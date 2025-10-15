УКР
Новини Допомога Україні від країн Північної Європи
517 3

Підготовка та оснащення українських військовослужбовців: країни Північної Європи започаткували нову ініціативу

навчання зсу

Україна та країни Північної Європи започатковують Скандинавсько-Балтійську ініціативу з підготовки та оснащення українських воїнів.

Про це в соцмережі фейсбук повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Україна та країни Північної Європи започатковують Скандинавсько-Балтійську ініціативу з підготовки та оснащення українських воїнів. На полях 31-го засідання UDCG разом з Міністром оборони Норвегії Торе Сандвіком підписали відповідний Меморандум про взаєморозуміння. Загалом до ініціативи долучаться Україна та дев’ять країн Півночі та Балтії: Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія, Польща та Швеція", - розповів міністр.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За словами Шмигаля, мета цієї угоди - створити спільну структуру підтримки України через підготовку та оснащення українських військових в межах міжнародної операції "Легіо".

Згадана ініціатива передбачає навчання українських військових інструкторами країн-партнерів, оснащення різних українських підрозділів озброєнням в обʼємах, еквівалентних розмірам бригади, підготовка на території Польщі, зміцнення партнерства України з країнами Скандинавії та Балтії у сфері безпеки й оборони.

Дивіться також: Шмигаль назвав головні пріоритети України на засіданні "Рамштайн": Ініціатива PURL, українські дрони та ракети, збільшення дальності ударів. ФОТОрепортаж

Автор: 

навчання (645) військовослужбовці (4971) ЗСУ (8018) Шмигаль Денис (4836)
Історія повторюється через тисячу років: вікінги і русичі об'єднуються проти орди.
15.10.2025 22:44 Відповісти
Шановний не було такого шо ви надрукували в історії - а було те шо вікінги такі самі ординці тіко на човнах . Східну Європу грабували кочівники бо близько Великий Степ - Західну і Північну грабували вікінги бо ті країни мають побережжя .
15.10.2025 23:31 Відповісти
І чомуж можуть навчити інструктора дев'яти країн Півночі та Балтії: Данії, Естонії, Фінляндії, Ісландії (особливо!), Латвії, Литви, Норвегії, Польщі та Швеції українських військових? Як ловити оселедець та балтійський шпрот?
15.10.2025 23:09 Відповісти
 
 