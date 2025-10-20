150 0
Россияне осуществили 58 обстрелов по 26 населенным пунктам Сумской области
В течение суток, с утра 19 до утра 20 октября, российские войска совершили 58 обстрелов по 26 населенным пунктам в 11 громадах Сумской области.
Больше всего ударов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах, сообщает Цензор.НЕТ.
Куда бил враг?
Под огнем находились громады: Миропольская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Глуховская, Эсманская, Зноб-Новгородская, Середино-Будская, Великописаревская, Боромлянская и Новослободская.
Чем били оккупанты?
Враг применял различные виды вооружения:
- 5 ударов управляемыми авиационными бомбами (КАБ);
- более 10 сбрасываний ВОГ с БпЛА;
- 10 ударов из РСЗО;
- атаки FPV-дронами.
В Боромлянской громаде в результате ночного обстрела 19 октября поврежден частный дом. Среди мирных жителей пострадавших нет.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль