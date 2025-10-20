РУС
Обстрелы Сумщины
Россияне осуществили 58 обстрелов по 26 населенным пунктам Сумской области

Последствия российских обстрелов в Сумской области

В течение суток, с утра 19 до утра 20 октября, российские войска совершили 58 обстрелов по 26 населенным пунктам в 11 громадах Сумской области.

Больше всего ударов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах, сообщает Цензор.НЕТ.

Куда бил враг?

Под огнем находились громады: Миропольская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Глуховская, Эсманская, Зноб-Новгородская, Середино-Будская, Великописаревская, Боромлянская и Новослободская.

Чем били оккупанты?

Враг применял различные виды вооружения:

  • 5 ударов управляемыми авиационными бомбами (КАБ);
  • более 10 сбрасываний ВОГ с БпЛА;
  • 10 ударов из РСЗО;
  • атаки FPV-дронами.

В Боромлянской громаде в результате ночного обстрела 19 октября поврежден частный дом. Среди мирных жителей пострадавших нет.

армия РФ (20962) обстрел (30091) Сумская область (3781)
