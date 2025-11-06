Зеленский наградил военных, эвакуировавших раненого бойца с помощью НРК

Президент Украины Владимир Зеленский наградил государственными наградами военнослужащих 1-го отдельного медицинского батальона, которые провели уникальную эвакуацию тяжелораненых с помощью наземного роботизированного комплекса.

Об этом глава государства сказал во время обращения 6 ноября, информирует Цензор.НЕТ.

Детали эвакуации

Военнослужащий провел 33 дня после тяжелого ранения в населенном пункте, временно находящемся под контролем врага. Его удалось эвакуировать в результате операции под названием "ГВЕР" с использованием наземного роботизированного комплекса (НРК).

"Военные провели фактически уникальную операцию по спасению раненого – с помощью наземного комплекса. Было шесть неудачных попыток эвакуации и очень плотный огонь россиян, но все же седьмая попытка сработала, этот наш наземный дрон помог, и сейчас раненый боец проходит уже лечение, реабилитацию. Его жизнь сохранена", - сказал Зеленский.

Операция длилась почти шесть часов. На пути к раненому НРК подвергся поражению противопехотной миной, но смог продолжить движение на поврежденном колесе.

На обратном пути в наземный дрон попал сброс с вражеского БПЛА, но воин не пострадал благодаря бронированной капсуле. Всего НРК преодолел расстояние в 64 км (из них 37 км – с поврежденным колесом).

Награждение военных

За проведение этой операции президент Украины наградил медалью "За военную службу Украине":

лейтенанта Александра Дзюбу; младшего сержанта Даниила Кутняка; младшего сержанта Никиту Нестерчука; капитана Геннадия Новикова; младшего сержанта Ярослава Плехова; солдата Кирилла Серикова; младшего сержанта Юрия Трунякова.

Медалью "Захиснику Вітчизни" президент наградил майора медицинской службы Асана Чарухова.

Медалью "За врятоване життя":

солдата Вадима Каплуна; старшего солдата Алексея Наумова; младшего сержанта Антина Рощина; старшего солдата Сергея Юлдашева.

