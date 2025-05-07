У перші хвилини на рідній землі визволений з полону боєць ЗСУ співає "Червону калину". ВIДЕО

У перші хвилини на рідній землі визволений з полону військовослужбовець ЗСУ заспівав "Червону калину".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмований цей момент опублікований у соцмережах. На записі молодий воїн в автобусі поміж своїх побратимів співає уривок відомої української пісні.

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