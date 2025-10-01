Бойовий комбриг тактичної авіації Повітряних сил Олександр Довгач став Героєм України
Указом президента України № 707/2025 полковнику Олександру Довгачу присвоєно звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка".
Про це повідомила пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Полковник Олександр Довгач –– командир 39-ї бригади тактичної авіації.
Як зазначають у Повітряних силах, із перших днів повномасштабного вторгнення бригада під його командуванням завдавала ворогу точних і болючих ударів.
"Він не лише командир – він першим іде у бій, бере на себе найризикованіші завдання та надихає своїх підлеглих на сміливі й рішучі дії", - додали у командуванні.
Нагадаємо, напередодні Дня захисників та захисниць України президент Володимир Зеленський присвоїв ряду захисників звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Сердечна щира подяка за захист Нашого Неба!
Вдалого полювання, наснаги, міцного здоров'я та Божого захисту!
Бережіть Наших Соколів
От всего сердца!
Берегите себя...
От каждого из вас так много зависит ...
Соколы вы наши....
Красавчики....