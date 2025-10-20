Враг повредил железнодорожную инфраструктуру в Сумской области, ряд поездов следуют с задержками
Из-за обстрелов повреждена железнодорожная инфраструктура на Сумском направлении, из-за чего некоторые поезда следуют с задержками.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в АО "Укрзализныця".
В частности:
-
Поезд №46 Ужгород - Харьков и поезд №113 Харьков - Львов отправились со станции Плиски с задержкой более 1 часа из-за замены локомотива.
-
В региональном сообщении поезд №895 Конотоп - Фастов-1 курсирует с резервным тепловозом и прибудет на конечную станцию ориентировочно с задержкой 1 час 20 минут.
-
Пригородный поезд №6452 Нежин - Конотоп задерживается пока на 2 часа.
"Укрзализныця" приносит извинения за неудобства и просит пассажиров следить за официальными сообщениями о движении поездов", - отметили в компании.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Поїзд №46 Ужгород - Харків та поїзд №113 Харків-Львів відправилися зі станції Плиски із затримкою понад 1 годину через заміну локомотива. Джерело: https://censor.net/ua/n3580540
Потяги ідуть в різні сторони, значить міняли не один локомотив.
Ці потяги не зупиняються на цій станції, значить був обстріл. Місцеві знають що там відбулося а для всієї України зелені загадки загадуються.