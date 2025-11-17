Соседи избили военнослужащего и его жену, потому что "мешал звук костылей": полиция открыла производство. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Винниках под Львовом соседи избили военнослужащего и его жену.

Об этом пострадавший сообщил в соцсетях, информацию также подтвердили в полиции Львовщины, передает Цензор.НЕТ.

Внимание! Ненормативная лексика!

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По словам потерпевшего, конфликт возник из-за того, что соседям якобы мешал звук костылей, с помощью которых он передвигается.

Мужчина рассказал, что является ветераном полка "Азов" и в 2023 году получил тяжелые ранения ног на Запорожском направлении. Он проходит длительное лечение и готовится к ампутации стопы, поэтому вместе с женой переехал в Винники, чтобы быть ближе к медучреждениям. По его словам, соседи неоднократно жаловались на "шум" - звук костылей, разговоры или перемещение мебели.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Только 1 млрд грн, потраченный на "тысячу Зеленского", мог бы обеспечить по дополнительным 7,5 млн грн на нужды каждой бригады, - военная Микитенко

По словам военного, на этот раз к их двери пришла соседка с отцом и несовершеннолетним сыном. Во время ссоры они избили супругов, нанося удары на пороге квартиры. Потерпевший заявляет, что его ударили по голове его же палкой, после чего ему наложили четыре шва.

В полиции Львовщины подтвердили факт конфликта. По данным правоохранителей, травмы супругам нанес 61-летний сосед. Следователи открыли два уголовных производства по ч. 1 ст. 125 УК Украины (умышленное легкое телесное повреждение).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Зашли и вышли вместе": бойцы 33 ОМБр, которые более четырех месяцев отражали атаки россиян, добрались до стабпункта. ФОТОрепортаж