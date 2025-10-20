608 0
Ворог пошкодив залізничну інфраструктуру на Сумщині, низка потягів слідують з затримками
Через обстріл пошкоджена залізнична інфраструктура на Сумському напрямку, через що деякі потяги слідують із затримками.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в АТ "Укрзалізниця".
Зокрема:
-
Поїзд №46 Ужгород – Харків та поїзд №113 Харків-Львів відправилися зі станції Плиски із затримкою понад 1 годину через заміну локомотива.
-
У регіональному сполученні поїзд №895 Конотоп-Фастів-1 курсує з резервним тепловозом і прибуде на кінцеву станцію орієнтовно з затримкою 1 година 20 хвилин.
-
Приміський поїзд №6452 Ніжин – Конотоп затримується наразі на 2 години.
"Укрзалізниця" перепрошує за незручності та просить пасажирів стежити за офіційними повідомленнями про рух поїздів", - зазначили у компанії.
