Зеленський присвоїв звання Героя України майору Артему Півню

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" майору Артему Півню.

Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

У документі зазначано, що почесне звання присвоєне за особисту мужність і героїзм, виявлені в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, а також за самовіддане служіння українському народу.

Також читайте: Бойовий комбриг тактичної авіації Повітряних сил Олександр Довгач став Героєм України

Більше читайте у нашому Telegram-каналі