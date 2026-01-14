УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
15500 відвідувачів онлайн
Новини Фото Побиття велосипедиста у Києві
4 498 15

Судитимуть водія Mercedes, який на Подолі побив велосипедиста та залишив непритомним біля дороги. ФОТОрепортаж

Прокурорами Подільської окружної прокуратури міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно водія Мерседеса, який побив велосипедиста за зауваження про неправильне паркування на смузі для руху велосипедистів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр прокуратури Києва.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі справи

Встановлено, що у вересні 2025 року, 44-річний житель Білої Церкви припаркував автомобіль Mercedes Gelandewagen на велосмузі. Між водієм та 40-річним велосипедистом, який зробив йому зауваження, виник словесний конфлікт. Внаслідок конфлікту водій завдав велосипедисту чотири удари по голові, а потім залишив непритомним на узбіччі дороги. Потерпілий отримав перелом скроневої кістки черепа та інші травми.

Що загрожує?

Дії обвинуваченого кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • умисне тяжке тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння (ч. 1 ст. 121 КК України);
  • завідоме залишення без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані (ч. 3 ст. 135 КК України).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Під час досудового розслідування обвинувачений перебував під вартою, втім згодом суд пом’якшив йому запобіжний захід, визначивши заставу у розмірі майже 2 млн гривень, яку чоловік вніс.

Що відомо про побиття велосипедиста на дорозі

Раніше повідомлялося, що у Києві поліція затримала водія Mercedes, який тяжко побив велосипедиста.

"Українська правда" з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомила, що нападником був 44-річний Олександр Хілик, який є обвинуваченим у справі розтрати 25 мільйонів гривень на закупівлі зимової форми для Київської територіальної оборони.

2 жовтня водія Mercedes-Benz, який у Києві на Подолі днями побив велосипедиста до непритомності за зауваження про паркування та залишив його у небезпеці, було затримано повторно у Білій Церкві. Йому повідомили про нову підозру.

4 жовтня Подільський райсуд Києва обрав запобіжний захід Олександру Хілику - водію Mercedes-Benz, який побив велосипедиста до непритомності. Чоловіка взяли під варту на 30 днів без права на внесення застави.

13 жовтня Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід водію Mercedes Олександру Хілику, якого підозрюють в побитті велосипедиста. Йому призначили тримання під вартою на два місяці з можливістю внести 5 млн гривень застави.

Автор: 

ДТП (4489) побиття (1043) Київ (20604) прокуратура (3718)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
їдь назад на вятку
пошукай другі сторони у вашого героїчного земляка
коміна олександра миколайовича
показати весь коментар
14.01.2026 14:03 Відповісти
+3
тоість від окопу він відмазався
показати весь коментар
14.01.2026 13:48 Відповісти
+1
хочеш теж так само відмазатися ?
показати весь коментар
14.01.2026 13:51 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
14.01.2026 13:48 Відповісти
показати весь коментар
14.01.2026 13:51 Відповісти
ну ти ж так відмазався ?
показати весь коментар
14.01.2026 13:57 Відповісти
То есть человек на Гелендвагене не имел до того очень серьезной бумаги? Ты сам в это веришь? У него наверняка бронь от военного кладбища например.
показати весь коментар
14.01.2026 13:53 Відповісти
Або від виробника Фламінго
показати весь коментар
14.01.2026 13:56 Відповісти
Чувак заробив тільки на одній справі 25 мільйонів, так що ваші 5 мільйонів застави -- це ніщо. Третьої застави вже не буде і буде цей мажорчик-вбивця в "батальйоні Монако".
показати весь коментар
14.01.2026 14:44 Відповісти
чувак рішив зекономити.

факт в тому, що його зараз в окоп не заберуть.

лайтфак
показати весь коментар
14.01.2026 15:04 Відповісти
Попався "недоговороспособний" прокурор-інвалід...
показати весь коментар
14.01.2026 13:55 Відповісти
Два чобота пара, або обидва рябі:
-Лицьова сторона медалі - зробив зауваження за стоянку на велодоріжці, після чого водій збирався від'їхати.
- Зворотня сторона медалі - обізвав жінку водія "******", за що і отримав по пиці!
показати весь коментар
14.01.2026 13:57 Відповісти
показати весь коментар
14.01.2026 14:03 Відповісти
Пане, Ви невіга!
Звертатися на "ти" до людини, з якою не пили на брудершафт, не принято в пристойному товаристві!
Це перше, а друге те, що підручник з української мови Ви "замочили в сортире", оскільки наробили купу помилок у свому коментарі.
показати весь коментар
14.01.2026 16:11 Відповісти
Бачу, до суті тексту в Пана зауважень не має
показати весь коментар
15.01.2026 06:34 Відповісти
цю тварину треба було знищити коли затримували
показати весь коментар
14.01.2026 14:36 Відповісти
Це звичайно мешканець Білої Церкви тепер, але не корінний, він переселенець з Домбасу
показати весь коментар
14.01.2026 15:02 Відповісти
8 років...і все???
показати весь коментар
14.01.2026 17:52 Відповісти
 
 