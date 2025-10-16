1 192 5
РФ атакувала безпілотниками Чернігів: пошкоджено житлові будинки. ФОТОрепортаж
У Чернігові внаслідок атаки російських ударних безпілотників пошкоджено житлові будинки в одному з мікрорайонів міста.
Про це повідомили у відділі комунікації поліції Чернігівської області, передає Цензор.НЕТ.
У поліції уточнили, що інформації про постраждалих наразі не надходило.
Правоохоронці фіксують наслідки атаки та збирають докази чергових воєнних злочинів армії РФ.
Чернігівщина має бути захищена як сховище нацбанку, ні як статки 5-6 менеджерів - надійно, потужно, цілодобово.
Здається народ втчавлють з Чернігівщини. Дивно, щоцьому немає спротиву(