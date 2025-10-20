Зеленский присвоил звание Героя Украины майору Артему Пивню
Президент Владимир Зеленский присвоил звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" майору Артему Пивню.
Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.
В документе указано, что почетное звание присвоено за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за самоотверженное служение украинскому народу.
