Позиция "Батя". 42 суток в окружении - Любомир Микало, 103-я отдельная бригада ТРО. ВИДЕО

В подвале, с двумя мертвыми телами, в окружении врага. В таких условиях группа "Бати" вела бой 42 суток и убила более 30 российских военных.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на канал "Бутусов плюс", военнослужащий 103-й отдельной бригады ТрО Любомир Микало, позывной "Батя" в армии с первых дней полномасштабного вторжения. Был в Донецкой, Луганской, Харьковской и Сумской областях. Полтора года воевал вместе с сыном - в одном блиндаже.

В конце мая 2025 года группа "Бати" должна была выдвинуться в село Алексеевка на Сумщине. Как потом выяснилось, их позиция была в окружении россиян. Военные закрепились в подвале и в течение 42 суток охотились на врага. Но и сами понесли потери. Командование подготовило документы, чтобы представить бойцов к награждению званием Героя Украины.

Честь і повага групі "Баті"! Нагорода заслужена!💯
