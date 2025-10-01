Боевой комбриг тактической авиации Воздушных сил Александр Довгач стал Героем Украины

Указом президента Украины № 707/2025 полковнику Александру Довгачу присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".

Об этом сообщила пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Полковник Александр Довгач - командир 39-й бригады тактической авиации.

Как отмечают в Воздушных силах, с первых дней полномасштабного вторжения бригада под его командованием наносила врагу точные и болезненные удары.

"Он не только командир - он первым идет в бой, берет на себя рискованные задачи и вдохновляет своих подчиненных на смелые и решительные действия", - добавили в командовании.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский присвоил звание Герой Украины (посмертно) Парубию, Афанасьеву, Чубенко и Вакуленко, - указы

Напомним, накануне Дня защитников и защитниц Украины президент Владимир Зеленский присвоил ряду защитников звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".