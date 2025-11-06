РУС
Новости Награждение бойцов Нацгвардии
Зеленский наградил военных, эвакуировавших раненого бойца с помощью НРК

История эвакуации с помощью НРК бригады Хартия

Президент Украины Владимир Зеленский наградил государственными наградами военнослужащих 1-го отдельного медицинского батальона, которые провели уникальную эвакуацию тяжелораненых с помощью наземного роботизированного комплекса.

Об этом глава государства сказал во время обращения 6 ноября, информирует Цензор.НЕТ.

Детали эвакуации

Военнослужащий провел 33 дня после тяжелого ранения в населенном пункте, временно находящемся под контролем врага. Его удалось эвакуировать в результате операции под названием "ГВЕР" с использованием наземного роботизированного комплекса (НРК).

"Военные провели фактически уникальную операцию по спасению раненого – с помощью наземного комплекса. Было шесть неудачных попыток эвакуации и очень плотный огонь россиян, но все же седьмая попытка сработала, этот наш наземный дрон помог, и сейчас раненый боец проходит уже лечение, реабилитацию. Его жизнь сохранена", - сказал Зеленский.

Операция длилась почти шесть часов. На пути к раненому НРК подвергся поражению противопехотной миной, но смог продолжить движение на поврежденном колесе.

На обратном пути в наземный дрон попал сброс с вражеского БПЛА, но воин не пострадал благодаря бронированной капсуле. Всего НРК преодолел расстояние в 64 км (из них 37 км – с поврежденным колесом).

Награждение военных

За проведение этой операции президент Украины наградил медалью "За военную службу Украине":

  1. лейтенанта Александра Дзюбу;
  2. младшего сержанта Даниила Кутняка;
  3. младшего сержанта Никиту Нестерчука;
  4. капитана Геннадия Новикова;
  5. младшего сержанта Ярослава Плехова;
  6. солдата Кирилла Серикова;
  7. младшего сержанта Юрия Трунякова.

Медалью "Захиснику Вітчизни" президент наградил майора медицинской службы Асана Чарухова.

Медалью "За врятоване життя":

  1. солдата Вадима Каплуна;
  2. старшего солдата Алексея Наумова;
  3. младшего сержанта Антина Рощина;
  4. старшего солдата Сергея Юлдашева.

Видео с эвакуацией смотрите на Цензор.НЕТ.

Коли нагородять Баканова & Ko ?
06.11.2025 21:50 Ответить
шматком мотузки із зашморгом

06.11.2025 22:21 Ответить
Сержант Журавель, на совісті у зеленського, який брав під ОСОБИСТИЙ похеризм, спасіння Захисника України!!
Як тільки зелупень, всуне своє рило та єрмака, у справи Сил Оборони, так і відбувається смерть Українців і втрати територій!!!
06.11.2025 21:54 Ответить
 
 