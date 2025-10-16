РУС
Атака БпЛА по Чернигову
895 4

РФ атаковала беспилотниками Чернигов: повреждены жилые дома. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Чернигове в результате атаки российских ударных беспилотников повреждены жилые дома в одном из микрорайонов города.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Черниговской области, передает Цензор.НЕТ.

В полиции уточнили, что информации о пострадавших пока не поступало.

Правоохранители фиксируют последствия атаки и собирают доказательства очередных военных преступлений армии РФ.

 

обстрел (30036) Чернигов (938) Черниговская область (1338) Черниговский район (96)
Як на часі, такі https://t.me/c/1199360700/123728 бики взагалі існують.
16.10.2025 15:53 Ответить
Де наші удари у відповідь по ворогу ? Чому їх нема з 2022 року ?
16.10.2025 15:55 Ответить
Це дуже аукнеться Київщині і Києву.
Чернігівщина має бути захищена як сховище нацбанку, ні як статки 5-6 менеджерів - надійно, потужно, цілодобово.
16.10.2025 16:28 Ответить
Ворог активізував не тільки удари, але й розвідку області, чого раніше не було. При тому розвідка дуже ретельна, одночасно велика кількість розвід бпла намотують кола, ретельно все картографуючи - навіщо це робити постійно, якщо задача нібито лише вибити енергетику. Якби не планувався у майбутньому повторний наступ, але вже без помилок першого.
16.10.2025 16:42 Ответить
 
 