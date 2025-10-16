УКР
Атака БпЛА по Чернігову
1 192 5

РФ атакувала безпілотниками Чернігів: пошкоджено житлові будинки. ФОТОрепортаж

У Чернігові внаслідок атаки російських ударних безпілотників пошкоджено житлові будинки в одному з мікрорайонів міста.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Чернігівської області, передає Цензор.НЕТ.

У поліції уточнили, що інформації про постраждалих наразі не надходило.

Правоохоронці фіксують наслідки атаки та збирають докази чергових воєнних злочинів армії РФ.

чернігів
Автор: 

обстріл (31380) Чернігів (845) Чернігівська область (1119) Чернігівський район (95)
Де наші удари у відповідь по ворогу ? Чому їх нема з 2022 року ?
16.10.2025 15:55 Відповісти
Це дуже аукнеться Київщині і Києву.
Чернігівщина має бути захищена як сховище нацбанку, ні як статки 5-6 менеджерів - надійно, потужно, цілодобово.
16.10.2025 16:28 Відповісти
Ворог активізував не тільки удари, але й розвідку області, чого раніше не було. При тому розвідка дуже ретельна, одночасно велика кількість розвід бпла намотують кола, ретельно все картографуючи - навіщо це робити постійно, якщо задача нібито лише вибити енергетику. Якби не планувався у майбутньому повторний наступ, але вже без помилок першого.
16.10.2025 16:42 Відповісти
Сіра зона.
Здається народ втчавлють з Чернігівщини. Дивно, щоцьому немає спротиву(
16.10.2025 17:25 Відповісти
 
 