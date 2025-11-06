Зеленский наградил военных, эвакуировавших раненого бойца с помощью НРК
Президент Украины Владимир Зеленский наградил государственными наградами военнослужащих 1-го отдельного медицинского батальона, которые провели уникальную эвакуацию тяжелораненых с помощью наземного роботизированного комплекса.
Об этом глава государства сказал во время обращения 6 ноября, информирует Цензор.НЕТ.
Детали эвакуации
Военнослужащий провел 33 дня после тяжелого ранения в населенном пункте, временно находящемся под контролем врага. Его удалось эвакуировать в результате операции под названием "ГВЕР" с использованием наземного роботизированного комплекса (НРК).
"Военные провели фактически уникальную операцию по спасению раненого – с помощью наземного комплекса. Было шесть неудачных попыток эвакуации и очень плотный огонь россиян, но все же седьмая попытка сработала, этот наш наземный дрон помог, и сейчас раненый боец проходит уже лечение, реабилитацию. Его жизнь сохранена", - сказал Зеленский.
Операция длилась почти шесть часов. На пути к раненому НРК подвергся поражению противопехотной миной, но смог продолжить движение на поврежденном колесе.
На обратном пути в наземный дрон попал сброс с вражеского БПЛА, но воин не пострадал благодаря бронированной капсуле. Всего НРК преодолел расстояние в 64 км (из них 37 км – с поврежденным колесом).
Награждение военных
За проведение этой операции президент Украины наградил медалью "За военную службу Украине":
- лейтенанта Александра Дзюбу;
- младшего сержанта Даниила Кутняка;
- младшего сержанта Никиту Нестерчука;
- капитана Геннадия Новикова;
- младшего сержанта Ярослава Плехова;
- солдата Кирилла Серикова;
- младшего сержанта Юрия Трунякова.
Медалью "Захиснику Вітчизни" президент наградил майора медицинской службы Асана Чарухова.
Медалью "За врятоване життя":
- солдата Вадима Каплуна;
- старшего солдата Алексея Наумова;
- младшего сержанта Антина Рощина;
- старшего солдата Сергея Юлдашева.
Видео с эвакуацией смотрите на Цензор.НЕТ.
Як тільки зелупень, всуне своє рило та єрмака, у справи Сил Оборони, так і відбувається смерть Українців і втрати територій!!!