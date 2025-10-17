Оккупанты ударили по железной дороге в Чернигове, пострадал машинист. ФОТО

Утром 17 октября российские военные атаковали беспилотником железную дорогу в Чернигове, поврежден подвижной состав железной дороги, ранен машинист.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре Черниговской области.

По данным следствия, инцидент произошел около 9:45. В результате атаки машинист локомотива получил осколочные ранения, а подвижной состав поврежден.

