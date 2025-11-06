Зеленський відзначив нагородами військових, які евакуювали пораненого бійця за допомогою НРК

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами військовослужбовців 1-го окремого медичного батальйону, які провели унікальну евакуацію важкопораненого за допомогою наземного роботизованого комплексу.

Про це глава держави сказав під час звернення 6 листопада, інформує Цензор.НЕТ.

Деталі евакуації

Військовослужбовець провів 33 дні після важкого поранення в населеному пункті, що тимчасово перебуває під контролем ворога. Його вдалося евакуювати в результаті операції під назвою "ГВЕР" із використанням наземного роботизованого комплексу (НРК).

"Військові провели фактично унікальну операцію для порятунку пораненого – за допомогою наземного комплексу. Було шість невдалих спроб евакуації й дуже щільний вогонь росіян, але все ж таки сьома спроба спрацювала, цей наш наземний дрон допоміг, і зараз поранений боєць проходить уже лікування, реабілітацію. Його життя збережене", - сказав Зеленський.

Операція тривала майже шість годин. На шляху до пораненого НРК зазнав ураження протипіхотною міною, але зміг продовжити рух на пошкодженому колесі.

На зворотному шляху в наземний дрон влучив скид із ворожого БпЛА, але воїн не постраждав завдяки броньованій капсулі. Всього НРК подолав відстань у 64 км (з них 37 км – із пошкодженим колесом).

Нагородження військових

За проведення цієї операції президент України відзначив медаллю "За військову службу Україні":

лейтенанта Олександра Дзюбу; молодшого сержанта Данила Кутняка; молодшого сержанта Микиту Нестерчука; капітана Геннадія Новікова; молодшого сержанта Ярослава Плєхова; солдата Кирила Сєрикова; молодшого сержанта Юрія Трунякова.

Медаллю "Захиснику Вітчизни" президент відзначив майора медичної служби Асана Чарухова.

Медаллю "За врятоване життя":

солдата Вадима Каплуна; старшого солдата Олексія Наумова; молодшого сержанта Антіна Рощіна; старшого солдата Сергія Юлдашева.

