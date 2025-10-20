Позиція "Батя". 42 доби в оточенні - Любомир Мікало, 103-я окрема бригада ТРО. ВIДЕО

У підвалі, з двома мертвими тілами, в оточенні ворога. У таких умовах група "Баті" вела бій 42 доби і вбила понад 30 російських військових.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на канал "Бутусов плюс", військовослужбовець 103-ої окремої бригади ТрО Любомир Мікало, позивний "Батя" у війську з перших днів повномасштабного вторгнення. Був на Донеччині, Луганщині, Харківщині і Сумщині. Півтора року воював разом із сином - в одному бліндажі.

Наприкінці травня 2025 року група "Баті" отравдання висунутися в село Олексіївка на Сумщині. Як потім зʼясувалося, їхня позиція була в оточенні росіян. Військові закріпилися в підвалі і протягом 42 діб полювали на ворога. Але й самі зазнали втрат. Командування підготувало документи, щоб представити бійців до нагородження званням Героя України.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Перший дзвінок був мамі, але виявилось, що її вже нема" - Дмитро Турківський, 36 бригада. ВIДЕО