Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах утверждает, что нападавшим был 44-летний Александр Хилик, который является обвиняемым по делу растраты 25 миллионов гривен на закупке зимней формы для Киевской территориальной обороны.

2 октября водитель Mercedes-Benz, который в Киеве на Подоле на днях избил велосипедиста до потери сознания за замечание о парковке и оставил его в опасности, был задержан повторно в Белой Церкви. Ему сообщили о новом подозрении.

Смотрите также: Водитель Mercedes, который до потери сознания избил велосипедиста в Киеве, объяснил побег с места преступления тем, что "жене стало плохо". ВИДЕО

Автор: 

избиение (9874) Киев (26180) суд (25247) мера пресечения (520)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
його потрібно лишити не тільки свободи та й лишити водійських прав - нехай ходить пішки, навіть у метро його не пускати
показать весь комментарий
04.10.2025 22:22 Ответить
Садюга))) й призначити - пересуватись тільки великом!
показать весь комментарий
04.10.2025 22:25 Ответить
можуть же коли захочуть!
показать весь комментарий
04.10.2025 22:22 Ответить
Рахунки сімейні та будь яке майно під арешт. Вагітній дружині - ото державну допомогу, якщо вже строк підійшов..цікаво, працювала/працює, чи ні?

І шукати ті 25 лямів на форму військових..
показать весь комментарий
04.10.2025 22:24 Ответить
Конфіскація майна,штраф,срок,а після сроку чурку з дружиною нахєр з України!!!!Яка нафіг допомога?То черті крім себе інших за людей не вважають.
показать весь комментарий
04.10.2025 22:33 Ответить
Украдені гроші у військових компенсує, чи подаруєм на круті тачки?
показать весь комментарий
04.10.2025 22:34 Ответить
Погорів на велосипедистові а так би й 25 лямів спустили на тормозах
показать весь комментарий
04.10.2025 22:37 Ответить
Показуха для відвертання уваги
через тиждень відпустять і змиється за кордон
показать весь комментарий
04.10.2025 22:44 Ответить
Ну то потім вийде.Медійна складова пройде і все.
показать весь комментарий
04.10.2025 22:58 Ответить
 
 