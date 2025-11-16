"Зашли и вышли вместе": бойцы 33 ОМБр, которые более четырех месяцев отражали атаки россиян, добрались до стабпункта. ФОТОРЕПОРТАЖ

На стабилизационном пункте 33 отдельной механизированной бригады встретили двух военнослужащих, которые более четырех месяцев отражали атаки российских оккупантов. Бойцы находились вместе на позиции с момента, как туда зашли.

Об этом в соцсети Facebook сообщила 33 ОМБр, информирует Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Военные четыре месяца отражали атаки врага

"Зашли и вышли вместе. На стабилизационном пункте бригады после нескольких попыток эвакуации наконец встретили наших побратимов - бойцов механизированного батальона, которые отражали атаки п***ров более 4 месяцев. На счету каждого не менее 20 душ оккупантов. А еще усталость, радость, утешение, а теперь и награда командира части. Также ждут государственные награды, которые честно заслужили наши бойцы - за мужество, проявленное в обороне Государства", - говорится в сообщении.

Далее военных ждут реабилитация, отпуск и долгожданная встреча с родными.

Фото: фб-страница 33 ОМБр

Фото: фб-страница 33 ОМБр

Фото: фб-страница 33 ОМБр

Фото: фб-страница 33 ОМБр

Фото: фб-страница 33 ОМБр

Фото: фб-страница 33 ОМБр

Фото: фб-страница 33 ОМБр

Напомним, ранее сообщалось, что воины Александр Тишаев и Александр Аликсеенко 165 суток непрерывно удерживали позиции на линии боевого столкновения.

Впоследствии президент Владимир Зеленский подписал указы о награждении "Крестом боевых заслуг" воинов ТРО Александра Аликсеенко и Александра Тишаева, которые в течение 165 суток непрерывно удерживали позиции на передовой.

Читайте также: Зеленский наградил военных, которые эвакуировали раненого бойца с помощью НРК