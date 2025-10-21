Водителю Хилику, избившему велосипедиста, избрана новая мера пресечения по делу об оставлении в опасности

Киевский апелляционный суд избрал новую меру пресечения Александру Хилику - арест до 1 декабря с залогом 5 млн грн. Его подозревают в оставлении велосипедиста в опасности.

Что еще инкриминируют Хилику

Кроме умышленных тяжких повреждений велосипедисту Александру Хилику инкриминируют оставление пострадавшего в опасности.

В этом уголовном производстве водителю Mercedes избрали меру пресечения - содержание под стражей до 31 октября. Апелляционную жалобу на это решение рассмотрел суд.

Адвокат ходатайствовала о смягчении меры пресечения

Адвокат Елена Кононец ходатайствовала об изменении меры пресечения на личное обязательство или ночной домашний арест, поскольку "тяжесть преступления не равна избранной мере пресечения".

Самого Хилика на заседании не было, однако он присоединился через видеосвязь из следственного изолятора.

Обвиняемый рассказал о помощи военным

Во время своей речи он рассказал, что имеет десятки наград и благодарностей от военных за волонтерскую помощь.

В частности, он просил изменить меру пресечения, поскольку недавно ему провели операцию на глазах, поэтому он нуждается в особых условиях для восстановления.

"Я в режиме одуванчика: мне нельзя поднимать тяжелое, спать лицом в подушку", - отметил подозреваемый.

Мнение прокурора

Прокурор Александр Свербиус просил оставить предыдущее решение без изменений на время досудебного расследования.

"Подозреваемый оставил велосипедиста в тяжелом состоянии, не вызвал скорую. Через три недели после инцидента Хилик, его адвокат или родные не связались с потерпевшим для возмещения расходов на лечение", - отметил прокурор.

Новая мера пресечения

Киевский апелляционный суд избрал для Хилика новую меру пресечения - содержание под стражей до 1 декабря с возможностью внести 5 млн гривен залога.

Ранее этот же суд назначил ему содержание под стражей на два месяца или 5 млн гривен залога в первом производстве.

"Вместе в двух уголовных производствах надо внести 10 млн гривен залога. На сегодняшний день такой суммы у моего подзащитного нет", - сказала адвокат Кононец.

Что известно об избиении велосипедиста на дороге

Ранее сообщалось, что в Киеве полиция задержала водителя Mercedes, который тяжело избил велосипедиста.

"Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщила, что нападавшим был 44-летний Александр Хилик, который является обвиняемым по делу растраты 25 миллионов гривен на закупке зимней формы для Киевской территориальной обороны.

2 октября водитель Mercedes-Benz, который в Киеве на Подоле на днях избил велосипедиста до потери сознания за замечание о парковке и оставил его в опасности, был задержан повторно в Белой Церкви. Ему сообщили о новом подозрении.

4 октября Подольский райсуд Киева избрал меру пресечения Александру Хилику - водителю Mercedes-Benz, который избил велосипедиста до потери сознания. Мужчину взяли под стражу на 30 дней без права на внесение залога.

13 октября Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения водителю Mercedes Александру Хилику, которого подозревают в избиении велосипедиста. Ему назначили содержание под стражей на два месяца с возможностью внести 5 млн гривен залога.