Ворог пошкодив залізничну інфраструктуру на Сумщині, низка потягів слідують з затримками

Через обстріл пошкоджена залізнична інфраструктура на Сумському напрямку, через що деякі потяги слідують із затримками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в АТ "Укрзалізниця".

Зокрема:

  • Поїзд №46 Ужгород – Харків та поїзд №113 Харків-Львів відправилися зі станції Плиски із затримкою понад 1 годину через заміну локомотива.

  • У регіональному сполученні поїзд №895 Конотоп-Фастів-1 курсує з резервним тепловозом і прибуде на кінцеву станцію орієнтовно з затримкою 1 година 20 хвилин.

  • Приміський поїзд №6452 Ніжин – Конотоп затримується наразі на 2 години.

"Укрзалізниця" перепрошує за незручності та просить пасажирів стежити за офіційними повідомленнями про рух поїздів",  - зазначили у компанії.

