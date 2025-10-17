РУС
Новости Обстрелы объектов Укрзализныци
1 041 10

Оккупанты ударили по железной дороге в Чернигове, пострадал машинист. ФОТО

Утром 17 октября российские военные атаковали беспилотником железную дорогу в Чернигове, поврежден подвижной состав железной дороги, ранен машинист.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре Черниговской области.

По данным следствия, инцидент произошел около 9:45. В результате атаки машинист локомотива получил осколочные ранения, а подвижной состав поврежден.

В Чернигове россияне нанесли удар по железной дороге БПЛА
Автор: 

А чого в орлі ще працює під@рська залізниця чи у воронежі?
+1
Трамп з вітькофим та ДержДепом, глибоко схвильовані, злочинами ****** проти України та убивством Українців?????
+1
І до чого тут русня?
Це що, бронепоїзд?
Коли русня робить - молодці.
Коли "хохли" - ахаха тупьіє!
Головне - не переплутати. Бо буває.
І до чого тут русня?
У них є бронепоїзди.
Ти не зрозумів сарказму.
Це МПТ4 - мотовоз вантажно-транспортний - радянський двовісний локомотив із двигуном внутрішнього згоряння.
Тоді чого про бронепоїзд саркастично питали вище?
Хотів уточнити назву цього радянського раритету.
Судячи з результату, цілком можна було обійтись без коментарів на Цензорі.
А чого в орлі ще працює під@рська залізниця чи у воронежі?
Трамп з вітькофим та ДержДепом, глибоко схвильовані, злочинами ****** проти України та убивством Українців?????
