Соседи избили военнослужащего и его жену, потому что "мешал звук костылей": полиция открыла производство. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Винниках под Львовом соседи избили военнослужащего и его жену.
Об этом пострадавший сообщил в соцсетях, информацию также подтвердили в полиции Львовщины, передает Цензор.НЕТ.
Внимание! Ненормативная лексика!
По словам потерпевшего, конфликт возник из-за того, что соседям якобы мешал звук костылей, с помощью которых он передвигается.
Мужчина рассказал, что является ветераном полка "Азов" и в 2023 году получил тяжелые ранения ног на Запорожском направлении. Он проходит длительное лечение и готовится к ампутации стопы, поэтому вместе с женой переехал в Винники, чтобы быть ближе к медучреждениям. По его словам, соседи неоднократно жаловались на "шум" - звук костылей, разговоры или перемещение мебели.
По словам военного, на этот раз к их двери пришла соседка с отцом и несовершеннолетним сыном. Во время ссоры они избили супругов, нанося удары на пороге квартиры. Потерпевший заявляет, что его ударили по голове его же палкой, после чего ему наложили четыре шва.
В полиции Львовщины подтвердили факт конфликта. По данным правоохранителей, травмы супругам нанес 61-летний сосед. Следователи открыли два уголовных производства по ч. 1 ст. 125 УК Украины (умышленное легкое телесное повреждение).
Треба, щоб вся наволоч боялася косо глянути на ветерана Азова.
Але далі буде "******** зрєнія лішают", "міліція, вбивають".
Далі-наш самий гуманний суд, як мінімум, оштрафує за дрібне ***********.
В результаті цей утирок із неповнолітнім сином будуть жертвами військового свавілля...
Немає гіршої матюкливої баби, тим більше вона ще й ображала, мабуть кацапка.
Я не стверджую, що дід намірився напасти на дружину військового, проте в розпалі суперечки наближатися до опонента - погана ідея.
2) Терапію продовжувати ,доки не здохне
Соплі жує та плачеться один одному...!!!
Ці запоружські п*дари вже мають бути перемножені на 0 та "добровільно" вивезені в запоружжя, для захисту свою домівки та землі...!!!
У цього малолітньому гандона, руки мають бути поломані у трьох місцях та писок відрехтований в усіх з макіяжом, аж до інвалідності...!!!
То може звук милиці не основна причина? Дуже схоже на те, що вони не давали людям спати, тому ті й прийшли поговорити. І, наскільки я зрозумів, вже не вперше.