Боевой комбриг тактической авиации Воздушных сил Александр Довгач стал Героем Украины
Указом президента Украины № 707/2025 полковнику Александру Довгачу присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".
Об этом сообщила пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Полковник Александр Довгач - командир 39-й бригады тактической авиации.
Как отмечают в Воздушных силах, с первых дней полномасштабного вторжения бригада под его командованием наносила врагу точные и болезненные удары.
"Он не только командир - он первым идет в бой, берет на себя рискованные задачи и вдохновляет своих подчиненных на смелые и решительные действия", - добавили в командовании.
Напомним, накануне Дня защитников и защитниц Украины президент Владимир Зеленский присвоил ряду защитников звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".
Сердечна щира подяка за захист Нашого Неба!
Вдалого полювання, наснаги, міцного здоров'я та Божого захисту!
Бережіть Наших Соколів
От всего сердца!
Берегите себя...
От каждого из вас так много зависит ...
Соколы вы наши....
Красавчики....