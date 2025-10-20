РУС
Враг повредил железнодорожную инфраструктуру в Сумской области, ряд поездов следуют с задержками

ЕБРР выделит 300 млн евро на закупку электровозов для Укрзализныци

Из-за обстрелов повреждена железнодорожная инфраструктура на Сумском направлении, из-за чего некоторые поезда следуют с задержками.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в АО "Укрзализныця".

В частности:

  • Поезд №46 Ужгород - Харьков и поезд №113 Харьков - Львов отправились со станции Плиски с задержкой более 1 часа из-за замены локомотива.

  • В региональном сообщении поезд №895 Конотоп - Фастов-1 курсирует с резервным тепловозом и прибудет на конечную станцию ориентировочно с задержкой 1 час 20 минут.

  • Пригородный поезд №6452 Нежин - Конотоп задерживается пока на 2 часа.

"Укрзализныця" приносит извинения за неудобства и просит пассажиров следить за официальными сообщениями о движении поездов", - отметили в компании.

Оккупанты ударили по железной дороге в Чернигове, пострадал машинист.

