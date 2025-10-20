УКР
Зеленський присвоїв звання Героя України майору Артему Півню

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" майору Артему Півню.

Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

У документі зазначано, що почесне звання присвоєне за особисту мужність і героїзм, виявлені в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, а також за самовіддане служіння українському народу.

Герой України (354) Зеленський Володимир (25884)
Вони всі , наші захисники , Герої . Хай їх Бог береже , та допомогає . Чим більше вб'ють кацапів , тим швидше закінчиться їхнє кончене сво.
