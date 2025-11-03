Воїнів ТРО Аліксєєнка та Тішаєва, які 165 днів безперервно тримали позиції на передовій, відзначено "Хрестом бойових заслуг"

Президент Володимир Зеленський підписав укази про нагородження "Хрестом бойових заслуг" воїнів ТРО Олександра Аліксєєнка та Олександра Тішаєва, які протягом 165 діб безперервно утримували позиції на передовій.

Із літа минулого року командир стрілецького взводу Тішаєв перебував у зоні бойових дій на Запорізькому напрямку. З того часу керував знищенням ворога та утримував позиції, разом із побратимами вступаючи в бій зі значно більшими силами ворога. Крім того, Олександр Тішаєв знищував ворожі дрони та рятував життя особового складу.

Гранатометник із вересня минулого року перебував у зоні бойових дій на Запорізькому напрямку. Неодноразово відбивав атаки ворожих дронів, використовуючи засоби РЕБ та стрілецьку зброю. Евакуйовував побратимів із бліндажа, куди окупанти спрямували за допомогою FPV-дронів газові боєприпаси. Під щільним вогнем артилерії та атаками безпілотників займав важливі позиції.

Утримання позиції протягом 165 діб

Із травня по жовтень 2025 року воїни утримували позиції на околиці населених пунктів Вербове, Мала Токмачка, Оріхів Запорізької області.

"Доповідали про розвідку переднього краю, проліт дронів, спостерігали за штурмовими групами ворога, здійснювали упереджувальний вогонь, доповідали про переміщення та місце дислокації окупантів.

У складних умовах, під постійними мінометними обстрілами та атаками дронів Олександр Тішаєв забезпечив безперебійне функціонування позиції та підтримував бойовий дух пораненого в одному з бойових зіткнень Олександра Аліксєєнка. Було більш ніж 30 спроб вивести та замінити розрахунок на цій позиції, але безпечно здійснити це не вдавалося.

Останнє бойове зіткнення з окупантами відбулося 20 жовтня, коли ворог штурмував оборонну лінію 22 одиницями броньованої техніки разом із десантом. Українські воїни ліквідували трьох росіян, що намагалися вдертися на їхню позицію, після знищення російського МТ-ЛБ", - йдеться в повідомленні.

28 жовтня Тішаєва та Аліксєєнка вивели з позиції завдяки сприятливим погодним умовам.

Аліксєєнко попри поранення завдяки допомозі побратима зміг пройти до точки евакуації близько 12 км. Наразі захисники перебувають на лікуванні в госпіталі.

Що передувало?

У 138-му окремому батальйоні Сил ТрО повідомили, що воїни Олександр Тішаєв та Олександр Аліксєєнко 165 діб безперервно утримували позиції на лінії бойового зіткнення.

Також вони проводили розвідку, спостерігали за ворогом, укріплювали позиції та встановлювали інженерні загородження.

Увесь цей час бійці перебували під постійними атаками дронів і артилерійськими обстрілами російських військ.

