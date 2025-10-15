Подготовка и оснащение украинских военнослужащих: страны Северной Европы начали новую инициативу

Украина и страны Северной Европы начинают Скандинавско-Балтийскую инициативу по подготовке и оснащению украинских воинов.

Об этом в соцсети фейсбук сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль, сообщает Цензор.НЕТ.

"Украина и страны Северной Европы начинают Скандинавско-Балтийскую инициативу по подготовке и оснащению украинских воинов. На полях 31-го заседания UDCG вместе с Министром обороны Норвегии Торе Сандвиком подписали соответствующий Меморандум о взаимопонимании. Всего к инициативе присоединятся Украина и девять стран Севера и Балтии: Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Швеция и Эстония ", - рассказал министр.

По словам Шмыгаля, цель этого соглашения - создать совместную структуру поддержки Украины через подготовку и оснащение украинских военных в рамках международной операции "Легио".

Упомянутая инициатива предусматривает обучение украинских военных инструкторами стран-партнеров, оснащение различных украинских подразделений вооружением в объемах, эквивалентных размерам бригады, подготовка на территории Польши, укрепление партнерства Украины со странами Скандинавии и Балтии в сфере безопасности и обороны.

