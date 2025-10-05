"Добрий вечір, ми тероборона країни" - Кувалдін, Remez, Кириченко та інші військові музиканти випустили альбом до Дня ТрО

5 жовтня, до Дня Сил територіальної оборони ЗСУ (ТрО) платформа Культурні сили випустила альбом "Тероборона країни", присвячений бійцям Сил ТрО. Тим, хто першими добровільно пішов захищати свою країну та став символами опору, героїзму та незламності. Пісні цієї збірки створені музикантами, які починали свій шлях у війську в лавах ТрО.

"Ми не знали, що нас чекає, коли в перші дні великої війни ішли до до війська, але не мали іншого морального вибору, - згадує початок великої війни Віталій Кириченко, автор пісні "Тероборона країни". У нашому підрозділі були бізнесмени, водії, будівельники, прокурори, адвокати, музиканти... Ми були з різних світів, але нас об'єднувало бажання стати на захист своїх домівок... І під Харковом, і на Луганщині, і в Бахмуті ми не відступили і стійко виконували бойові розпорядження, ціною життя і здоров'я. Ми були громадянами своєї країни - стали воїнами. Ми були легкою піхотою - стали силою, що стримала ворога". Відео на пісню Віталія Кириченка можна подивитися за посиланням.

Перший трек альбому - іронічна та весела пісня Мирослава Кувалдіна про 69-й окремий батальйон ТрО. У ньому співак служив як солдат-стрілець із початку повномасштабного вторгнення. В альбомі також звучить зворушлива та щира пісня "Тероборона країни" відомого музиканта Віталія Кириченка, лідера гурту "нумер 482", який виконував бойові завдання в складі ТрО в 2022-2023 роках. А ще - завзята "Отряд ім. Івана Сірка", створена харків’янином Олександром Ремезом. Для Дев’ятого окремого спеціального батальйону пісню-гімн написав гурт Woїn Kloc, а для рідної тероборони Золотоноші - солдат Андрій Клименко, який народився та виріс у цьому місті.

"Золотоноша на Черкащині – моє рідне місто. На початку повномасштабної війни у Золотоніське ТрО пішли мої однокласники, вчителі, знайомі, друзі і рідні. Тож коли мене попросили написати пісню про них, я просто хотів зберегти особливий місцевий вайб: як золотонісці самі називають рідне місто, їхній спосіб життя, суржик і назви навколишніх сіл. Так що навіть не намагайтеся вгадати перші слова пісні, якщо ви не з Золотоноші", – розповів історію написання своєї пісні Андрій Клименко.

Слухати альбом CulturalForcesMusic за посиланням.

У цей же день з’явився пам’ятний знак, присвячений бійцям ТрО на Алеї захисників України, започаткованої ГШ ЗСУ та платформою Культурні сили. Відкрили пам’ятний знак представники Генштабу, командування Сил ТрО та КМВА. На знаку зображено лінію оборони, яка сформована з логотипів ТрО — щитів з буквою Т, які в перевернутому вигляді нагадують будинки. Це символ того, що кожен будинок перетворюється за потреби на щит оборони, а підрозділи ТрО завжди готові до спротиву.

Культурні сили – платформа, яка об’єднує військовослужбовців творчих професій, культурних діячів, аналітиків та волонтерів. Вона розвиває воїнську культуру, посилює морально-психологічну підтримку військових і родин загиблих, впроваджує культурну дипломатію та інформаційний спротив через інструменти культури. До платформи входять проєкти: "Культурний десант", "Книга на фронт", "Фронтова студія", "Оркестр 59" та інші.

