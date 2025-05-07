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У перші хвилини на рідній землі визволений з полону боєць ЗСУ співає "Червону калину". ВIДЕО
У перші хвилини на рідній землі визволений з полону військовослужбовець ЗСУ заспівав "Червону калину".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмований цей момент опублікований у соцмережах. На записі молодий воїн в автобусі поміж своїх побратимів співає уривок відомої української пісні.
Топ коментарі
+16 Фима Планшеткина
показати весь коментар07.05.2025 09:25
+7 Wild MadDog
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+7 Amber
показати весь коментар07.05.2025 09:51
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Нехай береже Тебе Боже
дякуємо 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
Марширують наші добровольці у кривавий тан
Визволяти братів-українців з ворожих кайдан. (правильно - московських кайдан)
Гей, у полі ярої пшениці золотистий лан,
Розпочали стрільці українські з ворогами тан! (правильно - з москалями тан)
...та й мелодію приспіву не у кращу сторону змінено.
Таж сама історія з Гімном - одні співають "ще нам браття молодії", а інші - "ще нам браття українці".
Дрібниці? - не думаю...