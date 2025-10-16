РФ атакувала безпілотниками Чернігів: пошкоджено житлові будинки. ФОТОрепортаж

У Чернігові внаслідок атаки російських ударних безпілотників пошкоджено житлові будинки в одному з мікрорайонів міста.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Чернігівської області, передає Цензор.НЕТ.

У поліції уточнили, що інформації про постраждалих наразі не надходило.

Правоохоронці фіксують наслідки атаки та збирають докази чергових воєнних злочинів армії РФ.







Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ