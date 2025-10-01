РУС
Новости Присвоение звания Герой Украины
1 592 4

Боевой комбриг тактической авиации Воздушных сил Александр Довгач стал Героем Украины

Полковник Александр Довгач стал Героем Украины

Указом президента Украины № 707/2025 полковнику Александру Довгачу присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".

Об этом сообщила пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Полковник Александр Довгач - командир 39-й бригады тактической авиации.

Как отмечают в Воздушных силах, с первых дней полномасштабного вторжения бригада под его командованием наносила врагу точные и болезненные удары.

"Он не только командир - он первым идет в бой, берет на себя рискованные задачи и вдохновляет своих подчиненных на смелые и решительные действия", - добавили в командовании.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский присвоил звание Герой Украины (посмертно) Парубию, Афанасьеву, Чубенко и Вакуленко, - указы

Напомним, накануне Дня защитников и защитниц Украины президент Владимир Зеленский присвоил ряду защитников звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".

Автор: 

Герой Украины (490) награда (1851) Воздушные силы (2708)
Героям слава!
01.10.2025 15:58 Ответить
Найщиріші вітання!
Сердечна щира подяка за захист Нашого Неба!
Вдалого полювання, наснаги, міцного здоров'я та Божого захисту!
Бережіть Наших Соколів
01.10.2025 15:58 Ответить
01.10.2025 16:09 Ответить
Дякую всем защитникам украинского неба !
От всего сердца!
Берегите себя...
От каждого из вас так много зависит ...
Соколы вы наши....
Красавчики....
01.10.2025 16:10 Ответить
 
 