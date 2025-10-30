УКР
Новини Нагородження відзнаками військових
6 376 42

Воїни ЗСУ Олександр Тішаєв та Олександр Аліксєєнко 165 днів безперервно тримали позиції на передовій. ФОТОрепортаж

Військовослужбовці Сил територіальної оборони –– Олександр Тішаєв та Олександр Аліксєєнко ––165 діб безперервно утримували позиції на лінії бойового зіткнення. Воїнів нагородили державними відзнаками.

Про це повідомили в 138-му окремому батальйоні Сил ТрО, інформує Цензор.НЕТ.

Подвиг військових під постійними обстрілами

Зазначається, що двоє захисників безперервно тримали оборону на лінії зіткнення, проводили розвідку, спостерігали за ворогом, укріплювали позиції та встановлювали інженерні загородження.

Увесь цей час бійці перебували під постійними атаками дронів і артилерійськими обстрілами російських військ.

Військові Тішаєв та Аліксєєнко тримали позиції на фронті 165 діб

Нагородження воїнів Сил ТрО 

Попри виснаження та небезпеку, Тішаєв та Аліксєєнко продовжували виконувати бойові завдання і не втрачали контроль над визначеними рубежами.

За витривалість і стійкість українських захисників нагородили відзнаками президента України та Міністерства оборони. Їх також подали на державні нагороди.

Після тривалого перебування на передовій обидва захисники нині проходять лікування.

Військові Тішаєв та Аліксєєнко тримали позиції на фронті 165 діб

Автор: 

військовослужбовці (5006) тероборона (402) війна в Україні (6770)
Топ коментарі
+41
Дайте їм краще по квартирі, вони це заслужили, а грамоти залиште собі
30.10.2025 20:50 Відповісти
+38
Треба Стефанчука, та інших дармоїдів, які наїли харі за державні кошти відправляти на позиції, щоб посиділи 100+днів, трохи скинули сала, яке наростили за державні кошти.
30.10.2025 20:50 Відповісти
+23
Сподіваюся, командира роти на їхнє місце відправили?
30.10.2025 20:53 Відповісти
Треба Стефанчука, та інших дармоїдів, які наїли харі за державні кошти відправляти на позиції, щоб посиділи 100+днів, трохи скинули сала, яке наростили за державні кошти.
30.10.2025 20:50 Відповісти
В нашій бригаді хлопці більше 200 діб на позиціях
30.10.2025 21:19 Відповісти
ніззя!!! йузік та лисий, парашних снайпєрів сільно абідять!
30.10.2025 23:23 Відповісти
Дайте їм краще по квартирі, вони це заслужили, а грамоти залиште собі
30.10.2025 20:50 Відповісти
квартири отримають інші
30.10.2025 21:38 Відповісти
Да не сумніваюся що квартиру отримає отой мордатий що грамоти вручає
30.10.2025 22:20 Відповісти
Сподіваюся, командира роти на їхнє місце відправили?
30.10.2025 20:53 Відповісти
Тобто 165 днів їм не надавали вогневої підтримки і підкріплення?
30.10.2025 20:53 Відповісти
Геть так не вийде. По забезпеченню, набоях тощо.
30.10.2025 21:41 Відповісти
А у ВРУ, служки з стефанчуками та опозажопними ригоАНАЛАМИ, без «канікул» та та якоїсь роботи «за кордоном», ну просто ніяк не можуть!!! Аж поопухали!!! Вони ж в ТИЛУ!!
І одразу хапаються за регламент ВРУ, як *********** за цитатник Мао ???!!
30.10.2025 20:54 Відповісти
нагородили... суки останні ... біля смітника...
30.10.2025 20:55 Відповісти
Це ганьба, я інших слів не можу підібрати.
Ці два Героя, закрили собою тисячі обісцяних поліціянтів, прокурорів, тилових мордоворотів. Це просто страшно.
30.10.2025 21:09 Відповісти
точно тисячі ? Може десятки тисяч ?
30.10.2025 21:43 Відповісти
Воїнам честь і повага,Але чим займалися командири.
30.10.2025 21:11 Відповісти
По медальці і по грамоті дали ,СУКИ ЗЕлені,щоб ви повиздихали усі!
30.10.2025 21:12 Відповісти
ЩОБ скоріше сконала чи ********* ця ПРоклятуща риготна влада з нещасної України ! Навіть на цьому героїзмі воїнів вони стидобно піаряться !!! ГЕТЬ РИГОМАРОДЕРНЮ ! Слава ВОЇНАМ!
30.10.2025 21:19 Відповісти
а в цей час зеленоморді всі 165 днів мародерили на крові ось таких Героїв, щоб тії гниди шашликами вдавилися назавжди
30.10.2025 22:33 Відповісти
Це справжні Кіборги!!! Молодці хлопці!!! Всіх вам Благ!!!
30.10.2025 21:22 Відповісти
Дайте медальки командирам їхнім і грамоти в їм по квартирі і машині, або відправте кнурів типо стефанчука туди на стільки ж днів хай зібье сало
30.10.2025 21:46 Відповісти
30.10.2025 21:47 Відповісти
хех ... фотосесія у піжамах явно невдала - Вибачте нас хлопці.
30.10.2025 21:48 Відповісти
Вище ніс! Розкіс, перетворився на повидло тільки від одного виду козака в піжамі - позитив! Прикинь, як бздять московити.
30.10.2025 22:10 Відповісти
бійцям грамоти , ордена командирам
30.10.2025 22:03 Відповісти
Муджахіди козацького роду.
30.10.2025 22:05 Відповісти
Отци-командіри про них забули, чи просто списали? Це лютий треш. Навіть якщо руки-ноги-голови цілі, це вже по суті інваліди.
30.10.2025 22:20 Відповісти
Ці ГЕРОЇ не стали ухилянтами, не перевертали автівки ТЦК біля одеського 7-го кілометра, як жирні кацапоязичні борови-вантажники. Вони чесно і відповідально виконували свій військовий обов"язок із захисту Батьківшини. Низький уклін вам, панове. Ви - взірець для усіх чоловіків України, наша гордість і честь нації.
30.10.2025 22:28 Відповісти
Но не для грузчиков -боровов это точно
30.10.2025 22:35 Відповісти
Мужики конечно Титаны!! ..но это же не нормально!((
30.10.2025 22:32 Відповісти
Гідранта з сирком туди на 365 діб за їх прой.би!
30.10.2025 22:50 Відповісти
какой стыд и издевательство над защитниками ... откупились медальками
30.10.2025 22:50 Відповісти
Слава Героям!
30.10.2025 22:55 Відповісти
а скіко там вже років, зєлічка утримує посаду свого шефа - дєрьмака? взагалі, позастроково? на хенералюсімуса зайшов! ))
30.10.2025 23:19 Відповісти
С огнем играют, мордатые, откормленные ( на фотках)"начальники". Не это, так другие с них спросят.
30.10.2025 23:20 Відповісти
Сита і вдоволена пика тилового "нагороджувальника" вражає, а його могутня постать прямо наповнює вірою в перемогу...
31.10.2025 00:24 Відповісти
Геройство одних - пройоб інших
31.10.2025 00:28 Відповісти
Унікальний випадок! Таким воїнам треба не грамоти та значки вручати, а хоча б по мільйону-другому гривень преміальних, щоб інші бачили ціну солдатської праці.
31.10.2025 00:42 Відповісти
 
 