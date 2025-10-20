УКР
Зеленський вручив державні нагороди розвідникам ДПСУ

Президент нагородив військових

Президент України Володимир Зеленський привітав розвідників Державної прикордонної служби з професійним святом і відзначив їх державними нагородами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Для мене честь вас сьогодні нагородити, подякувати вам за службу, за участь у бойових діях, за все те, що ви робите для захисту України, наших дітей, нашої територіальної цілісності, суверенітету України", — сказав глава держави.

Зеленський нагородив воїнів "Золотою Зіркою" Героя України, а також орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та "За заслуги" ІІ–ІІІ ступенів.

на фоні мусора клименка
20.10.2025 22:00 Відповісти
а чому Гнидота Оманська нагороджує у футболці ?..

у Гнидоти до розвідників менше поваги ніж до трампона ?

то може і ...уєм на піаніно зіграє ?
20.10.2025 22:02 Відповісти
Добре що взагалі привели до тями
20.10.2025 23:33 Відповісти
Героя дали Дейнеці за знищення підрозділу Касьянова
20.10.2025 22:23 Відповісти
хто ці люди в чорному ?..

ні в кого з цих гнид (а вони ж на державних посадах) ..немає ніяких ознак на одягу приналежності до держави Україна

ну от показово .. Трамп - на лацкані державний прапор США ..а що це за мурло без прапора та герба в чорному поряд ?

20.10.2025 22:26 Відповісти
Вы сами ответили на свой вопрос-мурло( там ещё можно разными выражениями описать, но ведь забанят).
20.10.2025 22:39 Відповісти
так і так забанять
20.10.2025 22:40 Відповісти
 
 