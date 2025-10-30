Воїни ЗСУ Олександр Тішаєв та Олександр Аліксєєнко 165 днів безперервно тримали позиції на передовій. ФОТОрепортаж

Військовослужбовці Сил територіальної оборони –– Олександр Тішаєв та Олександр Аліксєєнко ––165 діб безперервно утримували позиції на лінії бойового зіткнення. Воїнів нагородили державними відзнаками.

Про це повідомили в 138-му окремому батальйоні Сил ТрО, інформує Цензор.НЕТ.

Подвиг військових під постійними обстрілами

Зазначається, що двоє захисників безперервно тримали оборону на лінії зіткнення, проводили розвідку, спостерігали за ворогом, укріплювали позиції та встановлювали інженерні загородження.

Увесь цей час бійці перебували під постійними атаками дронів і артилерійськими обстрілами російських військ.

Нагородження воїнів Сил ТрО

Попри виснаження та небезпеку, Тішаєв та Аліксєєнко продовжували виконувати бойові завдання і не втрачали контроль над визначеними рубежами.

За витривалість і стійкість українських захисників нагородили відзнаками президента України та Міністерства оборони. Їх також подали на державні нагороди.

Після тривалого перебування на передовій обидва захисники нині проходять лікування.

