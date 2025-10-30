РУС
Награждение бойцов Нацгвардии
Воины ВСУ Александр Тишаев и Александр Аликсеенко 165 дней непрерывно держали позиции на передовой. ФОТОрепортаж

Военнослужащие Сил территориальной обороны – Александр Тишаев и Александр Аликсеенко – 165 суток непрерывно удерживали позиции на линии боевого столкновения. Воины были награждены государственными наградами.

Об этом сообщили в 138-м отдельном батальоне Сил ТрО, информирует Цензор.НЕТ.

Подвиг военных под постоянными обстрелами

Отмечается, что двое защитников непрерывно держали оборону на линии соприкосновения, проводили разведку, наблюдали за врагом, укрепляли позиции и устанавливали инженерные заграждения.

Все это время бойцы находились под постоянными атаками дронов и артиллерийскими обстрелами российских войск.

Военные Тишаев и Алексеенко держали позиции на фронте 165 суток

Награждение воинов Сил ТрО

Несмотря на истощение и опасность, Тишаев и Алексеенко продолжали выполнять боевые задачи и не теряли контроль над определенными рубежами.

За выносливость и стойкость украинских защитников наградили знаками отличия президента Украины и Министерства обороны. Их также представили на государственные награды.

После длительного пребывания на передовой оба защитника сейчас проходят лечение.

военнослужащие (6361) тероборона (355) война в Украине (6716)
Топ комментарии
+23
Дайте їм краще по квартирі, вони це заслужили, а грамоти залиште собі
показать весь комментарий
30.10.2025 20:50 Ответить
+21
Треба Стефанчука, та інших дармоїдів, які наїли харі за державні кошти відправляти на позиції, щоб посиділи 100+днів, трохи скинули сала, яке наростили за державні кошти.
показать весь комментарий
30.10.2025 20:50 Ответить
+14
Сподіваюся, командира роти на їхнє місце відправили?
показать весь комментарий
30.10.2025 20:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Треба Стефанчука, та інших дармоїдів, які наїли харі за державні кошти відправляти на позиції, щоб посиділи 100+днів, трохи скинули сала, яке наростили за державні кошти.
показать весь комментарий
30.10.2025 20:50 Ответить
В нашій бригаді хлопці більше 200 діб на позиціях
показать весь комментарий
30.10.2025 21:19 Ответить
Дайте їм краще по квартирі, вони це заслужили, а грамоти залиште собі
показать весь комментарий
30.10.2025 20:50 Ответить
квартири отримають інші
показать весь комментарий
30.10.2025 21:38 Ответить
Да не сумніваюся що квартиру отримає отой мордатий що грамоти вручає
показать весь комментарий
30.10.2025 22:20 Ответить
Сподіваюся, командира роти на їхнє місце відправили?
показать весь комментарий
30.10.2025 20:53 Ответить
Тобто 165 днів їм не надавали вогневої підтримки і підкріплення?
показать весь комментарий
30.10.2025 20:53 Ответить
Геть так не вийде. По забезпеченню, набоях тощо.
показать весь комментарий
30.10.2025 21:41 Ответить
А у ВРУ, служки з стефанчуками та опозажопними ригоАНАЛАМИ, без «канікул» та та якоїсь роботи «за кордоном», ну просто ніяк не можуть!!! Аж поопухали!!! Вони ж в ТИЛУ!!
І одразу хапаються за регламент ВРУ, як *********** за цитатник Мао ???!!
показать весь комментарий
30.10.2025 20:54 Ответить
нагородили... суки останні ... біля смітника...
показать весь комментарий
30.10.2025 20:55 Ответить
Це ганьба, я інших слів не можу підібрати.
Ці два Героя, закрили собою тисячі обісцяних поліціянтів, прокурорів, тилових мордоворотів. Це просто страшно.
показать весь комментарий
30.10.2025 21:09 Ответить
точно тисячі ? Може десятки тисяч ?
показать весь комментарий
30.10.2025 21:43 Ответить
Воїнам честь і повага,Але чим займалися командири.
показать весь комментарий
30.10.2025 21:11 Ответить
По медальці і по грамоті дали ,СУКИ ЗЕлені,щоб ви повиздихали усі!
показать весь комментарий
30.10.2025 21:12 Ответить
ЩОБ скоріше сконала чи ********* ця ПРоклятуща риготна влада з нещасної України ! Навіть на цьому героїзмі воїнів вони стидобно піаряться !!! ГЕТЬ РИГОМАРОДЕРНЮ ! Слава ВОЇНАМ!
показать весь комментарий
30.10.2025 21:19 Ответить
Це справжні Кіборги!!! Молодці хлопці!!! Всіх вам Благ!!!
показать весь комментарий
30.10.2025 21:22 Ответить
Дайте медальки командирам їхнім і грамоти в їм по квартирі і машині, або відправте кнурів типо стефанчука туди на стільки ж днів хай зібье сало
показать весь комментарий
30.10.2025 21:46 Ответить
показать весь комментарий
30.10.2025 21:47 Ответить
хех ... фотосесія у піжамах явно невдала - Вибачте нас хлопці.
показать весь комментарий
30.10.2025 21:48 Ответить
Вище ніс! Розкіс, перетворився на повидло тільки від одного виду козака в піжамі - позитив! Прикинь, як бздять московити.
показать весь комментарий
30.10.2025 22:10 Ответить
бійцям грамоти , ордена командирам
показать весь комментарий
30.10.2025 22:03 Ответить
Муджахіди козацького роду.
показать весь комментарий
30.10.2025 22:05 Ответить
Отци-командіри про них забули, чи просто списали? Це лютий треш. Навіть якщо руки-ноги-голови цілі, це вже по суті інваліди.
показать весь комментарий
30.10.2025 22:20 Ответить
 
 