Окупанти вдарили по залізниці у Чернігові, постраждав машиніст. ФОТО

Зранку 17 жовтня російські військові атакували безпілотником залізницю у Чернігові, пошкоджено рухомий склад залізниці, поранено машиніста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі Чернігівської області.

За даними слідства, інцидент стався близько 9:45. У результаті атаки машиніст локомотива дістав осколкові поранення, а рухомий склад зазнав пошкоджень.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ атакувала безпілотниками Чернігів: пошкоджено житлові будинки. ФОТОрепортаж

У Чернігові росіяни вдарили по залізниці БПЛА
У Чернігові росіяни вдарили по залізниці БПЛА

+3
А чого в орлі ще працює під@рська залізниця чи у воронежі?
17.10.2025 14:14 Відповісти
+1
Трамп з вітькофим та ДержДепом, глибоко схвильовані, злочинами ****** проти України та убивством Українців?????
17.10.2025 14:16 Відповісти
+1
І до чого тут русня?
17.10.2025 14:26 Відповісти
Це що, бронепоїзд?
17.10.2025 14:09 Відповісти
Коли русня робить - молодці.
Коли "хохли" - ахаха тупьіє!
Головне - не переплутати. Бо буває.
17.10.2025 14:14 Відповісти
І до чого тут русня?
17.10.2025 14:26 Відповісти
У них є бронепоїзди.
17.10.2025 14:29 Відповісти
Ти не зрозумів сарказму.
Це МПТ4 - мотовоз вантажно-транспортний - радянський двовісний локомотив із двигуном внутрішнього згоряння.
17.10.2025 14:35 Відповісти
Тоді чого про бронепоїзд саркастично питали вище?
17.10.2025 14:37 Відповісти
Хотів уточнити назву цього радянського раритету.
17.10.2025 14:41 Відповісти
Судячи з результату, цілком можна було обійтись без коментарів на Цензорі.
17.10.2025 14:42 Відповісти
А чого в орлі ще працює під@рська залізниця чи у воронежі?
17.10.2025 14:14 Відповісти
Трамп з вітькофим та ДержДепом, глибоко схвильовані, злочинами ****** проти України та убивством Українців?????
17.10.2025 14:16 Відповісти
 
 