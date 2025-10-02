Герой Украины, комбат батальона "Донбасс" Николай Шевчук: "У нас много людей, которые повлияли на ход войны своими поступками и новациями". ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский вручил "Золотую Звезду" Героя Украины командиру батальона специального назначения "Донбасс" Николаю "Скифу" Шевчуку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на странице подразделения опубликована видеозапись, в которой Шевчук рассказывает о своих бойцах и боевой работе бойцов батальона.

"У нас очень много людей, которые повлияли на ход этой войны своими поступками и своими новациями в правилах ведения войны. Мы применяем много нового. Прежде всего, это опять же люди, назначение на должности, руководящих должностей, как в штабе, так и командиров рот, выходцев из пехоты, которые с самого начала этого полномасштабного вторжения были на передовой и знают все тонкости, все проблемы современной войны. То есть никому ничего не надо объяснять, каждый командир на своем уровне прошел от А до Я и, в принципе, я думаю, именно этим достигается такое братство, что не обязательно выполнить какой-то приказ, возможно, не страх в исполнении, а убеждение в том, чтобы не подвести своих собратьев или своих командиров. Я думаю, в этом есть основа такого военного братства, которое существует в батальоне Донбасс", - рассказывает Шевчук о своем подразделении.

Больше читайте в нашем Телеграмм-канале!

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Боевой комбриг тактической авиации Воздушных сил Александр Довгач стал Героем Украины