Зеленський вручив державні нагороди розвідникам ДПСУ
Президент України Володимир Зеленський привітав розвідників Державної прикордонної служби з професійним святом і відзначив їх державними нагородами.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Для мене честь вас сьогодні нагородити, подякувати вам за службу, за участь у бойових діях, за все те, що ви робите для захисту України, наших дітей, нашої територіальної цілісності, суверенітету України", — сказав глава держави.
Зеленський нагородив воїнів "Золотою Зіркою" Героя України, а також орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та "За заслуги" ІІ–ІІІ ступенів.
у Гнидоти до розвідників менше поваги ніж до трампона ?
то може і ...уєм на піаніно зіграє ?
ні в кого з цих гнид (а вони ж на державних посадах) ..немає ніяких ознак на одягу приналежності до держави Україна
ну от показово .. Трамп - на лацкані державний прапор США ..а що це за мурло без прапора та герба в чорному поряд ?