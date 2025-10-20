Зеленський вручив державні нагороди розвідникам ДПСУ

Президент України Володимир Зеленський привітав розвідників Державної прикордонної служби з професійним святом і відзначив їх державними нагородами.

"Для мене честь вас сьогодні нагородити, подякувати вам за службу, за участь у бойових діях, за все те, що ви робите для захисту України, наших дітей, нашої територіальної цілісності, суверенітету України", — сказав глава держави.

Зеленський нагородив воїнів "Золотою Зіркою" Героя України, а також орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та "За заслуги" ІІ–ІІІ ступенів.

