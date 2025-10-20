РУС
Новости Присвоение звания Герой Украины
2 099 1

Зеленский присвоил звание Героя Украины майору Артему Пивню

герой,зеленский,украины

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" майору Артему Пивню.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

В документе указано, что почетное звание присвоено за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за самоотверженное служение украинскому народу.

Автор: 

Герой Украины (497) Зеленский Владимир (22321)
Вони всі , наші захисники , Герої . Хай їх Бог береже , та допомогає . Чим більше вб'ють кацапів , тим швидше закінчиться їхнє кончене сво.
