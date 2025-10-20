Зеленський присвоїв звання Героя України майору Артему Півню
Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" майору Артему Півню.
Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.
У документі зазначано, що почесне звання присвоєне за особисту мужність і героїзм, виявлені в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, а також за самовіддане служіння українському народу.
