РФ атаковала беспилотниками Чернигов: повреждены жилые дома. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Чернигове в результате атаки российских ударных беспилотников повреждены жилые дома в одном из микрорайонов города.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Черниговской области, передает Цензор.НЕТ.
В полиции уточнили, что информации о пострадавших пока не поступало.
Правоохранители фиксируют последствия атаки и собирают доказательства очередных военных преступлений армии РФ.
Чернігівщина має бути захищена як сховище нацбанку, ні як статки 5-6 менеджерів - надійно, потужно, цілодобово.