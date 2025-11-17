РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13179 посетителей онлайн
Новости Фото Избиение военного на реабилитации
16 010 72

Соседи избили военнослужащего и его жену, потому что "мешал звук костылей": полиция открыла производство. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Винниках под Львовом соседи избили военнослужащего и его жену.

Об этом пострадавший сообщил в соцсетях, информацию также подтвердили в полиции Львовщины, передает Цензор.НЕТ.

Внимание! Ненормативная лексика!

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В Винниках соседи избили военнослужащего

По словам потерпевшего, конфликт возник из-за того, что соседям якобы мешал звук костылей, с помощью которых он передвигается.

Мужчина рассказал, что является ветераном полка "Азов" и в 2023 году получил тяжелые ранения ног на Запорожском направлении. Он проходит длительное лечение и готовится к ампутации стопы, поэтому вместе с женой переехал в Винники, чтобы быть ближе к медучреждениям. По его словам, соседи неоднократно жаловались на "шум" - звук костылей, разговоры или перемещение мебели.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Только 1 млрд грн, потраченный на "тысячу Зеленского", мог бы обеспечить по дополнительным 7,5 млн грн на нужды каждой бригады, - военная Микитенко

По словам военного, на этот раз к их двери пришла соседка с отцом и несовершеннолетним сыном. Во время ссоры они избили супругов, нанося удары на пороге квартиры. Потерпевший заявляет, что его ударили по голове его же палкой, после чего ему наложили четыре шва.

В полиции Львовщины подтвердили факт конфликта. По данным правоохранителей, травмы супругам нанес 61-летний сосед. Следователи открыли два уголовных производства по ч. 1 ст. 125 УК Украины (умышленное легкое телесное повреждение).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Зашли и вышли вместе": бойцы 33 ОМБр, которые более четырех месяцев отражали атаки россиян, добрались до стабпункта. ФОТОрепортаж

Автор: 

избиение (9637) военнослужащие (6483) Львовская область (3201) Львовский район (253) Винники (1)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+42
цього виродка виселити ..хай валить до ка...пів..Ти ба псина... ти маєш цілувати руки цьому гкрою-Захиснику... Заховався на Заході, щоб людей вчити як ходити... Обличчя рашистських ждунів..
показать весь комментарий
17.11.2025 11:52 Ответить
+36
Та ну нах! - а те шо він їх захищав - їм не заважало?
показать весь комментарий
17.11.2025 11:50 Ответить
+32
Быдло *********!
показать весь комментарий
17.11.2025 11:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та ну нах! - а те шо він їх захищав - їм не заважало?
показать весь комментарий
17.11.2025 11:50 Ответить
цього виродка виселити ..хай валить до ка...пів..Ти ба псина... ти маєш цілувати руки цьому гкрою-Захиснику... Заховався на Заході, щоб людей вчити як ходити... Обличчя рашистських ждунів..
показать весь комментарий
17.11.2025 11:52 Ответить
Быдло *********!
показать весь комментарий
17.11.2025 11:54 Ответить
Зєлін лохторат.
показать весь комментарий
17.11.2025 11:59 Ответить
Це кацапсяча курва ждун яке захищать країну не хоче а ховається на заході та по великим містам їх як переселенців прийняли виплати житло дають в першу чергу на роботу влаштовують а воно звідки приперлося було безхатьком зеком чи алконавтома тут хвіст розпустило півень зоновський
показать весь комментарий
17.11.2025 12:16 Ответить
Тепер слово за Азовом...

Треба, щоб вся наволоч боялася косо глянути на ветерана Азова.
показать весь комментарий
17.11.2025 11:56 Ответить
Азов воює, а от його ветерани могли б пояснити чутливим громадянам.
Але далі буде "******** зрєнія лішают", "міліція, вбивають".
Далі-наш самий гуманний суд, як мінімум, оштрафує за дрібне ***********.
В результаті цей утирок із неповнолітнім сином будуть жертвами військового свавілля...
показать весь комментарий
17.11.2025 12:04 Ответить
Там незрозрозіміло що насправді відбувалося і з чого і хто почав конфлікт.
показать весь комментарий
17.11.2025 12:11 Ответить
Вона нікого не обзивала - це дід просто шизоїд. В даному контексті "*****" - це вставне слово
показать весь комментарий
17.11.2025 13:31 Ответить
Ніззя, бо потім покажуть як ТЦК било людей.
показать весь комментарий
17.11.2025 12:25 Ответить
Волонтер Іспанія зв'яжіться є пропозиція дякую за захист!
показать весь комментарий
17.11.2025 15:07 Ответить
В Винниках багато переселенців зі виходу, на початку повномасштабної вони там взагалі п'яні дебошир влаштовували, ТРО їздило туди заспокоювати це бидло!!!
показать весь комментарий
17.11.2025 15:29 Ответить
А чому в ТСК до цього непотребу немає питань? Бумаги на повістки не вистачає?
показать весь комментарий
17.11.2025 11:58 Ответить
Скажи ведмедчуку, щоб найняв для вас редакторів. ТСК, це тимчасова слідча комісія. А ведмідь вам завдання ставив, оборонодатність України підривати.
показать весь комментарий
17.11.2025 12:15 Ответить
Мені він нах не потрібен. Бо тільки клоуну не зрозуміло, що це помилка. Мова йде звичайно про ТЦК.
показать весь комментарий
17.11.2025 12:26 Ответить
Все, можеш бігти у касу, за сплату підвищеного тарифу. Таки вдалося словосполучення тцк сунути .
показать весь комментарий
17.11.2025 12:56 Ответить
Я ж ніяк не можу бути з вами в одній черзі тож не переживайте, всі рублі ваші😉
показать весь комментарий
17.11.2025 13:02 Ответить
Пані Наталко, не звертайте уваги на безграмотних екстремістів та авантюристів... Серед нинішніх противників ЕрЗе є і такі чистопородні 73/43%зебіли, яким вже хочеться чогось новенького гуру, Голобородька, але під іншим прізвищем.
показать весь комментарий
17.11.2025 14:33 Ответить
Маячня якась....
показать весь комментарий
17.11.2025 12:08 Ответить
І це біля Львова. Що ж тоді діється на Харківщині чи Одещині?
показать весь комментарий
17.11.2025 12:08 Ответить
Чому ветеран переселився- зрозуміло. А чому приперлись на Львівщину ті сусіди? Чи тепер руський мир на Галичині чекають?
показать весь комментарий
17.11.2025 12:42 Ответить
Дві сторони винні, нехай помиряться і все)
Немає гіршої матюкливої ​​баби, тим більше вона ще й ображала, мабуть кацапка.
показать весь комментарий
17.11.2025 12:14 Ответить
Це нормально. В одній темі про мобілізацію один вільний українець написав мені що проклинає таких як я, що в 22 побігли до військоматів, бо аби не ми, не було б війни і він давно жив би в ;нормальній; країні.
показать весь комментарий
17.11.2025 12:15 Ответить
Я знаю по своєму селі багатьох тааих що розказують якби не скакали на майдані і з росією треба дружить а не з гейропою їх приперлося до біса скуповують хати люди їх пускають жити без платні тільки за комуналки щоб сплачували а всерівно дивляться з коса та своїх синів лятів ховають від тцк і поліції
показать весь комментарий
17.11.2025 12:29 Ответить
На клаві відсутні кнопки розділових знаків?
показать весь комментарий
17.11.2025 13:16 Ответить
Їм в село книжок не завезли 🤭
показать весь комментарий
17.11.2025 13:33 Ответить
Вусатий пішов на зближення - цього було достатньо. Лише дурний би думав, чого саме він на зближення пішов.
Я не стверджую, що дід намірився напасти на дружину військового, проте в розпалі суперечки наближатися до опонента - погана ідея.
показать весь комментарий
17.11.2025 13:28 Ответить
Таких гнід тільки на кол. По іншому вони НІКОЛИ не зрозуміють. Львів, гоніть їх до кацапів.
показать весь комментарий
17.11.2025 12:22 Ответить
Лікування дуже просте:1)- віддубасити тією милицею
2) Терапію продовжувати ,доки не здохне
показать весь комментарий
17.11.2025 12:33 Ответить
Бувають бійки між чоловіками , але бити військового , а ще й пораненого , на милицях це повне дно . Побиття військового прирівняти до державної зради . Нещодавно, три дні тому , в центрі нашого міста , військовий на милицях обперся на підвіконня , плакав , вив від болі , і тер спину . Купа небайдужих підбігла до нього , викликали швидку -- це реакція справжніх українців .
показать весь комментарий
17.11.2025 12:42 Ответить
Навіщо "видерали " для цього є суд .
показать весь комментарий
17.11.2025 13:22 Ответить
Ухилянти піднімають голову. До вечора повинен висіти на смереці.
показать весь комментарий
17.11.2025 13:03 Ответить
Ввдкиздити шомполами усіх учасників конфлікту . Від малого до старого , щоб навчилися себе вести між людьми та поважати один другого
показать весь комментарий
17.11.2025 13:17 Ответить
Взагалі то ветеран і його дружина - теж учасники конфлікту. Їх теж шомполами? (просто уточнюю).
показать весь комментарий
17.11.2025 16:41 Ответить
То шо, звіздюк, ветерана-інваліда теж хочеш киздить?
показать весь комментарий
17.11.2025 20:42 Ответить
я взагалі офігіваю від людей які сьогодні ***********.це ж не вчорашній день - пристрелять нах і кінці в воду.зброї вже гуй зна стіки на руках.
показать весь комментарий
17.11.2025 13:20 Ответить
Засуньте паличку кривднику і проверніть
показать весь комментарий
17.11.2025 13:20 Ответить
А может, ветеранам-инвалидам разрешить иметь в доме автомат и несколько гранат - ну, не костылями же защищаться.
показать весь комментарий
17.11.2025 13:51 Ответить
відчуваю партія "явастуданєпасилал" у ВР точно буде.
показать весь комментарий
17.11.2025 14:18 Ответить
Но ждуны ж только на Бамбасе!
показать весь комментарий
17.11.2025 14:47 Ответить
Хто тебе сюди кликав, кацап ???
показать весь комментарий
17.11.2025 15:36 Ответить
Нахй пройди, кацап.
показать весь комментарий
17.11.2025 20:30 Ответить
це лайно бамбасо-лугандонське засре весь захід УКРАЇНИ де ''Азов''? =на швабру пдра
показать весь комментарий
17.11.2025 15:08 Ответить
Какая разница ) обоє . Причому жінка воїна перша зачепила))) . Я так не сміявся давно))). Просто топ))
показать весь комментарий
17.11.2025 16:18 Ответить
А, що там ВЕТЕРАНСЬКА-спільнота...???!!!
Соплі жує та плачеться один одному...!!!

Ці запоружські п*дари вже мають бути перемножені на 0 та "добровільно" вивезені в запоружжя, для захисту свою домівки та землі...!!!

У цього малолітньому гандона, руки мають бути поломані у трьох місцях та писок відрехтований в усіх з макіяжом, аж до інвалідності...!!!
показать весь комментарий
17.11.2025 16:32 Ответить
То нехай цей вусатий боєць направляється під Запоріжжя, у стрілецький батальйон і там проявить свою хоробрість.
показать весь комментарий
17.11.2025 17:25 Ответить
За його словами, сусіди неодноразово скаржилися на "шум" - звук милиці, розмови чи пересування меблів

То може звук милиці не основна причина? Дуже схоже на те, що вони не давали людям спати, тому ті й прийшли поговорити. І, наскільки я зрозумів, вже не вперше.
показать весь комментарий
17.11.2025 18:32 Ответить
Уявляєте взагалі, що буде з цими ветеранами, коли зайдуть кацапи та мордва. Ці "сусіди" самі їх будуть катувать щоб завоювати довіру у кацапів. Спитайте у Мелітопалі та Бердянську. Всіх ветеранів АТО розривали у дворах такі сусіди.
показать весь комментарий
17.11.2025 22:37 Ответить
Хворе суспільство
показать весь комментарий
17.11.2025 23:52 Ответить
Козел! На виправні роботи ,для ЗСУ!
показать весь комментарий
18.11.2025 01:39 Ответить
В даному контексті "*****" - це вставне слово - так реагують деякі читачі. Дуже вибішує це "вставне слово", бо його вітром надуло з Рашки, а наша молодь копіює рашистів . Мовці того "вставного слова" нічим не відрізняються від гопоти рашистської, хоч що вони казали б. Мовці Винників і Рязані мають однаковий словниковий запас - не бачу між ними різниці: і там, і там клепка відсутня!
показать весь комментарий
08.12.2025 17:51 Ответить
Чорнорота "падруга" військового, схоже, неадкватна. Із відео незрозуміло про що "попереджали" сусіди... Поданий тут коментар якось не узгоджується із звукорядом відео. А у Винники їдуть, бо там спеціалізований госпіталь...
показать весь комментарий
15.12.2025 18:05 Ответить
 
 