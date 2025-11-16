РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12396 посетителей онлайн
Новости Фото
8 284 23

"Зашли и вышли вместе": бойцы 33 ОМБр, которые более четырех месяцев отражали атаки россиян, добрались до стабпункта. ФОТОРЕПОРТАЖ

На стабилизационном пункте 33 отдельной механизированной бригады встретили двух военнослужащих, которые более четырех месяцев отражали атаки российских оккупантов. Бойцы находились вместе на позиции с момента, как туда зашли.

Об этом в соцсети Facebook сообщила 33 ОМБр, информирует Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Военные четыре месяца отражали атаки врага

"Зашли и вышли вместе. На стабилизационном пункте бригады после нескольких попыток эвакуации наконец встретили наших побратимов - бойцов механизированного батальона, которые отражали атаки п***ров более 4 месяцев. На счету каждого не менее 20 душ оккупантов. А еще усталость, радость, утешение, а теперь и награда командира части. Также ждут государственные награды, которые честно заслужили наши бойцы - за мужество, проявленное в обороне Государства", - говорится в сообщении.

Далее военных ждут реабилитация, отпуск и долгожданная встреча с родными.

Бойцы 33 ОМБр, которые отражали атаки россиян, добрались до стабпункта
Фото: фб-страница 33 ОМБр
Бойцы 33 ОМБр, которые отражали атаки россиян, добрались до стабпункта
Фото: фб-страница 33 ОМБр
Бойцы 33 ОМБр, которые отражали атаки россиян, добрались до стабпункта
Фото: фб-страница 33 ОМБр
Бойцы 33 ОМБр, которые отражали атаки россиян, добрались до стабпункта
Фото: фб-страница 33 ОМБр
Бойцы 33 ОМБр, которые отражали атаки россиян, добрались до стабпункта
Фото: фб-страница 33 ОМБр
Бойцы 33 ОМБр, которые отражали атаки россиян, добрались до стабпункта
Фото: фб-страница 33 ОМБр
Бойцы 33 ОМБр, которые отражали атаки россиян, добрались до стабпункта
Фото: фб-страница 33 ОМБр

Читайте также: Зеленский наградил военных, которые эвакуировали раненого бойца с помощью НРК

Автор: 

эвакуация (2287) военнослужащие (6482)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+26
Сиджу, дивлюсь і плачу. Як же я ненавиджу кремлівську і зелену мерзоту.
показать весь комментарий
16.11.2025 00:38 Ответить
+18
Слава Героїчним Силам Оборони України! Люта смерть московитським виродкам!
❤️🖤💙💛
показать весь комментарий
16.11.2025 00:34 Ответить
+17
героїзм одних - це некомпетентність, довбоїбізм, зрада інших
показать весь комментарий
16.11.2025 01:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Про "дезертирів" пише чувак з Канади. Угу. Чого не тут?
показать весь комментарий
16.11.2025 00:49 Ответить
"якби я тоді був президентом...."

близкість до трампіської Америки погано впливає на уми канадійців, деяких, які здриснули з Вкраїни.

.
показать весь комментарий
16.11.2025 01:04 Ответить
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!!
А зеленський з шифірами, КабМіндічами,галущенками, гройсманами, умеровим, даниловим, та іншими його зелупнями з падлюк95, з 2019 року, системно допомагають ******, знищувати Україну!!
Вагнерівці з беркутньою і портновськими, можуть це засвідчити!!
Західні Партнери, знають про діяння зелупнів, ще з 2014 року, набагато більше!!
показать весь комментарий
16.11.2025 01:59 Ответить
Слава Героїчним Силам Оборони України! Люта смерть московитським виродкам!
❤️🖤💙💛
показать весь комментарий
16.11.2025 00:34 Ответить
І зеленим блазням
показать весь комментарий
16.11.2025 05:39 Ответить
Сиджу, дивлюсь і плачу. Як же я ненавиджу кремлівську і зелену мерзоту.
показать весь комментарий
16.11.2025 00:38 Ответить
Та які ж срусічі ,мудачьо кровожадне ,а ні розуму а ні совісті ,грабувати ,гвалтувати оце і ваше все ...одним словом півні ряжені ...бачили ми як ви один одного з голими дупами ,дівками робити у своїх окопах , підар* сня ...
показать весь комментарий
16.11.2025 01:05 Ответить
Ти откуда здесь взялось, срань кацапская ?
показать весь комментарий
16.11.2025 01:08 Ответить
це жде тебе, твоїх рідних і твоїх дітей
показать весь комментарий
16.11.2025 01:31 Ответить
Де ти дніще інтернет зловило ?
показать весь комментарий
16.11.2025 01:04 Ответить
героїзм одних - це некомпетентність, довбоїбізм, зрада інших
показать весь комментарий
16.11.2025 01:29 Ответить
от, хоч хто з вас уявляє, про що історія?
особисто я не уявляю, всю глибину цієї сраки!
мій родич, хлопцю 26 років, майже сто діб був у такій *****!!!!
два 300, два на щиті, два невідомо де.....
тільки вийшов, але інші, таки ж змінили. молоді хлопці!
звісно він за свою родину, за мене, за маму, за брата там!
але ж ****, гундоса зе!мразота, живіть довго, але в злиднях, та болі від важких хвороб!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
16.11.2025 09:06 Ответить
показать весь комментарий
16.11.2025 12:48 Ответить
Чого це одоробло тут по IP швендяе.
показать весь комментарий
16.11.2025 13:09 Ответить
 
 