Зеленский вручил государственные награды разведчикам ГПСУ
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил разведчиков Государственной пограничной службы с профессиональным праздником и отметил их государственными наградами.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Для меня честь вас сегодня наградить, поблагодарить вас за службу, за участие в боевых действиях, за все то, что вы делаете для защиты Украины, наших детей, нашей территориальной целостности, суверенитета Украины", - сказал глава государства.
Зеленский наградил воинов "Золотою Зіркою" Героя Украины, а также орденами Богдана Хмельницкого III степени и "За заслуги" II-III степеней.
у Гнидоти до розвідників менше поваги ніж до трампона ?
то може і ...уєм на піаніно зіграє ?
ні в кого з цих гнид (а вони ж на державних посадах) ..немає ніяких ознак на одягу приналежності до держави Україна
ну от показово .. Трамп - на лацкані державний прапор США ..а що це за мурло без прапора та герба в чорному поряд ?