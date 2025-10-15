Підготовка та оснащення українських військовослужбовців: країни Північної Європи започаткували нову ініціативу
Україна та країни Північної Європи започатковують Скандинавсько-Балтійську ініціативу з підготовки та оснащення українських воїнів.
Про це в соцмережі фейсбук повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Україна та країни Північної Європи започатковують Скандинавсько-Балтійську ініціативу з підготовки та оснащення українських воїнів. На полях 31-го засідання UDCG разом з Міністром оборони Норвегії Торе Сандвіком підписали відповідний Меморандум про взаєморозуміння. Загалом до ініціативи долучаться Україна та дев’ять країн Півночі та Балтії: Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія, Польща та Швеція", - розповів міністр.
За словами Шмигаля, мета цієї угоди - створити спільну структуру підтримки України через підготовку та оснащення українських військових в межах міжнародної операції "Легіо".
Згадана ініціатива передбачає навчання українських військових інструкторами країн-партнерів, оснащення різних українських підрозділів озброєнням в обʼємах, еквівалентних розмірам бригади, підготовка на території Польщі, зміцнення партнерства України з країнами Скандинавії та Балтії у сфері безпеки й оборони.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль