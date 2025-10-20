Росіяни здійснили 58 обстрілів по 26 населених пунктах Сумщини
Протягом доби, з ранку 19 до ранку 20 жовтня, російські війська здійснили 58 обстрілів по 26 населених пунктах у 11 громадах Сумської області.
Найбільше ударів зафіксовано в Сумському та Шосткинському районах, повідомляє Цензор.НЕТ.
Куди бив ворог?
Під вогнем перебували громади: Миропільська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Глухівська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська, Великописарівська, Боромлянська та Новослобідська.
Чим били окупанти?
Ворог застосовував різні види озброєння:
- 5 ударів керованими авіаційними бомбами (КАБ);
- понад 10 скидань ВОГ з БпЛА;
- 10 ударів з РСЗВ;
- атаки FPV-дронами.
У Боромлянській громаді внаслідок нічного обстрілу 19 жовтня пошкоджено приватний будинок. Серед мирних жителів постраждалих немає.
