Підготовка та оснащення українських військовослужбовців: країни Північної Європи започаткували нову ініціативу

Україна та країни Північної Європи започатковують Скандинавсько-Балтійську ініціативу з підготовки та оснащення українських воїнів.

Про це в соцмережі фейсбук повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Україна та країни Північної Європи започатковують Скандинавсько-Балтійську ініціативу з підготовки та оснащення українських воїнів. На полях 31-го засідання UDCG разом з Міністром оборони Норвегії Торе Сандвіком підписали відповідний Меморандум про взаєморозуміння. Загалом до ініціативи долучаться Україна та дев’ять країн Півночі та Балтії: Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія, Польща та Швеція", - розповів міністр.

За словами Шмигаля, мета цієї угоди - створити спільну структуру підтримки України через підготовку та оснащення українських військових в межах міжнародної операції "Легіо".

Згадана ініціатива передбачає навчання українських військових інструкторами країн-партнерів, оснащення різних українських підрозділів озброєнням в обʼємах, еквівалентних розмірам бригади, підготовка на території Польщі, зміцнення партнерства України з країнами Скандинавії та Балтії у сфері безпеки й оборони.

