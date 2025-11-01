Зеленський відзначив воїнів найвищими нагородами та розповів про подвиги загиблих Героїв. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський відзначив найвищими державними нагородами українських воїнів і передав ордени "Золота Зірка" рідним загиблих Героїв.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Кожен захисник України це справді захисник життя. Кожен, хто береже наші позиції на фронті, береже цим і всю Україну. І там, де наші українські позиції дійсно сильні, життя завжди виграє. Я хочу подякувати абсолютно кожному, хто б’ється заради України, дійсно повноцінно виконує бойові завдання, знищує окупанта, захищає своїх побратимів, захищає всіх наших людей. Дякую всім рідним наших героїв за таких синів і доньок", - сказав президент.