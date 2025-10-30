Воины ВСУ Александр Тишаев и Александр Аликсеенко 165 дней непрерывно держали позиции на передовой. ФОТОрепортаж

Военнослужащие Сил территориальной обороны – Александр Тишаев и Александр Аликсеенко – 165 суток непрерывно удерживали позиции на линии боевого столкновения. Воины были награждены государственными наградами.

Подвиг военных под постоянными обстрелами

Отмечается, что двое защитников непрерывно держали оборону на линии соприкосновения, проводили разведку, наблюдали за врагом, укрепляли позиции и устанавливали инженерные заграждения.

Все это время бойцы находились под постоянными атаками дронов и артиллерийскими обстрелами российских войск.

Награждение воинов Сил ТрО

Несмотря на истощение и опасность, Тишаев и Алексеенко продолжали выполнять боевые задачи и не теряли контроль над определенными рубежами.

За выносливость и стойкость украинских защитников наградили знаками отличия президента Украины и Министерства обороны. Их также представили на государственные награды.

После длительного пребывания на передовой оба защитника сейчас проходят лечение.

