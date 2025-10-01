УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8937 відвідувачів онлайн
Новини Присвоєння звання Герой України
1 929 4

Бойовий комбриг тактичної авіації Повітряних сил Олександр Довгач став Героєм України

Полковник Олександр Довгач став Героєм України

Указом президента України № 707/2025 полковнику Олександру Довгачу присвоєно звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка".

Про це повідомила пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Полковник Олександр Довгач –– командир 39-ї бригади тактичної авіації.

Як зазначають у Повітряних силах, із перших днів повномасштабного вторгнення бригада під його командуванням завдавала ворогу точних і болючих ударів.

"Він не лише командир – він першим іде у бій, бере на себе найризикованіші завдання та надихає своїх підлеглих на сміливі й рішучі дії", - додали у командуванні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський присвоїв звання Герой України (посмертно) Парубію, Афанасьєву, Чубенку та Вакуленку, - укази

Нагадаємо, напередодні Дня захисників та захисниць України президент Володимир Зеленський присвоїв ряду захисників звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка".

Автор: 

Герой України (348) нагорода (1316) Повітряні сили (3050)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Героям слава!
показати весь коментар
01.10.2025 15:58 Відповісти
Найщиріші вітання!
Сердечна щира подяка за захист Нашого Неба!
Вдалого полювання, наснаги, міцного здоров'я та Божого захисту!
Бережіть Наших Соколів
показати весь коментар
01.10.2025 15:58 Відповісти
показати весь коментар
01.10.2025 16:09 Відповісти
Дякую всем защитникам украинского неба !
От всего сердца!
Берегите себя...
От каждого из вас так много зависит ...
Соколы вы наши....
Красавчики....
показати весь коментар
01.10.2025 16:10 Відповісти
 
 