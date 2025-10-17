Окупанти вдарили по залізниці у Чернігові, постраждав машиніст. ФОТО
Зранку 17 жовтня російські військові атакували безпілотником залізницю у Чернігові, пошкоджено рухомий склад залізниці, поранено машиніста.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі Чернігівської області.
За даними слідства, інцидент стався близько 9:45. У результаті атаки машиніст локомотива дістав осколкові поранення, а рухомий склад зазнав пошкоджень.
Топ коментарі
Slava Holt
17.10.2025 14:14
Oleksandr Valovyi
17.10.2025 14:16
Нагнибіда Ципердюк
17.10.2025 14:26
Коли "хохли" - ахаха тупьіє!
Головне - не переплутати. Бо буває.
Це МПТ4 - мотовоз вантажно-транспортний - радянський двовісний локомотив із двигуном внутрішнього згоряння.