Зеленський відзначив нагородами військових, які евакуювали пораненого бійця за допомогою НРК
Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами військовослужбовців 1-го окремого медичного батальйону, які провели унікальну евакуацію важкопораненого за допомогою наземного роботизованого комплексу.
Про це глава держави сказав під час звернення 6 листопада, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі евакуації
Військовослужбовець провів 33 дні після важкого поранення в населеному пункті, що тимчасово перебуває під контролем ворога. Його вдалося евакуювати в результаті операції під назвою "ГВЕР" із використанням наземного роботизованого комплексу (НРК).
"Військові провели фактично унікальну операцію для порятунку пораненого – за допомогою наземного комплексу. Було шість невдалих спроб евакуації й дуже щільний вогонь росіян, але все ж таки сьома спроба спрацювала, цей наш наземний дрон допоміг, і зараз поранений боєць проходить уже лікування, реабілітацію. Його життя збережене", - сказав Зеленський.
Операція тривала майже шість годин. На шляху до пораненого НРК зазнав ураження протипіхотною міною, але зміг продовжити рух на пошкодженому колесі.
На зворотному шляху в наземний дрон влучив скид із ворожого БпЛА, але воїн не постраждав завдяки броньованій капсулі. Всього НРК подолав відстань у 64 км (з них 37 км – із пошкодженим колесом).
Нагородження військових
За проведення цієї операції президент України відзначив медаллю "За військову службу Україні":
- лейтенанта Олександра Дзюбу;
- молодшого сержанта Данила Кутняка;
- молодшого сержанта Микиту Нестерчука;
- капітана Геннадія Новікова;
- молодшого сержанта Ярослава Плєхова;
- солдата Кирила Сєрикова;
- молодшого сержанта Юрія Трунякова.
Медаллю "Захиснику Вітчизни" президент відзначив майора медичної служби Асана Чарухова.
Медаллю "За врятоване життя":
- солдата Вадима Каплуна;
- старшого солдата Олексія Наумова;
- молодшого сержанта Антіна Рощіна;
- старшого солдата Сергія Юлдашева.
Відео з евакуацією дивіться на Цензор.НЕТ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
.
Як тільки зелупень, всуне своє рило та єрмака, у справи Сил Оборони, так і відбувається смерть Українців і втрати територій!!!
.
здається, називається "Пурпурове серце"
і це правильно !
.