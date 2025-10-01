Бойовий комбриг тактичної авіації Повітряних сил Олександр Довгач став Героєм України

Указом президента України № 707/2025 полковнику Олександру Довгачу присвоєно звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка".

Про це повідомила пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Полковник Олександр Довгач –– командир 39-ї бригади тактичної авіації.

Як зазначають у Повітряних силах, із перших днів повномасштабного вторгнення бригада під його командуванням завдавала ворогу точних і болючих ударів.

"Він не лише командир – він першим іде у бій, бере на себе найризикованіші завдання та надихає своїх підлеглих на сміливі й рішучі дії", - додали у командуванні.

Нагадаємо, напередодні Дня захисників та захисниць України президент Володимир Зеленський присвоїв ряду захисників звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка".