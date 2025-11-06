Зеленський відзначив нагородами військових, які евакуювали пораненого бійця за допомогою НРК

Історія евакуації за допомогою НРК бригади Хартія

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами військовослужбовців 1-го окремого медичного батальйону, які провели унікальну евакуацію важкопораненого за допомогою наземного роботизованого комплексу.

Про це глава держави сказав під час звернення 6 листопада, інформує Цензор.НЕТ.

Деталі евакуації

Військовослужбовець провів 33 дні після важкого поранення в населеному пункті, що тимчасово перебуває під контролем ворога. Його вдалося евакуювати в результаті операції під назвою "ГВЕР" із використанням наземного роботизованого комплексу (НРК).

"Військові провели фактично унікальну операцію для порятунку пораненого – за допомогою наземного комплексу. Було шість невдалих спроб евакуації й дуже щільний вогонь росіян, але все ж таки сьома спроба спрацювала, цей наш наземний дрон допоміг, і зараз поранений боєць проходить уже лікування, реабілітацію. Його життя збережене", - сказав Зеленський.

Операція тривала майже шість годин. На шляху до пораненого НРК зазнав ураження протипіхотною міною, але зміг продовжити рух на пошкодженому колесі.

На зворотному шляху в наземний дрон влучив скид із ворожого БпЛА, але воїн не постраждав завдяки броньованій капсулі. Всього НРК подолав відстань у 64 км (з них 37 км – із пошкодженим колесом).

Нагородження військових

За проведення цієї операції президент України відзначив медаллю "За військову службу Україні":

  1. лейтенанта Олександра Дзюбу;
  2. молодшого сержанта Данила Кутняка;
  3. молодшого сержанта Микиту Нестерчука;
  4. капітана Геннадія Новікова;
  5. молодшого сержанта Ярослава Плєхова;
  6. солдата Кирила Сєрикова;
  7. молодшого сержанта Юрія Трунякова.

Медаллю "Захиснику Вітчизни" президент відзначив майора медичної служби Асана Чарухова.

Медаллю "За врятоване життя": 

  1. солдата Вадима Каплуна;
  2. старшого солдата Олексія Наумова;
  3. молодшого сержанта Антіна Рощіна;
  4. старшого солдата Сергія Юлдашева.

Відео з евакуацією дивіться на Цензор.НЕТ.

Топ коментарі
+14
Сержант Журавель, на совісті у зеленського, який брав під ОСОБИСТИЙ похеризм, спасіння Захисника України!!
Як тільки зелупень, всуне своє рило та єрмака, у справи Сил Оборони, так і відбувається смерть Українців і втрати територій!!!
06.11.2025 21:54 Відповісти
+6
Сержант Журавель - це окремий пункт майбутнього судового розгляду в державній зраді

.
06.11.2025 22:25 Відповісти
+5
Я бы ещё самого спасённого раненого воина наградил за то что выжил 33 дня с тяжёлым ранением.
06.11.2025 23:01 Відповісти
Коли нагородять Баканова & Ko ?
06.11.2025 21:50 Відповісти
шматком мотузки із зашморгом

.
06.11.2025 22:21 Відповісти
в США є медаль 🏅 з відзнакою поранення.
здається, називається "Пурпурове серце"
і це правильно !

.
07.11.2025 01:05 Відповісти
 
 