Новини Обстріли Сумщини
95 0

Росіяни здійснили 58 обстрілів по 26 населених пунктах Сумщини

Наслідки російських обстрілів у Сумській області

Протягом доби, з ранку 19 до ранку 20 жовтня, російські війська здійснили 58 обстрілів по 26 населених пунктах у 11 громадах Сумської області.

Найбільше ударів зафіксовано в Сумському та Шосткинському районах, повідомляє Цензор.НЕТ.

Куди бив ворог?

Під вогнем перебували громади: Миропільська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Глухівська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська, Великописарівська, Боромлянська та Новослобідська.

Чим били окупанти?

Ворог застосовував різні види озброєння:

  • 5 ударів керованими авіаційними бомбами (КАБ);
  • понад 10 скидань ВОГ з БпЛА;
  • 10 ударів з РСЗВ;
  • атаки FPV-дронами.

У Боромлянській громаді внаслідок нічного обстрілу 19 жовтня пошкоджено приватний будинок. Серед мирних жителів постраждалих немає.

