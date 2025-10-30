Воины ВСУ Александр Тишаев и Александр Аликсеенко 165 дней непрерывно держали позиции на передовой. ФОТОрепортаж
Военнослужащие Сил территориальной обороны – Александр Тишаев и Александр Аликсеенко – 165 суток непрерывно удерживали позиции на линии боевого столкновения. Воины были награждены государственными наградами.
Об этом сообщили в 138-м отдельном батальоне Сил ТрО, информирует Цензор.НЕТ.
Подвиг военных под постоянными обстрелами
Отмечается, что двое защитников непрерывно держали оборону на линии соприкосновения, проводили разведку, наблюдали за врагом, укрепляли позиции и устанавливали инженерные заграждения.
Все это время бойцы находились под постоянными атаками дронов и артиллерийскими обстрелами российских войск.
Награждение воинов Сил ТрО
Несмотря на истощение и опасность, Тишаев и Алексеенко продолжали выполнять боевые задачи и не теряли контроль над определенными рубежами.
За выносливость и стойкость украинских защитников наградили знаками отличия президента Украины и Министерства обороны. Их также представили на государственные награды.
После длительного пребывания на передовой оба защитника сейчас проходят лечение.
І одразу хапаються за регламент ВРУ, як *********** за цитатник Мао ???!!
Ці два Героя, закрили собою тисячі обісцяних поліціянтів, прокурорів, тилових мордоворотів. Це просто страшно.