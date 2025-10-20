Зеленский вручил государственные награды разведчикам ГПСУ

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил разведчиков Государственной пограничной службы с профессиональным праздником и отметил их государственными наградами.

"Для меня честь вас сегодня наградить, поблагодарить вас за службу, за участие в боевых действиях, за все то, что вы делаете для защиты Украины, наших детей, нашей территориальной целостности, суверенитета Украины", - сказал глава государства.

Зеленский наградил воинов "Золотою Зіркою" Героя Украины, а также орденами Богдана Хмельницкого III степени и "За заслуги" II-III степеней.

