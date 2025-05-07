УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12023 відвідувача онлайн
Новини Відео Обмін полоненими
2 817 13

У перші хвилини на рідній землі визволений з полону боєць ЗСУ співає "Червону калину". ВIДЕО

У перші хвилини на рідній землі визволений з полону військовослужбовець ЗСУ заспівав "Червону калину".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмований цей момент опублікований у соцмережах. На записі молодий воїн в автобусі поміж своїх побратимів співає уривок відомої української пісні.

Дивіться: Україна повернула з російського полону 205 військових (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

музика (491) визволення (565) полон (1568)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+16
Українців не зламати!
показати весь коментар
07.05.2025 09:25
+7
Воїн
Нехай береже Тебе Боже
показати весь коментар
07.05.2025 09:49
+7
Гарний голос має наш чудовий воін і Герой України,
дякуємо 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
показати весь коментар
07.05.2025 09:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Українців не зламати!
показати весь коментар
07.05.2025 09:25 Відповісти
Якщо у людина патріот, незламний, люблчяий свою Батьківщину і в додачу голос кращи ніж у багатьох так званих пєвцов значить він Українець.
показати весь коментар
07.05.2025 09:37 Відповісти
хлопці їдуть до дому, але не усіх він є... це велике счастя коли в тебе є куди повернуться!
показати весь коментар
07.05.2025 09:43 Відповісти
Воїн
Нехай береже Тебе Боже
показати весь коментар
07.05.2025 09:49 Відповісти
Гарний голос має наш чудовий воін і Герой України,
дякуємо 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
показати весь коментар
07.05.2025 09:51 Відповісти
«Ой у лу́зі черво́на кали́на…» - українська пісня, написана на початку https://uk.wikipedia.org/wiki/1914 1914 року в підавстрійській https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Галичині https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Степаном Чарнецьким за мотивами останнього куплету козацької пісні https://uk.wikipedia.org/wiki/XVII_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F XVII століття https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D1%96_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8 «Розлилися круті бережечки».

Марширують наші добровольці у кривавий тан
Визволяти братів-українців з ворожих кайдан. (правильно - московських кайдан)

Гей, у полі ярої пшениці золотистий лан,
Розпочали стрільці українські з ворогами тан! (правильно - з москалями тан)

...та й мелодію приспіву не у кращу сторону змінено.

Таж сама історія з Гімном - одні співають "ще нам браття молодії", а інші - "ще нам браття українці".

Дрібниці? - не думаю...
показати весь коментар
07.05.2025 09:53 Відповісти
Гарно співає - не гірше ніж Хливнюк.
показати весь коментар
07.05.2025 09:59 Відповісти
Він співає краще !
показати весь коментар
07.05.2025 10:24 Відповісти
Слава і честь!
показати весь коментар
07.05.2025 10:04 Відповісти
Синку ,з поверненням до дому, в Україну ! Честь тобі і ШАНА !
показати весь коментар
07.05.2025 10:11 Відповісти
Слава Вам Воїнам , Любимі , Синочкі ,Бережи Вас Господь !!! ❤️
показати весь коментар
07.05.2025 10:19 Відповісти
З поверненням, рідненькі!
показати весь коментар
07.05.2025 11:14 Відповісти
який "молодий" обмін в цей раз
показати весь коментар
07.05.2025 11:20 Відповісти
 
 