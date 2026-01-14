Судитимуть водія Mercedes, який на Подолі побив велосипедиста та залишив непритомним біля дороги. ФОТОрепортаж

Прокурорами Подільської окружної прокуратури міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно водія Мерседеса, який побив велосипедиста за зауваження про неправильне паркування на смузі для руху велосипедистів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр прокуратури Києва.

Деталі справи

Встановлено, що у вересні 2025 року, 44-річний житель Білої Церкви припаркував автомобіль Mercedes Gelandewagen на велосмузі. Між водієм та 40-річним велосипедистом, який зробив йому зауваження, виник словесний конфлікт. Внаслідок конфлікту водій завдав велосипедисту чотири удари по голові, а потім залишив непритомним на узбіччі дороги. Потерпілий отримав перелом скроневої кістки черепа та інші травми.













Що загрожує?

Дії обвинуваченого кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу України:

умисне тяжке тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння (ч. 1 ст. 121 КК України);

завідоме залишення без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані (ч. 3 ст. 135 КК України).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Під час досудового розслідування обвинувачений перебував під вартою, втім згодом суд пом’якшив йому запобіжний захід, визначивши заставу у розмірі майже 2 млн гривень, яку чоловік вніс.

Що відомо про побиття велосипедиста на дорозі

Раніше повідомлялося, що у Києві поліція затримала водія Mercedes, який тяжко побив велосипедиста.

"Українська правда" з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомила, що нападником був 44-річний Олександр Хілик, який є обвинуваченим у справі розтрати 25 мільйонів гривень на закупівлі зимової форми для Київської територіальної оборони.

2 жовтня водія Mercedes-Benz, який у Києві на Подолі днями побив велосипедиста до непритомності за зауваження про паркування та залишив його у небезпеці, було затримано повторно у Білій Церкві. Йому повідомили про нову підозру.

4 жовтня Подільський райсуд Києва обрав запобіжний захід Олександру Хілику - водію Mercedes-Benz, який побив велосипедиста до непритомності. Чоловіка взяли під варту на 30 днів без права на внесення застави.

13 жовтня Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід водію Mercedes Олександру Хілику, якого підозрюють в побитті велосипедиста. Йому призначили тримання під вартою на два місяці з можливістю внести 5 млн гривень застави.