РФ атаковала беспилотниками Чернигов: повреждены жилые дома. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Чернигове в результате атаки российских ударных беспилотников повреждены жилые дома в одном из микрорайонов города.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Черниговской области, передает Цензор.НЕТ.

В полиции уточнили, что информации о пострадавших пока не поступало.

Правоохранители фиксируют последствия атаки и собирают доказательства очередных военных преступлений армии РФ.







