Зеленский наградил воинов высшими государственными наградами и рассказал о подвигах погибших Героев. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский наградил украинских воинов высшими государственными наградами и передал ордена "Золота Зірка" родным погибших Героев.

Каждый защитник Украины - это действительно защитник жизни. Каждый, кто защищает наши позиции на фронте, защищает этим и всю Украину. И там, где наши украинские позиции действительно сильны, жизнь всегда побеждает. Я хочу поблагодарить абсолютно каждого, кто сражается за Украину, действительно полноценно выполняет боевые задачи, уничтожает оккупанта, защищает своих побратимов, защищает всех наших людей. Спасибо всем родным наших героев за таких сыновей и дочерей", - сказал президент.

Зеленский призвал помнить каждого и каждую, кто отдал свою жизнь ради того, чтобы Украина сохранилась. Присутствующие почтили минутой молчания память павших героев.

Подвиги Героев Украины

Глава государства передал ордена "Золота Зірка" родным погибших Героев Украины. Высшей награды удостоены:

Старший солдат Алексан Амирджанян . Выполнял боевые задачи в составе штурмовых групп в Донецкой области. В августе 2023 года вместе с побратимами вступил в стрелковый бой со значительно превосходящими силами противника, получил пулевое ранение, но остался прикрывать отход группы. Ценой собственной жизни спас двух побратимов, обеспечив их выход с поля боя.

. В 2023-2024 годах отделение под его командованием установило почти 1,5 тыс. противотанковых мин и почти 300 противопехотных мин в Донецкой области. Благодаря этому уничтожено более 30 единиц тяжелой техники врага и более 230 оккупантов. 10 мая 2023 года группа украинских воинов попала под танковый обстрел, во время которого Армен Ардуханян погиб. Младший сержант Алексей Беликов . С марта 2022 года защищал Украину в Донецкой области. Во время одного из боев был ранен и вернулся на службу еще до окончания лечения. Боевая группа под его руководством взяла в плен 30 оккупантов и еще 12 уничтожила. Также минировал местность и отражал штурмы врага на Бахмутском направлении. 10 июня 2023 года Алексей Беликов скончался в госпитале в результате ранений, полученных во время боя.

. В Харьковской области 5 июня 2022 года экипаж танка под его командованием уничтожил укрепления врага и 20 оккупантов. Однако, подорвавшись на вражеской мине, воины получили ранения. Павел Бобрицкий эвакуировал поврежденный танк и экипаж с поля боя. Впоследствии он вернулся, однако во время маневра, когда прикрывал подразделения пехоты, его танк был поражен вражеским ПТРК, в результате чего Павел Бобрицкий и наводчик погибли. Сержант Петр Каноник , боевой медик. Участник АТО и боев в Донецкой и Луганской областях во время полномасштабного российского вторжения. Оказывал домедицинскую помощь раненым и способствовал их эвакуации с поля боя. В августе 2024 года вблизи Торецка попал в засаду, где погиб от пулевого ранения, прикрывая отход побратимов.

. Более года удерживал позиции вблизи Маньковки в Донецкой области. Из стрелкового оружия и пулемета отражал многочисленные вражеские атаки, уничтожая оккупантов. Только в одном из боев зимой 2024 года ликвидировал 16 оккупантов. Даже несмотря на ранение, продолжал оборонять позицию. Евгений Мазко погиб 24 сентября прошлого года во время ближнего боя с врагом. Полковник Максим Устименко . Защищал Украину еще со времен АТО, освоил четыре типа самолетов и выполнил 31 боевой вылет. Как пилот самолета F-16 уничтожил десятки опорных пунктов врага, расчетов операторов БПЛА, мостов, переправ и техники. 28 июня этого года Максим Устименко отражал очередную комбинированную российскую атаку и сбил 7 воздушных целей. Однако его самолет был поврежден и начал терять высоту. Максим Устименко отвел воздушное судно от села в Киевской области, но не успел катапультироваться.

Также отмечается, что президент лично отметил орденом "Золота Зірка" Героя Украины трех защитников. Среди них:

Солдат Сергей Осипчук . Участвовал в боях на Курщине. Уничтожил более 15 оккупантов. Вступал в прямой стрелковый бой и заставил врага отступить. Несмотря на огнестрельное ранение, отказался покидать позицию и продолжил выполнять боевую задачу. Сергей Осипчук непрерывно оборонял позицию в течение 47 суток.

. Участник многих разведывательных и наступательных операций по захвату вражеских позиций, уничтожению пехоты и бронетехники противника (БМП, "Тигр", БМ-21 "Град") в районе Покровска, Песчаного и Котлино в Донецкой области. Благодаря ему уничтожено около 200 оккупантов и десяток бронемашин. Спасал жизни побратимов: вытаскивал раненых воинов из-под пулеметного огня, из автомобиля, охваченного огнем, с поля боя и выносил их в безопасное место. Старший лейтенант Александр Шпак. Неоднократно участвовал в разведывательных и штурмовых действиях в Донецкой и Сумской областях. Группа под его руководством уничтожила около 200 оккупантов, полтора десятка бронемашин, танк Т-72 и зенитную установку. Рискуя жизнью, во время минометного обстрела вытащил двух воинов, которых засыпало завалами блиндажа.

Кроме того, президент вручил защитникам награду "Хрест бойових заслуг". Награду получили:

Старший солдат Денис Аксьонов . С февраля 2023 года участвует в отражении российской агрессии. В боях на Донбассе и в Курской области уничтожил около 30 оккупантов. Руководил огневыми средствами, оказывал помощь раненым побратимам. В январе в районе Васюковки в Донецкой области с ПТРК "Стугна" ликвидировал МТ-ЛБ и вражескую пехоту.

. С июля 2024 года выполняет боевые задачи на Покровском направлении. В течение апреля 2025 года младший сержант лично уничтожил 15 оккупантов, БМП, вражеский мотоцикл, автомобиль и военный багги вместе с пехотой. Старший сержант Дмитрий Блудчий . В 2023 году удерживал позиции возле Клещиевки для недопущения вражеского окружения, осуществлял штурмовые действия в районе канала Сиверский Донец – Донбасс, уничтожал врагов в ближних боях, разминировал логистические пути. В 2024 году срывал подготовку российских штурмов в Донецкой области.

(НГУ). В прошлом году вблизи Нью-Йорка в Донецкой области получил огнестрельное осколочное ранение глаза в результате разрыва вражеского снаряда. После лечения вернулся в войска, выполнял задачи на Торецком направлении. Этой зимой организовал эвакуацию раненых бойцов смежного подразделения. 16 января в боях лично уничтожил 5 оккупантов. Двенадцать суток вместе с подразделением держал круговую оборону в сложнейших условиях постоянных атак врага. Полковник Валерий Кольцов . Участвовал в обороне Киева и Киевской области, освобождении Черниговщины и Сумщины, Харьковщины, Донецкой области и в боях за Бахмут. В декабре 2022 года получил тяжелое ранение, но через полгода вернулся на фронт. С июня 2023 года подразделение Валерия Кольцова ликвидировало почти 40 оккупантов и ранило еще более 80, уничтожило 9 единиц вражеской техники, российские полевые склады боекомплектов, блиндажи и огневые позиции.

. Выполнял боевые задачи на Курщине и в Донецкой области. Подразделение под командованием Павла Кривоносова проводило штурмовые операции в Донецкой области, ликвидировало и ранило более 70 оккупантов, захватило в плен 22 российских военных и уничтожило 3 единицы вражеской бронетехники. Старший сержант Валерий Салтыков. Разведчик-радист. Освобождал Николаевскую и Херсонскую области от российских захватчиков, впоследствии воевал на Купянском и Лиманском направлениях. Экипажи ударных БПЛА под его командованием постоянно проводят разведку переднего края, поражают технику и живую силу врага. Только в мае- июле этого года в Запорожье они уничтожили 10 автомобилей врага и около 50 солдат.

Президент также наградил защитников орденами Богдана Хмельницкого III степени и орденом "За мужність" III степени.