Россияне осуществили 58 обстрелов по 26 населенным пунктам Сумской области

В течение суток, с утра 19 до утра 20 октября, российские войска совершили 58 обстрелов по 26 населенным пунктам в 11 громадах Сумской области.

Больше всего ударов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах.

Куда бил враг?

Под огнем находились громады: Миропольская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Глуховская, Эсманская, Зноб-Новгородская, Середино-Будская, Великописаревская, Боромлянская и Новослободская.

Чем били оккупанты?

Враг применял различные виды вооружения:

5 ударов управляемыми авиационными бомбами (КАБ);

более 10 сбрасываний ВОГ с БпЛА;

10 ударов из РСЗО;

атаки FPV-дронами.

В Боромлянской громаде в результате ночного обстрела 19 октября поврежден частный дом. Среди мирных жителей пострадавших нет.

