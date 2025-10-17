Окупанти вдарили по залізниці у Чернігові, постраждав машиніст. ФОТО

Зранку 17 жовтня російські військові атакували безпілотником залізницю у Чернігові, пошкоджено рухомий склад залізниці, поранено машиніста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі Чернігівської області.

За даними слідства, інцидент стався близько 9:45. У результаті атаки машиніст локомотива дістав осколкові поранення, а рухомий склад зазнав пошкоджень.

