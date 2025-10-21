Водію Хілику, який побив велосипедиста, обрано новий запобіжний захід у справі про залишення в небезпеці

Київський апеляційний суд обрав новий запобіжний захід Олександру Хілику — арешт до 1 грудня із заставою 5 млн грн. Його підозрюють у залишенні велосипедиста в небезпеці.

Що ще інкримінують Хілику

Окрім умисних тяжких ушкоджень велосипедисту, Олександру Хілику інкримінують залишення постраждалого в небезпеці.

У цьому кримінальному провадженні водію Mercedes обрали запобіжний захід — тримання під вартою до 31 жовтня. Апеляційну скаргу на це рішення розглянув суд.

Адвокатка клопотала про пом'якшення запобіжного

Адвокатка Олена Кононець клопотала щодо зміни запобіжного на особисте зобов'язання або нічний домашній арешт, оскільки "тяжкість злочину не дорівнює обраному запобіжному заходу".

Самого Хілика на засіданні не було, проте він доєднався через відеозв'язок зі слідчого ізолятора.

Обвинувачений розповів про допомогу військовим

Під час своєї промови він розповів, що має десятки нагород та подяк від військових за волонтерську допомогу.

Зокрема, він просив змінити запобіжний захід, оскільки нещодавно йому провели операцію на очах, тож він потребує особливих умов для відновлення.

"Я в режимі одуванчика: мені не можна піднімати важке, спати обличчям в подушку", — зазначив підозрюваний.

Думка прокурора

Прокурор Олександр Свербиус просив залишити попереднє рішення без змін на час досудового розслідування.

"Підозрюваний залишив велосипедиста в тяжкому стані, не викликав швидку. За три тижні після інциденту Хілик, його адвокатка або рідні не зв'язалися з потерпілим для відшкодування витрат на лікування", — зауважив прокурор.

Новий запобіжний захід

Київський апеляційний суд обрав для Хілика новий запобіжний — тримання під вартою до 1 грудня з можливістю внести 5 млн гривень застави.

Раніше цей же суд призначив йому тримання під вартою на два місяці або 5 млн гривень застави у першому провадженні.

"Разом в двох кримінальних провадженнях треба внести 10 млн гривень застави. На сьогоднішній день такої суми в мого підзахисного немає", — сказала адвокатка Кононець.

Що відомо про побиття велосипедиста на дорозі

Раніше повідомлялося, що у Києві поліція затримала водія Mercedes, який тяжко побив велосипедиста.

"Українська правда" з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомила, що нападником був 44-річний Олександр Хілик, який є обвинуваченим у справі розтрати 25 мільйонів гривень на закупівлі зимової форми для Київської територіальної оборони.

2 жовтня водія Mercedes-Benz, який у Києві на Подолі днями побив велосипедиста до непритомності за зауваження про паркування та залишив його у небезпеці, було затримано повторно у Білій Церкві. Йому повідомили про нову підозру.

4 жовтня Подільський райсуд Києва обрав запобіжний захід Олександру Хілику - водію Mercedes-Benz, який побив велосипедиста до втрати свідомості. Чоловіка взяли під варту на 30 днів без права на внесення застави.

13 жовтня Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід водію Mercedes Олександру Хілику, якого підозрюють в побитті велосипедиста. Йому призначили тримання під вартою на два місяці з можливістю внести 5 млн гривень застави.