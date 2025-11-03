УКР
Воїнів ТРО Аліксєєнка та Тішаєва, які 165 днів безперервно тримали позиції на передовій, відзначено "Хрестом бойових заслуг"

165 діб тримали позиції. Нагородження воїнів ТРО Аліксєєнка та Тішаєва

Президент Володимир Зеленський підписав укази про нагородження "Хрестом бойових заслуг" воїнів ТРО Олександра Аліксєєнка та Олександра Тішаєва, які протягом 165 діб безперервно утримували позиції на передовій.

Про це повідомила пресслужба ОП, передає Цензор.НЕТ.

Олександр Тішаєв

Двоє українських військових 165 днів безперервно утримували позиції на лінії фронту
Олександр Тішаєв

Із літа минулого року командир стрілецького взводу Тішаєв перебував у зоні бойових дій на Запорізькому напрямку. З того часу керував знищенням ворога та утримував позиції, разом із побратимами вступаючи в бій зі значно більшими силами ворога. Крім того, Олександр Тішаєв знищував ворожі дрони та рятував життя особового складу.

Олександр Аліксєєнко

Двоє українських військових 165 днів безперервно утримували позиції на лінії фронту
Олександр Аліксєєнко

Гранатометник із вересня минулого року перебував у зоні бойових дій на Запорізькому напрямку. Неодноразово відбивав атаки ворожих дронів, використовуючи засоби РЕБ та стрілецьку зброю. Евакуйовував побратимів із бліндажа, куди окупанти спрямували за допомогою FPV-дронів газові боєприпаси. Під щільним вогнем артилерії та атаками безпілотників займав важливі позиції.

Утримання позиції протягом 165 діб

Із травня по жовтень 2025 року воїни утримували позиції на околиці населених пунктів Вербове, Мала Токмачка, Оріхів Запорізької області.

"Доповідали про розвідку переднього краю, проліт дронів, спостерігали за штурмовими групами ворога, здійснювали упереджувальний вогонь, доповідали про переміщення та місце дислокації окупантів.

У складних умовах, під постійними мінометними обстрілами та атаками дронів Олександр Тішаєв забезпечив безперебійне функціонування позиції та підтримував бойовий дух пораненого в одному з бойових зіткнень Олександра Аліксєєнка. Було більш ніж 30 спроб вивести та замінити розрахунок на цій позиції, але безпечно здійснити це не вдавалося.

Останнє бойове зіткнення з окупантами відбулося 20 жовтня, коли ворог штурмував оборонну лінію 22 одиницями броньованої техніки разом із десантом. Українські воїни ліквідували трьох росіян, що намагалися вдертися на їхню позицію, після знищення російського МТ-ЛБ", - йдеться в повідомленні.

28 жовтня Тішаєва та Аліксєєнка вивели з позиції завдяки сприятливим погодним умовам. 

Аліксєєнко попри поранення завдяки допомозі побратима зміг пройти до точки евакуації близько 12 км. Наразі захисники перебувають на лікуванні в госпіталі.

Що передувало?

У 138-му окремому батальйоні Сил ТрО повідомили, що воїни Олександр Тішаєв та Олександр Аліксєєнко 165 діб безперервно утримували позиції на лінії бойового зіткнення.

Також вони проводили розвідку, спостерігали за ворогом, укріплювали позиції та встановлювали інженерні загородження.

Увесь цей час бійці перебували під постійними атаками дронів і артилерійськими обстрілами російських військ.

+15
Сподіваюся, що ця нагорода цінніша за ті, які мають Татаров і Кошовий з Пікаловим?
показати весь коментар
03.11.2025 14:18 Відповісти
+11
А у лисого Жені тих орденів вже з десяток ! І не треба 165 діб воювати!
А справжнім героям -велика шана! Борони їх Матір Божа!
показати весь коментар
03.11.2025 14:19 Відповісти
+9
Оце мужики! Справжні Герої!
показати весь коментар
03.11.2025 14:20 Відповісти
квартиру родинам !!!
показати весь коментар
03.11.2025 14:24 Відповісти
Добре! Справжні Герої!
показати весь коментар
03.11.2025 14:31 Відповісти
І грамота і все? За такий подвиг мінімум квартиру повинні подарувати!
показати весь коментар
03.11.2025 14:34 Відповісти
Часами дивно спостерігати як кілька бійців когось врятували і їм дають героя України, в цих двох бійців які і рятували інших і провели в двох майже пів року на передовій, Хрестом.... дивно!!! Справжні Кіборги!!! Всіх Благ вам хлопці!!!
показати весь коментар
03.11.2025 14:45 Відповісти
Якщо цивільним дають можливість на шару 3000 км поїздити з "УЗ", то таким бійцям треба видавати безоплатний проїзд на все життя!
Ну, ще б якийсь автосалон міг подарувати авто, оператор мобзв*язку - смартфон, гіпермаркет - плазму....
показати весь коментар
03.11.2025 14:47 Відповісти
А комбату з ротним- Героїв України.
показати весь коментар
03.11.2025 14:52 Відповісти
Могли б і Героїв дати...
показати весь коментар
03.11.2025 14:53 Відповісти
Не дадуть, бо живі.
показати весь коментар
03.11.2025 14:55 Відповісти
Добре, що живі. Героям слава.
показати весь коментар
03.11.2025 14:56 Відповісти
Ну, сподіваюся, хочаб не в курильці, як минулого разу, хрести будуть вручати?
показати весь коментар
03.11.2025 15:22 Відповісти
А тепер порівняйте з отима друзями гниди з польскіх окопів - вони ще у 22 році отримали ордени. Кончена країна котра обрала цей хаос95.
показати весь коментар
03.11.2025 16:11 Відповісти
 
 